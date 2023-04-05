От теории к практике - страница 756
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0.5% в день даёт прирост за год 231%
Нет. 0.5% в день дает +120%. Причина - чукча кушать хочет.) И депозит как был так и остался. Прирост - 0.
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0.5% в день даёт прирост за год 231%Это более чем трёх-кратное увеличение капитала.
Это нормально если постепенно.
Нет. 0.5% в день дает +120%. Причина - чукча кушать хочет.) И депозит как был так и остался. Прирост - 0.
Значит, надо ему умерить аппетиты.
Значит, надо ему умерить аппетиты.
Да разве тут умеришь.) За месяц тачки на авто.ру подорожали на 100 р, а я только поменять собрался. А мсяо? Не напасесся.
Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие.
Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5% в день просто замечательно.
У пчел вроде есть баг, при рождении пчела только одну стенку перегрызает, а если поставить за ней вторую стенку, то она ее уже не грызет и дохнет.(гдето прочитал). Ведь с котировками на рынке как и с пчелами, главное знать когда и как у них мед тырить)))
Да разве тут умеришь.) За месяц тачки на авто.ру подорожали на 100 р, а я только поменять собрался. А мсяо? Не напасесся.
Например вегетарианство и летать на виманах, на худой конец макарошки)))
0.5% при ежедневной капитализации это в конце года 0, и даже раньше
блин, тут все в случайных процессах порвали @опу на британский флаг и съели собаку на мартингейлах, но посчитаться не могут.. :-)
;)
как угодноя торгую стратегии, по сравнению с которыми HFT отдыхает
Что, совсем плохо с выбором торговой тактики?
М-да....
Вдохновленные призывами некоего Асауленки, типа: " надо сидеть тихо! никому ни слова, ни полслова!", страждущие опять превратили форум в унылое г... Нет идей, блеска мысли и мешков, набитых наличностью. Тьфу!
Тем временем, вспоминая опять-таки стохастические процессы и, помня о том, что нужно добавить в них что-то иррациональное, я пришел к вот такому графику на примере GBPUSD 2016 г.:
Получены 9 сделок за год - и все положительные.
Условно это представляет из себя траекторию движения частицы (цены) в 3 (трех) потенциальных ямах с вероятными туннельными переходами между ними.
Все это пока на уровне идей, но ведь у всех форумчан и идей-то нетути! Не так ли?
То же самое для GBPUSD 2017 г.
11 сделок - 9 положительных и 2 отрицательных.
GBPUSD 2018 г.
Здесь маленько похуже: 12 сделок - 8 положительных и 4 отрицательных.