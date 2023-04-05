От теории к практике - страница 1511

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Evgeniy Chumakov:


Сделать массив с кривой и массив такого же времени с эталонной кривой  (которая построена по экспоненте) и посчитать корреляцию.

Не то?

Интересно а если взять вторую производную то есть величины ускорения. Проверить на сходимость и если ряд расходится то сила расхождения ряда в +- бесконечность и будет являться степенью приближения к экспоненциальной функции. 
Корреляция не катит так как у нас рыночные движения и нужно вычислить насколько ценовой ряд выраженнаый через красную линию стремится к бесконечности через понимание свойств экспоненциальной кривой
...
 
Evgeniy Chumakov:


Можно сказать что и цена,  но периода мы не знаем .   Можно узнать период если хватит истории и то не факт, так как не с нулевой отметки старт.

запоминаем цену в точке начала расчета приращений

потом прибавляем последовательно приращения к этой цене

получаем текущую

простейший вариант - окно в 1 тик

я до сих пор никак не могу понять суть глумлений над ценой, к чему это всё?

цена - это договорная стоимость товара меж покупателем и продавцом и всё.
 

Renat Akhtyamov:

запоминаем цену в точке начала расчета приращений


Это известно.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Интересно а если взять вторую производную то есть величины ускорения. Проверить на сходимость и если ряд расходится то сила расхождения ряда в +- бесконечность и будет являться степенью приближения к экспоненциальной функции. 
Корреляция не катит так как у нас рыночные движения и нужно вычислить насколько ценовой ряд выраженнаый через красную линию стремится к бесконечности через понимание свойств экспоненциальной кривой
...

нет здесь полетов в бесконечность

параболы одни

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Товарищи математики хотел спросить у Вас о решении одного вопроса:

визуально видно, что вторая картинка (красная линия) наиболее приближена к определению ее как экспоненциальной функции.

Я конечно понимаю что можно посчитать скорости изменения числового ряда представленного красной кривой.

но как мы видим скорость на обоих графиках растет, но экспоненциально растет только у второго графика.

Как математически рассчитать насколько кривая (или числовой ряд представленной кривой) приближена к экспоненциальному?


Очевидно, МНК. Применять к логарифмам исходных данных.

 
Renat Akhtyamov:

нет здесь полетов в бесконечность

параболы одни

Ага и на фунте у Тебя сейчас тоже парабола?)
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ага и на фунте у Тебя сейчас тоже парабола?)
Не, там у него ФормулЕ )
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ага и на фунте у Тебя сейчас тоже парабола?)
с вершиной внизу
[Удален]  

 

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Evgeniy Chumakov:
Не, там у него ФормулЕ )
Ахах))) это точно)))
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