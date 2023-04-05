От теории к практике - страница 1385

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Evgeniy Chumakov:

Решил проредить цену на минутках,  уровни стали похожи как у Александра на картинках, только у него волны почти одинаковы.

Может из-за фиксированного временного окна, я же брал просто выборку в N точек.

Ну интересно следующие , что доверительный интервал по двум разным формулам идентичен. В одной используется время t , а в другой нет.

Дисперсия стремится к бесконечности => доверительных интервалов не существует.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Дисперсия стремится к бесконечности => доверительных интервалов не существует.


Мартини рулит .

 

Цена жестко подчиняется определенным законам.

Не важно какая это валютная пара или акция, или облигация.

Стоимость инструмента, в современном компьютерном мире, моментально уравнивается ко всем базисным инструментам.

А вот точность исполнения зависит от временных факторов и дискретности. 

Одним достаточна точность в двух нолях после запятой, а другим и пять мало.

Многие этот фактор называют шумом. Ну и ладно.

Вот на этом шуме и есть точки разворота. Шурик прав, в том что он ищет вход на выбросах. 

Но не одним словом он не обмолвился, что всё таки анализирует и тренд.)) Парень еще тот гусь))

 
Uladzimir Izerski:

Вот на этом шуме и есть точки разворота. Шурик прав, в том что он ищет вход на выбросах. 

Но не одним словом он не обмолвился, что всё таки анализирует и тренд.)) Парень еще тот гусь))

Ну и гусь, этот лебедь.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну и гусь, этот лебедь.

Гусь и лебедь благородные птицы, а вы о что подумали*?)

 
Evgeniy Chumakov:


Мартини рулит .

Мартини рулит если есть точки для возможного входа в рынок.

Например так.  Так как стрелочки кажутЬ.  

EURUSDH4

Вероятность на левой стрелочке была высока, а на правой подтверждение.

 
Uladzimir Izerski:

Гусь и лебедь благородные птицы, а вы о что подумали*?)

.

 
Yuriy Asaulenko:

.

Юрий, к сожалению, вы не гусь и не лебедь))

Если вы за столько лет не выставили свою точку зрения по рынку.

 
Uladzimir Izerski:

Юрий, к сожалению, вы не гусь и не лебедь))

Если вы за столько лет не выставили свою точку зрения по рынку.

Бяда.

 
Yuriy Asaulenko:

Бяда.

Для меня бесполезный треп, а для вас беда. Каждому свое.

Тролить вам лучше тех, кто слабее характером.)))

Я скорпион. Для вас это будет смертельно.))) Думайте иногда головой!)

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