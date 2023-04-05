От теории к практике - страница 1385
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Решил проредить цену на минутках, уровни стали похожи как у Александра на картинках, только у него волны почти одинаковы.
Может из-за фиксированного временного окна, я же брал просто выборку в N точек.
Ну интересно следующие , что доверительный интервал по двум разным формулам идентичен. В одной используется время t , а в другой нет.
Дисперсия стремится к бесконечности => доверительных интервалов не существует.
Мартини рулит .
Цена жестко подчиняется определенным законам.
Не важно какая это валютная пара или акция, или облигация.
Стоимость инструмента, в современном компьютерном мире, моментально уравнивается ко всем базисным инструментам.
А вот точность исполнения зависит от временных факторов и дискретности.
Одним достаточна точность в двух нолях после запятой, а другим и пять мало.
Многие этот фактор называют шумом. Ну и ладно.
Вот на этом шуме и есть точки разворота. Шурик прав, в том что он ищет вход на выбросах.
Но не одним словом он не обмолвился, что всё таки анализирует и тренд.)) Парень еще тот гусь))
Вот на этом шуме и есть точки разворота. Шурик прав, в том что он ищет вход на выбросах.
Но не одним словом он не обмолвился, что всё таки анализирует и тренд.)) Парень еще тот гусь))
Ну и гусь, этот лебедь.
Ну и гусь, этот лебедь.
Гусь и лебедь благородные птицы, а вы о что подумали*?)
Мартини рулит .
Мартини рулит если есть точки для возможного входа в рынок.
Например так. Так как стрелочки кажутЬ.
Вероятность на левой стрелочке была высока, а на правой подтверждение.
Гусь и лебедь благородные птицы, а вы о что подумали*?)
.
.
Юрий, к сожалению, вы не гусь и не лебедь))
Если вы за столько лет не выставили свою точку зрения по рынку.
Юрий, к сожалению, вы не гусь и не лебедь))
Если вы за столько лет не выставили свою точку зрения по рынку.
Бяда.
Бяда.
Для меня бесполезный треп, а для вас беда. Каждому свое.
Тролить вам лучше тех, кто слабее характером.)))
Я скорпион. Для вас это будет смертельно.))) Думайте иногда головой!)