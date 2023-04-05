От теории к практике - страница 1516

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Renat Akhtyamov:

сказал жи - начало и конец на одной линии

внимательно прикинь - чо там получается

из одной параболы, в другую

и так от начала и до конца

хрень получается которую мы выдумали=)

а что кстати значит что Ты ранее использовал формулу кукла?)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

хрень получается которую мы выдумали=)

а что кстати значит что Ты ранее использовал формулу кукла?)

кукловская формула котирования

ну ты знаешь её

но все равно, она мне сильно помогла кое что понять

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а почему не вверх?


 
Alexander_K:

Увы... Пойду-ка я к церкви... Прихожане не обидят.

Тебе нужно не в церковь ходить при неудачах а дальше двигаться, у Тебя сейчас такое состояние потому что ты не знаешь почему твоя система работает и не работает.
Да именно,даже когда у Тебя идёт профит нужно знать почему он пришел.
В общем выкинь все и начни все заново и повторяй процесс до тех пор пока не получится что-то описываемое словом результат.
И если Ты будешь очень критичным и выкидывать все лишнее ( уж трудолюбия Тебе не занимать) что не работает или плохо работает то увидишь что останется очень мало вариантов или всего один;) но до этого ещё пилить и пилить.
Ты хоть покажи график где у Тебя ордера открылись...
Интересно же ..
 
Олег avtomat:

для тебя это бессмысленные картинки -- так и есть   ;)))))

а вот кому-то это будет полезной подсказкой.

Подсказкой в том что твои картинки бессмысленны и котировки так не ходят.

Где в твоих картинках это?) 


 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Ты все верно говоришь, дружище. Э-э-э... Я, честно, думал, что тебе лет по-менее, чтоб так все точно подмечать. Без обид.

А входы... Чё на них глядеть? Тьфу на них... Надо подумать и двигаться дальше.

 
EgorKim:

Подсказкой в том что твои картинки бессмысленны и котировки так не ходят.

Где в твоих картинках это?) 


хм

красивая картина однако

только почему сделки до сих пор висят, открыты же они до того как сменился сигнал

или сигнал сменился с неимоверным запозданием?

 
Alexander_K:

А входы... Чё на них глядеть? Тьфу на них... Надо подумать и двигаться дальше.

не не покажи, нужно провести анализ и разобраться в чем проблема.

обязательно нужно иначе дальше Ты не двинешься.

Так и будешь верить что "авось бы сработало") Уж поверь)

только с тем графиком на основе которого робот или Ты принимал решения 
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

ну мне не 30 лет конечно) поменьше будет) по сравнению с некоторыми я вообще еще зеленый)

не не покажи, нужно провести анализ и разобраться в чем проблема.

обязательно нужно иначе дальше Ты не двинешься.

Так и будешь верить что "авось бы сработало") Уж поверь)

только с тем графиком на основе которого робот или Ты принимал решения 

Пожалуйста.

Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).


И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю... 

[Удален]  
EgorKim:

Подсказкой в том что твои картинки бессмысленны и котировки так не ходят.

Где в твоих картинках это?) 


это лишь подтверждает тот факт, что ты совершенно не понимаешь, о чём идёт речь

 
Alexander_K:

Пожалуйста.

Вот точка входа SELL (отмечена красным кружком).


И почему же цена продолжает идти вверх? Вот хоть убейте, не понимаю... 

а чо там понимать?

ей денюжка твоя позарез нужна, точно также как и тебе неизвестно чья

а если честно, то кукловская ФормулЕ так и работает - никому и ничего

максимум - в ноль

и особенно хорошо у неё это получится, если у тебю открыто больше одного ордера

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