От теории к практике - страница 1515

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Evgeniy Chumakov:


А сейчас график покажи пжалуста,  интересно как во времени изменяется.

берешь paint и творишь "магию"=D

 
Renat Akhtyamov:

я не занимаюсь графическими наложениями

просто визуально наблюдаю кучу парабол


а я кучу треугольников))

кто еще чего видит?

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


а я кучу треугольников))

кто еще чего видит?

было и такое

но линия не имеет разрывов

если накладывать параболы, то они все начинаются и заканчиваются на одной горизонтали, причем одна продолжает следующую

но эти картинки все равно мертвые, в них нет объема

именно объемы движут цену

 
Renat Akhtyamov:

было и такое

но линия не имеет разрывов

если накладывать параболы, то они все начинаются и заканчиваются на одной горизонтали, причем одна продолжает следующую

Так блин...все дело в банане!

по сути банан тоже непрерывен по времени)))

вот просто попробуй меня убедить что тут нет бананов)))

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Так блин...все део в банане!

по сути банан тоже непрерывен по времени)))

а что

прикольненько

правда с одним существенным разрывом получилось, ГЭПом

;)

 
Renat Akhtyamov:

а что

прикольненько

правда с одним существенным разрывом получилось, ГЭПом

;)

Ну так естественно 

Два банана идут подряд - значит эффект судя по всем законам физики, теории вероятностей и мат статистики умножается - вот тебе и закономерный ГЭП;)

система форекс просто не может не реагировать на нарушение закона сохранения энергии  - увеличения банана вдвое из ничего и реагирует очень агрессивно.

и как тут прекрасно видно :

2 банана вверх минус один банан вниз = 1 банан, а значит закон сохранения массы банана работает!)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ну так естественно 

Два банана идут подряд - значит эффект судя по всем законам физики, теории вероятностей и мат статистики умножается - вот тебе и закономерный ГЭП;)

система форекс просто не может не реагировать на нарушение закона сохранения энергии  - увеличения банана вдвое из ничего и реагирует очень агрессивно.

и как тут прекрасно видно :

2 банана вверх минус один банан вниз = 1 банан, а значит закон сохранения массы банана работает!)

знаю такой закон

тело погруженное в массу - засыпает

;)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


а я кучу треугольников))

кто еще чего видит?

Много локальных и несколько составных трендов (на графике их не видно, но они там есть!).

 
Renat Akhtyamov:

знаю такой закон

тело погруженное в массу - засыпает

;)


а если серьезно вот кстати один из примеров обнаружения движения цены по параболической траектории.

а вот возврат;)

но это отнюдь не значит что на графике кругом вокруг одни параболы=)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


а если серьезно вот кстати один из примеров обнаружения движения цены по параболической траектории.

а вот возврат;)

но это отнюдь не значит что на графике кругом вокруг одни параболы=)

сказал жи - начало и конец на одной линии

внимательно прикинь - чо там получается

из одной параболы, в другую

и так от начала и до конца

1...150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522...1981
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