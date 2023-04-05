От теории к практике - страница 756

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Олег avtomat:

0.5% в день даёт прирост за год 231%

Нет. 0.5% в день дает +120%. Причина - чукча кушать хочет.) И депозит как был так и остался. Прирост - 0.

 
Олег avtomat:

 

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0.5% в день даёт прирост за год 231%

Это более чем трёх-кратное увеличение капитала.

Это нормально если постепенно.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Нет. 0.5% в день дает +120%. Причина - чукча кушать хочет.) И депозит как был так и остался. Прирост - 0.

Значит, надо ему умерить аппетиты.

 
Олег avtomat:

Значит, надо ему умерить аппетиты.

Да разве тут умеришь.) За месяц тачки на авто.ру подорожали на 100 р, а я только поменять собрался. А мсяо? Не напасесся.

 
Uladzimir Izerski:

Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие. 

Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5%   в  день просто замечательно.

У пчел вроде есть баг, при рождении пчела только одну стенку перегрызает, а если поставить за ней вторую стенку, то она ее уже не грызет и дохнет.(гдето прочитал). Ведь с котировками на рынке как и с пчелами, главное знать когда и как у них мед тырить)))

Yuriy Asaulenko:

Да разве тут умеришь.) За месяц тачки на авто.ру подорожали на 100 р, а я только поменять собрался. А мсяо? Не напасесся.

Например вегетарианство и летать на виманах, на худой конец  макарошки)))

 

0.5% при ежедневной капитализации это в конце года 0, и даже раньше

блин, тут все в случайных процессах порвали @опу на британский флаг и съели собаку на мартингейлах, но посчитаться не могут.. :-)

 
Renat Akhtyamov:

;)

как угодно

я торгую стратегии, по сравнению с которыми HFT отдыхает

Что, совсем плохо с выбором торговой тактики? 

 

М-да....

Вдохновленные призывами некоего Асауленки, типа: " надо сидеть тихо! никому ни слова, ни полслова!", страждущие опять превратили форум в унылое г... Нет идей, блеска мысли и мешков, набитых наличностью. Тьфу!

Тем временем, вспоминая опять-таки стохастические процессы и, помня о том, что нужно добавить в них что-то иррациональное, я пришел к вот такому графику на примере GBPUSD 2016 г.:

Получены 9 сделок за год - и все положительные.

Условно это представляет из себя траекторию движения частицы (цены) в 3 (трех) потенциальных ямах с вероятными туннельными переходами между ними.

Все это пока на уровне идей, но ведь у всех форумчан и идей-то нетути! Не так ли?

 

То же самое для GBPUSD 2017 г.

11 сделок - 9 положительных и 2 отрицательных.

 

GBPUSD 2018 г.

Здесь маленько похуже: 12 сделок - 8 положительных и 4 отрицательных.

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