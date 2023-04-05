От теории к практике - страница 755
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Не, я тут - читаю ветку время от времени :)))
Щас некогда особо писать - вынужден в поте лица зарабатывать ломаный грош, чтоб тупо с голоду не окочурится.
Так и хочется спросить. А основная работа вам не даёт достаточно средств для существования?
Так и хочется спросить. А основная работа вам не даёт достаточно средств для существования?
:)) Дает. Поэтому, мне неинтересно страдать из-за 0-5% прибыли в месяц.
Нужен прорыв, жесть, кипиш - как угодно назовите. Чтоб душа пела. Чтоб прям хлебать из Грааля.
А так... Ну, я готов рассмотреть торговые сигналы, при условии, что их автор блеснет интеллектом на форуме. Приятно иметь проценты больше, чем в банке под гарантии ума и ответственности. А что-то и таких не наблюдается...
В общем, ждем...
:)) Дает. Поэтому, мне неинтересно страдать из-за 0-5% прибыли в месяц.
Нужен прорыв, жесть, кипиш - как угодно назовите. Чтоб душа пела. Чтоб прям хлебать из Грааля.
А так... Ну, я готов рассмотреть торговые сигналы, при условии, что их автор блеснет интеллектом на форуме. Приятно иметь проценты больше, чем в банке под гарантии ума и ответственности. А что-то и таких не наблюдается...
В общем, ждем...
Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие.
Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5% в день просто замечательно.
Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие.
Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5% в день просто замечательно.
0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)
0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)
Почему на халяву?
Как ни странно, к примеру, вам удалось продемонстрировать некую подготовку и знания. А сигнала нетути :))) И чё? Где какая халява? Ничего нетути. Пустота.
0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)
Какой интеллект? У меня торгует теща, ей 95 лет. Она знахарь по стопам предков. Я только нажимаю на клавиши которые она утром назначит. Результат не скромный. Что то есть в природе непонятное. Умные не могут, а неграмотные 98% закономерно предсказывают. Запутанная реальность).
Почему на халяву?
Как ни странно, к примеру, вам удалось продемонстрировать некую подготовку и знания. А сигнала нетути :))) И чё? Где какая халява? Ничего нетути. Пустота.
И не будет никакого сигнала. Мне оно не надо.)
Какой интеллект? У меня торгует теща ей 95 лет. Она знахарь по стопам предков. Я только нажимаю на клавиши которые она утром назначит. Результат не скромный. Что то есть в природе непонятное. Умные не могут, а неграмотные 98% закономерно предсказывают. Запутанная реальность).
Да, я тоже слышал такое, что успехи в торговле никак не связаны ни с образованием, ни с уровнем интеллекта. Кто-то здесь предлагал мышей и тараканов для торговли приспособить.)
И не будет никакого сигнала.)
На хорошем сигнале и моя жена бы зарабатывала, но тёща умеет лучше. Природа дарит таланты)))
Пчёлы, например, возможно не блещут интеллектом, но соты у них ровненькие.
Да 0-5% прибыли в месяц это мало, но 0.5% в день просто замечательно.
0.5% в день замечательно, но при условии, что автор еще и блеснет интеллектом и выложит все на халяву.)
Почему на халяву?
Как ни странно, к примеру, вам удалось продемонстрировать некую подготовку и знания. А сигнала нетути :))) И чё? Где какая халява? Ничего нетути. Пустота.
.
0.5% в день даёт прирост за год 231%Это более чем трёх-кратное увеличение капитала.