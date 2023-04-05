От теории к практике - страница 1389

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EgorKim:

+100

С демо счета снимаешь каждый месяц то?

)))


П.С

Переименуйте ветку в "Палата №6" 

Да ладно, пускай юморят.))

Иногда на какие-нить интересные мысли наталкивают. А работа мозга - полезное дело. :)

 
Весь год, или даже больше, провел Ху Джоу среди жителей снежной страны. Но никак не мог постичь смысл и умение их в ловле птиц и зверей. Узнал он о самом почитаемом охотнике и пришел к нему с желанием перенять мастерство, постичь все тонкости и особенности охоты местных жителей. Я хочу быть Вашим учеником. "Сколько времени нужно посвятить занятиям, чтобы достичь Вашего уровня?" - спросил Ху Джоу умелого охотника. Как минимум семь лет, не больше восьми. Так долго? Неужели нет более короткого пути? Есть, но ты познаешь только внешнюю сторону ученья, но не его суть. Даже если медитировать во дворе день и ночь в позе "вишни на заснеженном камне", то на это может уйти лет 6. Сама по себе медитация не сделает тебя мастером, но может вернуть спокойствие духа и тела, что так необходимо любому охотнику. 

Пытался проникнуть Ху Джоу в таинства мастерства охотников ледяной страны. И стало уже казаться, постиг он загадочный и малопонятный ему мир местных жителей, как произошло событие, которое, коренным - нет, кардинально изменило все. Пошел он однажды с охотниками на красного зверя, который почитался в ледяной стране за самый знатный трофей. Трое суток ловили они зверя, продираясь через дебри лесов, увязая в глубоком снегу, но так и не смогли добыть его. Огорчился Ху Джоу, что не удалось им поймать ловкого и хитрого зверя. Но больше удивился он поведению охотников. Те смеялись и веселились. Хотя устали и замерзли, пока гонялись за хитрым зверем. И понял он, что важна не сама добыча, а единение людей и любовь...

К концу шестого года показалось Ху Джоу, что проник он в самую суть охотничьего мастерства. Ибо не добыча, а само понятие стало для него главным. Рассказал он об этом открытии учителю. Тот подумал, разглядывая ученика, а потом сказал: "А теперь тебе предстоит постичь то, что превыше этого и что является основой нашей школы". Что мне нужно сделать для этого? "Неужели еще несколько лет медитировать во дворе?" - немного растерялся Ху Джоу. "Ты истощил свою душу поисками скрытого смысла" - улыбнулся учитель. Попытайся избавиться от этого и открой в себе любовь ко всему, что тебя окружает. Может, ты искал то, что постоянно находилось в тебе, и нужно только почувствовать это.

 
Unicornis:

А если два ордера, то 100% размазывается меду ними...если 10 ть ордеров ....если 20 ть ордеров - то в среднем на каждый ордер 5% риска. Управлением закрытием ордеров еще на пару % снижается риск. 

если два ордера однонаправленных то риск не увеличивается, а просто ускоряется в своих показаниях с движением цены.

И так далее.

 
У вас простое дело:
Взяли 10 лямов
Проиграли 
И научились!)
Отрабатываете на звонках вероятным клиентам о кредите и моете полы у заёмщика! 
 
Ну, что, парни; от теории к практике будем переходить, или еще погрызем друг друга? 
 
Алексей Тарабанов:
Ну, что, парни; от теории к практике будем переходить, или еще погрызем друг друга? 

А ТЫ уже перешел к практике? (здесь нужен соответствующий плакат с указующим перстом)


 

Тяжко...

Почему-то баблище не желает литься в мои карманы полноводной рекой. А ведь я их основательно почистил от пыли!

Обидно...

 

на практике все очень просто:

так как многообразие рыночных движений очень велико и стремится к бесконечности,

то процесс предугадывания движения цены сводится к простому измерению соотношения расстояний потенциального профита к потенциальным убыткам.

 
Понял, погрызем. 
 
Alexander_K:

Тяжко...

Почему-то баблище не желает литься в мои карманы полноводной рекой. А ведь я их основательно почистил от пыли!

Обидно...

Со 100 баксов депозита? Баблище? Откуда ему взяться?

Основной недостаток твоей стратегии в том, что она и рассчитана на эти 100 баксов.)

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