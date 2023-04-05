От теории к практике - страница 1513
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего страшного у Тебя еще таких взлетов и падений будет много...если конечно Ты будешь стремиться к совершенству.
Помни - самолет всегда взлетает против ветра.
И чего?
Сколько вижу ваши посты - одни умные картинки.
Прибыль то где?
Или очередной засиратель мозгов со стажем?!
Появится пуп земли , запостит умную картинку, и сгинет.
Ничего нового в этой ветке)
Давайте, теперь ваша очередь показать что-то умное . И не забудьте стейт естественно.
как вариант кстати) сейчас попробую) Спасибо!
не корреляция, а кросс корреляция - важна последовательность данных! а не просто попадание чисел в некую область - корреляцию + ошибка
Для МО это не проблема - просто сделать балансировку классов. Проблема совсем в другом - в отсутствии регулярности в приращениях (читай - циклов). На этом можно было бы поставить жирную точку как год или более назад. Но они, вместо того что бы признаться, - либо безмолвно сливаются, либо кидают бессмысленные картинки.
начало учебного года, тож заброшу на время - не успеваю собой заниматься )))
ЗЫ: люблю все проблемы решать путем поиска в физическом мире аналогии - вот и читаю с ТВ форум, все больше убеждаюсь, что поиски математической формулЕ рынка похожи на поиски способа угадать следующую карту в колоде карт в карточной игре..... но ведь не зная какая следующая карта будет в колоде можно же часто выигрывать у соперника? ;)
Давайте, теперь ваша очередь показать что-то умное . И не забудьте стейт естественно.
Стейт слитого счета пойдет?
бессмысленные картинки.
Учитель, прости дурака грешного. Не будет больше
картинок, и мультиков не будет... Будешь только ТЫ!
Стейт слитого счета пойдет?
не
обои из них
;)
Когда я смотрю на...
У Ч что то сщелкнуло от беспонтовых картинок)))
но ведь не зная какая следующая карта будет в колоде можно же часто выигрывать у соперника? ;)
если только ты фокусник
челу было проще Нобеля получить за док-во что это невозможно, чем заработать на рынке ))
Ага и на фунте у Тебя сейчас тоже парабола?)
накладывай - вверх, вниз, вверх, вниз...
;)
И чего?
Сколько вижу ваши посты - одни умные картинки.
Прибыль то где?
Или очередной засиратель мозгов со стажем?!
Появится пуп земли , запостит умную картинку, и сгинет.
Ничего нового в этой ветке)
для тебя это бессмысленные картинки -- так и есть ;)))))а вот кому-то это будет полезной подсказкой.