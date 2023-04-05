От теории к практике - страница 1513

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Ничего страшного у Тебя еще таких взлетов и падений будет много...если конечно Ты будешь стремиться к совершенству.

Помни - самолет всегда взлетает против ветра.

и топливо по ветру
 
EgorKim:

И чего?

Сколько вижу ваши посты - одни умные картинки.

Прибыль то где?

Или очередной засиратель мозгов со стажем?!

Появится пуп земли , запостит умную картинку, и сгинет.

Ничего нового в этой ветке)


Давайте, теперь ваша очередь показать что-то умное .  И не забудьте стейт естественно. 
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

как вариант кстати) сейчас попробую) Спасибо!

не корреляция, а кросс корреляция - важна последовательность данных! а не просто попадание чисел в некую область - корреляцию + ошибка


Maxim Dmitrievsky:

Для МО это не проблема - просто сделать балансировку классов. Проблема совсем в другом - в отсутствии регулярности в приращениях (читай - циклов). На этом можно было бы поставить жирную точку как год или более назад. Но они, вместо того что бы признаться, - либо безмолвно сливаются, либо кидают бессмысленные картинки. 

начало учебного года, тож заброшу на время - не успеваю собой заниматься )))

ЗЫ: люблю все проблемы решать путем поиска в физическом мире аналогии - вот и читаю с ТВ форум, все больше убеждаюсь, что поиски математической формулЕ рынка похожи на поиски способа  угадать следующую карту в колоде карт в карточной игре..... но ведь не зная какая следующая карта будет в колоде можно же часто выигрывать у соперника? ;)

 
Evgeniy Chumakov:


Давайте, теперь ваша очередь показать что-то умное .  И не забудьте стейт естественно. 

Стейт слитого счета пойдет? 

 
Maxim Dmitrievsky:

 бессмысленные картинки. 

Учитель, прости дурака грешного. Не будет больше
картинок, и мультиков не будет... Будешь только ТЫ!

 
EgorKim:

Стейт слитого счета пойдет? 

не

обои из них

;)

 
Alexander_K:

Когда я смотрю на...

У Ч что то сщелкнуло от беспонтовых картинок)))

[Удален]  
Igor Makanu:

 но ведь не зная какая следующая карта будет в колоде можно же часто выигрывать у соперника? ;)

если только ты фокусник

челу было проще Нобеля получить за док-во что это невозможно, чем заработать на рынке ))

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ага и на фунте у Тебя сейчас тоже парабола?)

накладывай - вверх, вниз, вверх, вниз...

;)

[Удален]  
EgorKim:

И чего?

Сколько вижу ваши посты - одни умные картинки.

Прибыль то где?

Или очередной засиратель мозгов со стажем?!

Появится пуп земли , запостит умную картинку, и сгинет.

Ничего нового в этой ветке)

для тебя это бессмысленные картинки -- так и есть   ;)))))

а вот кому-то это будет полезной подсказкой.
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