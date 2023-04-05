От теории к практике - страница 1397

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Алексей Тарабанов:

точно не для хамства. Всегда проще извиниться. 

На сленге Вселенной это может звучать так.
Энергия — это «виртуальная валюта». И когда вы прощаете человека, вы получаете кучу этой валюты и можете ею «расплатиться» при достижении какой-то цели. Мне кажется, это будет сильный повод, чтобы простить обиду.

К тому же обижаться на не поставленные запятые  это глупо

Хамите если нужно сколько угодно  я богаче стану
 
Как бы хороша ни была теория, практика все ставит на свои места. Не даст форекс себя побороть. Он порождение дьявола) Все... Я завязал. Чего и вам желаю.
 
Yuriy Asaulenko:

Миражи, миражи на горизонте.))

На успех влияет достоверность поданной на вход информации. А именно по песне: в пустыне ночью холодно шопипец; пустыня пересекается за несколько дней - никакой тяготы не успеешь испытать; когда колотун, спать без опиатов проблематично, а какие сны под опиатами видел караванщик может догадаться нарколог; так то если в пустыне за ночь озяб, то к обеду как раз и отогреешься.)))

 
Alexander_K:

Да, не проводил, увы...

Не знаю - как это сделать...

Даже, если взять уже прореженные тики в виде OPEN/CLOSE S1 с сайта Дукаса, то они НЕ совпадают по количеству с моими. Т.е. тиковые объемы у моего ДЦ и у Дукаса разные.

Более того, у моего брокера вообще нетути тиковых архивов, не знаю - откуда их брать.

В общем, с тестами у меня беда - могу тестировать только на тех данных, что удается лично собрать в процессе торговли.

Вся надежда исключительно и только на теоретическую базу и мощь моей ТС.

почитай:

https://www.mql5.com/ru/code/11686

Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий
Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий
  • www.mql5.com
При проверке работоспособности экспертов в тестере стратегий MetaTrader 4 наиболее дотошные трейдеры сталкиваются с ограниченной точностью процесса тестирования. Связано это ограничение с тем, что детализированная история котировок хранится терминалом в виде минутных свечей. В свою очередь, каждая минутная свеча представлена только четырьмя...
 
prom18:
Как бы хороша ни была теория, практика все ставит на свои места. Не даст форекс себя побороть. Он порождение дьявола) Все... Я завязал. Чего и вам желаю.

согласен

адаптивность котировщика в этом и заключается

его основное слово - " отдаАай "

он его будет повторять до тех пор, пока этого не произойдет

 
prom18:
Как бы хороша ни была теория, практика все ставит на свои места. Не даст форекс себя побороть. Он порождение дьявола) Все... Я завязал. Чего и вам желаю.

:))) Мне искренне жаль тебя, дружище... И переубеждать не буду - тебе надо подумать, поработать на заводе. Жизнь - ничего не поделаешь...

А в свободное время - читать! Синергетика с его нелинейным временем, Ганн, теория случайных процессов, философия и т.п. Чем абстрактнее и нелинейнее литература - тем лучше.

Возвращайся с гениальными идеями. Обсудим.

 
Renat Akhtyamov:

согласен

адаптивность котировщика в этом и заключается

его основное слово - " отдаАай "

он его будет повторять до тех пор, пока этого не произойдет

Сволочь он!

 
prom18:

Сволочь он!

ты хотел заработать, это понятно и своеобразный стандарт

однако, совсем не подумал о том, что можешь и потерять

займись вопросом - как не потерять ни цента, в первую очередь

а когда тебе покажется, что готово, попробуй сам же победить свою систему, выступая в роли котировщика, которому позарез нужны твои деньги

стань сволочью

;)

 
Renat Akhtyamov:

ты хотел заработать, это понятно и своеобразный стандарт

однако, совсем не подумал о том, что можешь и потерять

займись вопросом - как не потерять ни цента, в первую очередь

а когда тебе покажется, что готово, попробуй сам же победить свою систему, выступая в роли котировщика, которому позарез нужны твои деньги

стань сволочью

;)

Да все это мозг ленивая сволочь ,он всегда стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путём создания своеобразных «макросов» , которые  выполняет по шаблонам.Дело в том, что чем дольше  пользуемся энграммами, тем меньше работают базальные ганглии в нашем мозгу. Аих основная функция — вырабатывать нейромедиатор ацетилхолин, помогающий нейронам «прорубать» новые соединения среди информационного шума (примерно это у вас происходит сейчас, после прочтения данного предложения).
 
Aлександр Антошкин:
Да все это мозг ленивая сволочь ,он всегда стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путём создания своеобразных «макросов» , которые  выполняет по шаблонам.Дело в том, что чем дольше  пользуемся энграммами, тем меньше работают базальные ганглии в нашем мозгу. Аих основная функция — вырабатывать нейромедиатор ацетилхолин, помогающий нейронам «прорубать» новые соединения среди информационного шума (примерно это у вас происходит сейчас, после прочтения данного предложения).
Спасибо, проснулся.
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