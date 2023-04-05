От теории к практике - страница 1515
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А сейчас график покажи пжалуста, интересно как во времени изменяется.
берешь paint и творишь "магию"=D
я не занимаюсь графическими наложениями
просто визуально наблюдаю кучу парабол
а я кучу треугольников))
кто еще чего видит?
а я кучу треугольников))
кто еще чего видит?
было и такое
но линия не имеет разрывов
если накладывать параболы, то они все начинаются и заканчиваются на одной горизонтали, причем одна продолжает следующую
но эти картинки все равно мертвые, в них нет объема
именно объемы движут цену
было и такое
но линия не имеет разрывов
если накладывать параболы, то они все начинаются и заканчиваются на одной горизонтали, причем одна продолжает следующую
Так блин...все дело в банане!
по сути банан тоже непрерывен по времени)))
вот просто попробуй меня убедить что тут нет бананов)))
Так блин...все део в банане!
по сути банан тоже непрерывен по времени)))
а что
прикольненько
правда с одним существенным разрывом получилось, ГЭПом
;)
а что
прикольненько
правда с одним существенным разрывом получилось, ГЭПом
;)
Два банана идут подряд - значит эффект судя по всем законам физики, теории вероятностей и мат статистики умножается - вот тебе и закономерный ГЭП;)
система форекс просто не может не реагировать на нарушение закона сохранения энергии - увеличения банана вдвое из ничего и реагирует очень агрессивно.
и как тут прекрасно видно :
2 банана вверх минус один банан вниз = 1 банан, а значит закон сохранения массы банана работает!)
Ну так естественно
Два банана идут подряд - значит эффект судя по всем законам физики, теории вероятностей и мат статистики умножается - вот тебе и закономерный ГЭП;)
система форекс просто не может не реагировать на нарушение закона сохранения энергии - увеличения банана вдвое из ничего и реагирует очень агрессивно.
и как тут прекрасно видно :
2 банана вверх минус один банан вниз = 1 банан, а значит закон сохранения массы банана работает!)
знаю такой закон
тело погруженное в массу - засыпает
;)
а я кучу треугольников))
кто еще чего видит?
Много локальных и несколько составных трендов (на графике их не видно, но они там есть!).
знаю такой закон
тело погруженное в массу - засыпает
;)
а если серьезно вот кстати один из примеров обнаружения движения цены по параболической траектории.
а вот возврат;)
но это отнюдь не значит что на графике кругом вокруг одни параболы=)
а если серьезно вот кстати один из примеров обнаружения движения цены по параболической траектории.
а вот возврат;)
но это отнюдь не значит что на графике кругом вокруг одни параболы=)
сказал жи - начало и конец на одной линии
внимательно прикинь - чо там получается
из одной параболы, в другую
и так от начала и до конца