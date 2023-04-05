От теории к практике - страница 1522
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там так и нарисовано
смотрите внимательно
просто предлагают все дороже и дороже, вот в чем Ваш вопрос, здесь это называется Мартин
и к нашему несчастью, цена именно так и ходит, потому ФормулЕ кукловская, и никак иначе
Тоесть цена будет падать только после того как больше не останется продавцов . Ну и как это вычислить?
не обязательно и далеко не факт
ФормулЕ подождём
может быть кто найдет
Чегевара, только не кидай формулу
Я бы вообще не начал этот разговор, если бы с утра не закидали ветку "веселыми картинками"
там так и нарисовано
смотрите внимательно
просто предлагают все дороже и дороже, вот в чем Ваш вопрос, здесь это называется Мартин
и к нашему несчастью, цена именно так и ходит, потому ФормулЕ кукловская, и никак иначе
Господа, у вас с этими "ФормулЕ" и "куклом" всё в головах поперепуталось и вы забыли, как работает рынок. Тот рисунок, который вы приложили, в учебнике по микроэкономике существует лишь для иллюстрации того, что оптимальное количество товара и оптимальная цена на него находятся на пересечении кривой спроса и предложения. Всё! Никакого другого смысла в этой картинке нет, тем более, что для разных товаров кривые спроса и предложения выглядят по-разному (загуглите "эластичность спроса", например).
Цена идёт туда, куда идёт поток денег. Если деньги идут в актив, то и его цена растёт. Если деньги выходят из актива, его цена падает.
не обязательно и далеко не факт
ФормулЕ подождём
может быть кто найдет
Чегевара, только не кидай формулу
Я бы вообще не начал этот разговор, если бы с утра не закидали ветку "веселыми картинками"
Господа, у вас с этими "ФормулЕ" и "куклом" всё в головах поперепуталось и вы забыли, как работает рынок. Тот рисунок, который вы приложили, в учебнике по микроэкономике существует лишь для иллюстрации того, что оптимальное количество товара и оптимальная цена на него находятся на пересечении кривой спроса и предложения. Всё! Никакого другого смысла в этой картинке нет, тем более, что для разных товаров кривые спроса и предложения выглядят по-разному (загуглите "эластичность спроса", например).
Цена идёт туда, куда идёт поток денег. Если деньги идут в актив, то и его цена растёт. Если деньги выходят из актива, его цена падает.
Господа, у вас с этими "ФормулЕ" и "куклом" всё в головах поперепуталось и вы забыли, как работает рынок. Тот рисунок, который вы приложили, в учебнике по микроэкономике существует лишь для иллюстрации того, что оптимальное количество товара и оптимальная цена на него находятся на пересечении кривой спроса и предложения. Всё! Никакого другого смысла в этой картинке нет, тем более, что для разных товаров кривые спроса и предложения выглядят по-разному (загуглите "эластичность спроса", например).
Цена идёт туда, куда идёт поток денег. Если деньги идут в актив, то и его цена растёт. Если деньги выходят из актива, его цена падает.
нет
если Вы продали дорого, то это значит, что сделка по этой цене не состоится
а состоится по более низкой цене продажи, т.е. жадному продавцу в убыток
про покупку надеюсь уже не стоит объяснять, т.к. наоборот.ну и правильно Вы подметили - стоИт вопрос расчета оптимальной цены, т.е. которую можно вычислить по ФормулЕ
Правильно.++ Кто их на рынок пустил торговать?
Ну видите, Владимир, тут же не надо вступительные экзамены сдавать. И даже рефераты писать. Можно скачанными пользоваться. :)
нет
если Вы продали дорого, то это значит, что сделка по этой цене не состоится
а состоится по более низкой цене продажи, т.е. жадному продавцу в убыток
про покупку надеюсь уже не стоит объяснять, т.к. наоборот.ну и правильно Вы подметили - стоит вопрос расчета оптимальной цены, т.е. которую можно вычислить по ФормулЕ
Если я продаЛ дорого, то сделка уже состоялась. :) Но Вы, конечно, по своей ФормулЕ можете считать как угодно. :)
Если я продаЛ дорого, то сделка уже состоялась. :) Но Вы, конечно, по своей ФормулЕ можете считать как угодно. :)
Вы не продали, а только захотели (намерение), т.к. сделку нужно еще закрыть
Те же опционы, по сути
Вы не продали, а только захотели (намерение), т.к. сделку нужно еще закрыть
Те же опцы, по сути