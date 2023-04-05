От теории к практике - страница 1511
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Сделать массив с кривой и массив такого же времени с эталонной кривой (которая построена по экспоненте) и посчитать корреляцию.
Не то?
Можно сказать что и цена, но периода мы не знаем . Можно узнать период если хватит истории и то не факт, так как не с нулевой отметки старт.
запоминаем цену в точке начала расчета приращений
потом прибавляем последовательно приращения к этой цене
получаем текущую
простейший вариант - окно в 1 тик
я до сих пор никак не могу понять суть глумлений над ценой, к чему это всё?цена - это договорная стоимость товара меж покупателем и продавцом и всё.
Renat Akhtyamov:
запоминаем цену в точке начала расчета приращений
Это известно.
Интересно а если взять вторую производную то есть величины ускорения. Проверить на сходимость и если ряд расходится то сила расхождения ряда в +- бесконечность и будет являться степенью приближения к экспоненциальной функции.
нет здесь полетов в бесконечность
параболы одни
Товарищи математики хотел спросить у Вас о решении одного вопроса:
визуально видно, что вторая картинка (красная линия) наиболее приближена к определению ее как экспоненциальной функции.
Я конечно понимаю что можно посчитать скорости изменения числового ряда представленного красной кривой.
но как мы видим скорость на обоих графиках растет, но экспоненциально растет только у второго графика.
Как математически рассчитать насколько кривая (или числовой ряд представленной кривой) приближена к экспоненциальному?
Очевидно, МНК. Применять к логарифмам исходных данных.
нет здесь полетов в бесконечность
параболы одни
Ага и на фунте у Тебя сейчас тоже парабола?)
Ага и на фунте у Тебя сейчас тоже парабола?)
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Не, там у него ФормулЕ )