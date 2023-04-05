От теории к практике - страница 1522

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Renat Akhtyamov:

там так и нарисовано

смотрите внимательно

просто предлагают все дороже и дороже, вот в чем Ваш вопрос, здесь это называется Мартин

и к нашему несчастью, цена именно так и ходит, потому ФормулЕ кукловская, и никак иначе

Тоесть цена будет падать только после того как больше не останется продавцов . Ну и как это вычислить? 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Тоесть цена будет падать только после того как больше не останется продавцов . Ну и как это вычислить? 

не обязательно и далеко не факт

ФормулЕ подождём

может быть кто найдет

Чегевара, только не кидай формулу

Я бы вообще не начал этот разговор, если бы с утра не закидали ветку "веселыми картинками"

 
Renat Akhtyamov:

там так и нарисовано

смотрите внимательно

просто предлагают все дороже и дороже, вот в чем Ваш вопрос, здесь это называется Мартин

и к нашему несчастью, цена именно так и ходит, потому ФормулЕ кукловская, и никак иначе

Господа, у вас с этими "ФормулЕ" и "куклом" всё в головах поперепуталось и вы забыли, как работает рынок. Тот рисунок, который вы приложили, в учебнике по микроэкономике существует лишь для иллюстрации того, что оптимальное количество товара и оптимальная цена на него находятся на пересечении кривой спроса и предложения. Всё! Никакого другого смысла в этой картинке нет, тем более, что для разных товаров кривые спроса и предложения выглядят по-разному (загуглите "эластичность спроса", например).
Цена идёт туда, куда идёт поток денег. Если деньги идут в актив, то и его цена растёт. Если деньги выходят из актива, его цена падает.

 
Renat Akhtyamov:

не обязательно и далеко не факт

ФормулЕ подождём

может быть кто найдет

Чегевара, только не кидай формулу

Я бы вообще не начал этот разговор, если бы с утра не закидали ветку "веселыми картинками"

График цены не будет таким гладким как на рисунке. На валютном рынке график выглядит в таком виде. Фунт - голубая кривая) Йена - белая кривая))
Файлы:
MT4_3.png  172 kb
 
BlackTomcat:

Господа, у вас с этими "ФормулЕ" и "куклом" всё в головах поперепуталось и вы забыли, как работает рынок. Тот рисунок, который вы приложили, в учебнике по микроэкономике существует лишь для иллюстрации того, что оптимальное количество товара и оптимальная цена на него находятся на пересечении кривой спроса и предложения. Всё! Никакого другого смысла в этой картинке нет, тем более, что для разных товаров кривые спроса и предложения выглядят по-разному (загуглите "эластичность спроса", например).
Цена идёт туда, куда идёт поток денег. Если деньги идут в актив, то и его цена растёт. Если деньги выходят из актива, его цена падает.

Правильно.++ Кто их на рынок пустил торговать?
 
BlackTomcat:

Господа, у вас с этими "ФормулЕ" и "куклом" всё в головах поперепуталось и вы забыли, как работает рынок. Тот рисунок, который вы приложили, в учебнике по микроэкономике существует лишь для иллюстрации того, что оптимальное количество товара и оптимальная цена на него находятся на пересечении кривой спроса и предложения. Всё! Никакого другого смысла в этой картинке нет, тем более, что для разных товаров кривые спроса и предложения выглядят по-разному (загуглите "эластичность спроса", например).
Цена идёт туда, куда идёт поток денег. Если деньги идут в актив, то и его цена растёт. Если деньги выходят из актива, его цена падает.

нет

если Вы продали дорого, то это значит, что сделка по этой цене не состоится

а состоится по более низкой цене продажи, т.е. жадному продавцу в убыток

про покупку надеюсь уже не стоит объяснять, т.к. наоборот.

ну и правильно Вы подметили - стоИт вопрос расчета оптимальной цены, т.е. которую можно вычислить по ФормулЕ
 
Uladzimir Izerski:
Правильно.++ Кто их на рынок пустил торговать?

Ну видите, Владимир, тут же не надо вступительные экзамены сдавать. И даже рефераты писать. Можно скачанными пользоваться. :)

 
Renat Akhtyamov:

нет

если Вы продали дорого, то это значит, что сделка по этой цене не состоится

а состоится по более низкой цене продажи, т.е. жадному продавцу в убыток

про покупку надеюсь уже не стоит объяснять, т.к. наоборот.

ну и правильно Вы подметили - стоит вопрос расчета оптимальной цены, т.е. которую можно вычислить по ФормулЕ

Если я продаЛ дорого, то сделка уже состоялась. :) Но Вы, конечно, по своей ФормулЕ можете считать как угодно. :)

 
BlackTomcat:

Если я продаЛ дорого, то сделка уже состоялась. :) Но Вы, конечно, по своей ФормулЕ можете считать как угодно. :)

Вы не продали, а только захотели (намерение), т.к. сделку нужно еще закрыть

Те же опционы, по сути

 
Renat Akhtyamov:

Вы не продали, а только захотели (намерение), т.к. сделку нужно еще закрыть

Те же опцы, по сути

Вы не учитываеие один ньюанс. Валютный рынок форекс не всем понятен. Только спекулянты открывают сделку и сидят в ожидании чуда)). На самом деле клиент пришел, поменял валюту и ушел навсенда. А спекулянты сидят разинув рты)))
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