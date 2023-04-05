От теории к практике - страница 1392
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Область моих интересов - работа с прореженными тиками (способы прореживания, соответствие тикового потока времени и т.п.), скользящие средние (сравнение, обоснование выбора, ...). Ничего этого нет и в помине.... Мне неинтересно.
Область моих интересов - скользящие средние (сравнение, обоснование выбора, ...).
На мой взгляд разницы в скользящих средних особой нету, все они отстают (смотрят в прошлое).
А если сравнить обычную скользящею среднею с медианой , то выбор за последней - медианой.
Почему?
Вот если посчитать на каком баре происходит пересечение цены со средней за выборку N, то в медиане это значение практически всегда по середине, а если нет, то быстро восстанавливается .
А в простой скользящей это значение плавает по большему диапазону.
Зачем же так ограничивать область интересов? На вещи надо смотреть ширше. Да, и к людям надо проще)
Ах, да! Совсем забыл....
Конечно же, еще меня интересуют циклы на рынке - есть ли они, какие, справедливы ли сейчас циклы, с которыми работал Ганн и т.д.
Да, да... Это - одна из концептуальнейших вещей.
Если кто-то наивно думает, что втихаря дома решит эту задачу - он полный кретин.
На мой взгляд разницы в скользящих средних особой нету, все они отстают (смотрят в прошлое).
А если сравнить обычную скользящею среднею с медианой , то выбор за последней - медианой.
Почему?
Вот если посчитать на каком баре происходит пересечение цены со средней за выборку N, то в медиане это значение практически всегда по середине, а если нет, то быстро восстанавливается .
А в простой скользящей это значение плавает по большему диапазону.
Ничего подобного.
Если поработать с простыми линиями Боллинджера и посмотреть - выполняется ли там неравенство Чебышева, то выяснится, что оно более подходит для простой МА. Но, и то - разница в 2-5% все же есть... Объясняется это тем, что неравенство Чебышева справедливо для т.н. матожидания, а не для МА.
Относительно же медианы неравенство Чебышева на рынке НЕ выполняется. Там, скорее всего, справедливо неравенство Маркова и это совсем другая история...
Хорошо.
Но, я давно предлагал кому-нить открыть новую теоретическую ветку. Уверен, она вызвала бы большой интерес.
Ни фига - ни у кого нет ни малейшего желания. Не понимаю этого....
Ведь если бы я не открыл эту и не пообщался бы здесь с некоторыми людьми (а некоторые из них даже не догадываются, что их 1-2 фразы существенно помогли мне), то ничего бы у меня не вышло.
Если кто-то наивно думает, что втихаря дома решит эту задачу - он полный кретин.
лично я добил прогноз с прогноза с таким результатом
теперь автоматически получилось так, что график цены разбился на трендовые и флетовые зоны, т.е. если покупки равны продажам - флет
сигнал - ФормулЕ авто
начало не очень, наблюдаем дальше...
Особенно, если учесть, что задача многими так или иначе решена. И именно втихаря, и дома.))
:))) Ну, пусть будет так. А зачем же тогда форум? Сигналы впаривать?
:))) Ну, пусть будет так. А зачем же тогда форум? Сигналы впаривать?
Форум для привлечения пользователей к продукции MQ.) Это основная задача. Остальное вторично.
Скорее всего, ты абсолютно прав.
Стал вспоминать...
Вот куда-то тихо исчезли с форума неистовые граалеискатели: Док, Новая, Н.Демко, Колдун, Автомат, М.Кузнецов, Владимир (вот - умнейший человек!), ....
Бог ведает - мож нашли Грааль и теперь тупо черпают из него наличные... Хотелось бы верить в это.
Если - нет, то возвращайтесь! Грааль-таки есть и он прячется в нелинейном времени и циклах на рынке. Только его ухи торчат. И в них надо вцепиться зубами и вытащить его на свет Божий.