От теории к практике - страница 1397
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точно не для хамства. Всегда проще извиниться.
На сленге Вселенной это может звучать так.
Энергия — это «виртуальная валюта». И когда вы прощаете человека, вы получаете кучу этой валюты и можете ею «расплатиться» при достижении какой-то цели. Мне кажется, это будет сильный повод, чтобы простить обиду.
К тому же обижаться на не поставленные запятые это глупо
Миражи, миражи на горизонте.))
На успех влияет достоверность поданной на вход информации. А именно по песне: в пустыне ночью холодно шопипец; пустыня пересекается за несколько дней - никакой тяготы не успеешь испытать; когда колотун, спать без опиатов проблематично, а какие сны под опиатами видел караванщик может догадаться нарколог; так то если в пустыне за ночь озяб, то к обеду как раз и отогреешься.)))
Да, не проводил, увы...
Не знаю - как это сделать...
Даже, если взять уже прореженные тики в виде OPEN/CLOSE S1 с сайта Дукаса, то они НЕ совпадают по количеству с моими. Т.е. тиковые объемы у моего ДЦ и у Дукаса разные.
Более того, у моего брокера вообще нетути тиковых архивов, не знаю - откуда их брать.
В общем, с тестами у меня беда - могу тестировать только на тех данных, что удается лично собрать в процессе торговли.
Вся надежда исключительно и только на теоретическую базу и мощь моей ТС.
почитай:
https://www.mql5.com/ru/code/11686
Как бы хороша ни была теория, практика все ставит на свои места. Не даст форекс себя побороть. Он порождение дьявола) Все... Я завязал. Чего и вам желаю.
согласен
адаптивность котировщика в этом и заключается
его основное слово - " отдаАай "
он его будет повторять до тех пор, пока этого не произойдет
Как бы хороша ни была теория, практика все ставит на свои места. Не даст форекс себя побороть. Он порождение дьявола) Все... Я завязал. Чего и вам желаю.
:))) Мне искренне жаль тебя, дружище... И переубеждать не буду - тебе надо подумать, поработать на заводе. Жизнь - ничего не поделаешь...
А в свободное время - читать! Синергетика с его нелинейным временем, Ганн, теория случайных процессов, философия и т.п. Чем абстрактнее и нелинейнее литература - тем лучше.
Возвращайся с гениальными идеями. Обсудим.
согласен
адаптивность котировщика в этом и заключается
его основное слово - " отдаАай "
он его будет повторять до тех пор, пока этого не произойдет
Сволочь он!
Сволочь он!
ты хотел заработать, это понятно и своеобразный стандарт
однако, совсем не подумал о том, что можешь и потерять
займись вопросом - как не потерять ни цента, в первую очередь
а когда тебе покажется, что готово, попробуй сам же победить свою систему, выступая в роли котировщика, которому позарез нужны твои деньги
стань сволочью
;)
ты хотел заработать, это понятно и своеобразный стандарт
однако, совсем не подумал о том, что можешь и потерять
займись вопросом - как не потерять ни цента, в первую очередь
а когда тебе покажется, что готово, попробуй сам же победить свою систему, выступая в роли котировщика, которому позарез нужны твои деньги
стань сволочью
;)
Да все это мозг ленивая сволочь ,он всегда стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путём создания своеобразных «макросов» , которые выполняет по шаблонам.Дело в том, что чем дольше пользуемся энграммами, тем меньше работают базальные ганглии в нашем мозгу. Аих основная функция — вырабатывать нейромедиатор ацетилхолин, помогающий нейронам «прорубать» новые соединения среди информационного шума (примерно это у вас происходит сейчас, после прочтения данного предложения).