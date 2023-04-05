От теории к практике - страница 1389
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С демо счета снимаешь каждый месяц то?
)))
П.С
Переименуйте ветку в "Палата №6"
Да ладно, пускай юморят.))
Иногда на какие-нить интересные мысли наталкивают. А работа мозга - полезное дело. :)
К концу шестого года показалось Ху Джоу, что проник он в самую суть охотничьего мастерства. Ибо не добыча, а само понятие стало для него главным. Рассказал он об этом открытии учителю. Тот подумал, разглядывая ученика, а потом сказал: "А теперь тебе предстоит постичь то, что превыше этого и что является основой нашей школы". Что мне нужно сделать для этого? "Неужели еще несколько лет медитировать во дворе?" - немного растерялся Ху Джоу. "Ты истощил свою душу поисками скрытого смысла" - улыбнулся учитель. Попытайся избавиться от этого и открой в себе любовь ко всему, что тебя окружает. Может, ты искал то, что постоянно находилось в тебе, и нужно только почувствовать это.
А если два ордера, то 100% размазывается меду ними...если 10 ть ордеров ....если 20 ть ордеров - то в среднем на каждый ордер 5% риска. Управлением закрытием ордеров еще на пару % снижается риск.
если два ордера однонаправленных то риск не увеличивается, а просто ускоряется в своих показаниях с движением цены.
И так далее.
Ну, что, парни; от теории к практике будем переходить, или еще погрызем друг друга?
А ТЫ уже перешел к практике? (здесь нужен соответствующий плакат с указующим перстом)
Тяжко...
Почему-то баблище не желает литься в мои карманы полноводной рекой. А ведь я их основательно почистил от пыли!
Обидно...
на практике все очень просто:
так как многообразие рыночных движений очень велико и стремится к бесконечности,
то процесс предугадывания движения цены сводится к простому измерению соотношения расстояний потенциального профита к потенциальным убыткам.
Тяжко...
Почему-то баблище не желает литься в мои карманы полноводной рекой. А ведь я их основательно почистил от пыли!
Обидно...
Со 100 баксов депозита? Баблище? Откуда ему взяться?
Основной недостаток твоей стратегии в том, что она и рассчитана на эти 100 баксов.)