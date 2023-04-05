От теории к практике - страница 1516
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сказал жи - начало и конец на одной линии
внимательно прикинь - чо там получается
из одной параболы, в другую
и так от начала и до конца
хрень получается которую мы выдумали=)
а что кстати значит что Ты ранее использовал формулу кукла?)
хрень получается которую мы выдумали=)
а что кстати значит что Ты ранее использовал формулу кукла?)
кукловская формула котирования
ну ты знаешь её
но все равно, она мне сильно помогла кое что понять
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а почему не вверх?
Увы... Пойду-ка я к церкви... Прихожане не обидят.
для тебя это бессмысленные картинки -- так и есть ;)))))а вот кому-то это будет полезной подсказкой.
Подсказкой в том что твои картинки бессмысленны и котировки так не ходят.
Где в твоих картинках это?)
Ты все верно говоришь, дружище. Э-э-э... Я, честно, думал, что тебе лет по-менее, чтоб так все точно подмечать. Без обид.
А входы... Чё на них глядеть? Тьфу на них... Надо подумать и двигаться дальше.
Подсказкой в том что твои картинки бессмысленны и котировки так не ходят.
Где в твоих картинках это?)
хм
красивая картина однако
только почему сделки до сих пор висят, открыты же они до того как сменился сигнал
или сигнал сменился с неимоверным запозданием?
А входы... Чё на них глядеть? Тьфу на них... Надо подумать и двигаться дальше.
не не покажи, нужно провести анализ и разобраться в чем проблема.
обязательно нужно иначе дальше Ты не двинешься.
Так и будешь верить что "авось бы сработало") Уж поверь)только с тем графиком на основе которого робот или Ты принимал решения
ну мне не 30 лет конечно) поменьше будет) по сравнению с некоторыми я вообще еще зеленый)
не не покажи, нужно провести анализ и разобраться в чем проблема.
обязательно нужно иначе дальше Ты не двинешься.
Так и будешь верить что "авось бы сработало") Уж поверь)только с тем графиком на основе которого робот или Ты принимал решения
Пожалуйста.
Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).
И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю...
Подсказкой в том что твои картинки бессмысленны и котировки так не ходят.
Где в твоих картинках это?)
это лишь подтверждает тот факт, что ты совершенно не понимаешь, о чём идёт речь
Пожалуйста.
Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).
И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю...
а чо там понимать?
ей денюжка твоя позарез нужна, точно также как и тебе неизвестно чья
а если честно, то кукловская ФормулЕ так и работает - никому и ничего
максимум - в ноль
и особенно хорошо у неё это получится, если у тебю открыто больше одного ордера