От теории к практике - страница 755

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Alexander_K2:

Не, я тут - читаю ветку время от времени :)))

Щас некогда особо писать - вынужден в поте лица зарабатывать ломаный грош, чтоб тупо с голоду не окочурится. 

Так и хочется спросить. А основная работа вам не даёт достаточно средств для существования?

 
Uladzimir Izerski:

Так и хочется спросить. А основная работа вам не даёт достаточно средств для существования?

:)) Дает. Поэтому, мне неинтересно страдать из-за 0-5% прибыли в месяц.

Нужен прорыв, жесть, кипиш - как угодно назовите. Чтоб душа пела. Чтоб прям хлебать из Грааля.

А так... Ну, я готов рассмотреть торговые сигналы, при условии, что их автор блеснет интеллектом на форуме. Приятно иметь проценты больше, чем в банке под гарантии ума и ответственности. А что-то и таких не наблюдается...

В общем, ждем...

 
Alexander_K2:

:)) Дает. Поэтому, мне неинтересно страдать из-за 0-5% прибыли в месяц.

Нужен прорыв, жесть, кипиш - как угодно назовите. Чтоб душа пела. Чтоб прям хлебать из Грааля.

А так... Ну, я готов рассмотреть торговые сигналы, при условии, что их автор блеснет интеллектом на форуме. Приятно иметь проценты больше, чем в банке под гарантии ума и ответственности. А что-то и таких не наблюдается...

В общем, ждем...

Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие. 

Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5%   в  день просто замечательно.

 
Uladzimir Izerski:

Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие. 

Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5%   в  день просто замечательно.

0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)

 
Yuriy Asaulenko:

0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)

Почему на халяву?

Как ни странно, к примеру, вам удалось продемонстрировать некую подготовку и знания. А сигнала нетути :))) И чё? Где какая халява? Ничего нетути. Пустота. 

 
Yuriy Asaulenko:

0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)

Какой интеллект? У меня торгует теща, ей 95 лет. Она знахарь по стопам предков. Я только нажимаю на клавиши которые она утром назначит. Результат не скромный. Что то есть в природе непонятное. Умные не могут, а неграмотные 98% закономерно предсказывают. Запутанная реальность).

 
Alexander_K2:

Почему на халяву?

Как ни странно, к примеру, вам удалось продемонстрировать некую подготовку и знания. А сигнала нетути :))) И чё? Где какая халява? Ничего нетути. Пустота. 

И не будет никакого сигнала. Мне оно не надо.)

 
Uladzimir Izerski:

Какой интеллект? У меня торгует теща ей 95 лет. Она знахарь по стопам предков. Я только нажимаю на клавиши которые она утром назначит. Результат не скромный. Что то есть в природе непонятное. Умные не могут, а неграмотные 98% закономерно предсказывают. Запутанная реальность).

Да, я тоже слышал такое, что успехи в торговле никак не связаны ни с образованием, ни с уровнем интеллекта. Кто-то здесь предлагал мышей и тараканов для торговли приспособить.)

 
Yuriy Asaulenko:

И не будет никакого сигнала.)

На хорошем сигнале и моя жена бы зарабатывала, но тёща умеет лучше. Природа дарит таланты)))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие. 

Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5%   в  день просто замечательно.

Yuriy Asaulenko:

0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)

Alexander_K2:

Почему на халяву?

Как ни странно, к примеру, вам удалось продемонстрировать некую подготовку и знания. А сигнала нетути :))) И чё? Где какая халява? Ничего нетути. Пустота. 

 

.

0.5% в день даёт прирост за год 231%

Это более чем трёх-кратное увеличение капитала.
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