От теории к практике - страница 1383
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Там не стрелочки.
А, понял про какие стрелочки.) Это не сигнальные.
Это выбор однонаправленных пар. Не доделал до конца на 5ке.
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От теории к практике
Martin_Apis_Bot Cheguevara, 2019.07.06 02:43
интересно...
все что мы делаем является следствием предмета наблюдения...
мы никогда не вклиниваемся непосредственно в сам процесс наблюдения.
Но если изменить это правило,то станет возможным предсказание даже случайных значений ибо наблюдение и участие в случайном процессе - два абсолютно разных практически никак не связанных понятия.
Я пока что ни в чем не уверен, кроме результатов которые получил.
Это просто поразительно...и красиво.
Martin_Apis_Bot Cheguevara 2019.07.06 22:59 #13802 EN
Пустое все это...
Вы все обречены на слив депозита.
Все кто делает вЫбор<матрица>
Исключений нет.
А все потому, что делая выбор выиграть невозможно.
Чтобы вы там не придумали и не анализировали разница просто практически отсутствует.
Ты, наверное, не понял, но я подсказал ключ к разгадке который лишь является миражом тупиковой ситуации:) желаю и Тебе ее решить;)
Ты сейчас даже не пытался понять, что я написал. А все потому что двигаешься по тем же рельсам что и все;) а казалось бы, куда ещё двигаться...выбора то кажись и нет...:)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Это просто загадка или квест... истина где-то рядом - только руку протяни...этот ребус надо разгадать, значение имеет каждое слово
попытаемся разгадать, например, как вклиниться в процес наблюдения...да еще без математики в виде матрицы
2. нужно участвовать в процессе...ну это и козе понятно - без участия не получишь результата...
3. почему нельзя делать выбор, чтобы выиграть...
4. разница отсутствует - все идут одним путем...
5 тупик не тупик а мираж...и нужно двигать в сторону тупика...))
6. все ездим по одним рельсам в сторону слива, потому что упираемся в тупик...
кто еще что может сказать, кто увидел золотой ключик на дне болота...))
7. на графике: проигрыш и тут же компенсируется - похоже тем самым вмешательством наблюдателя или ТС -обратная связь так сказать...
Martin_Apis_Bot Cheguevara 2019.07.06 22:59 #13802 EN
Пустое все это...
Вы все обречены на слив депозита.
Все кто делает вЫбор<матрица>
Исключений нет.
А все потому, что делая выбор выиграть невозможно.
Чтобы вы там не придумали и не анализировали разница просто практически отсутствует.
Ты, наверное, не понял, но я подсказал ключ к разгадке который лишь является миражом тупиковой ситуации:) желаю и Тебе ее решить;)
Ты сейчас даже не пытался понять, что я написал. А все потому что двигаешься по тем же рельсам что и все;) а казалось бы, куда ещё двигаться...выбора то кажись и нет...:)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Это просто загадка или квест... истина где-то рядом - только руку протяни...этот ребус надо разгадать, значение имеет каждое слово
попытаемся разгадать, например, как вклиниться в процес наблюдения...да еще без математики в виде матрицы
2. нужно участвовать в процессе...ну это и козе понятно - без участия не получишь результата...
3. почему нельзя делать выбор, чтобы выиграть...
4. разница отсутствует - все идут одним путем...
5 тупик не тупик а мираж...и нужно двигать в сторону тупика...))
6. все ездим по одним рельсам в сторону слива, потому что упираемся в тупик...
кто еще что может сказать, кто увидел золотой ключик на дне болота...))
7. на графике: проигрыш и тут же компенсируется - похоже тем самым вмешательством наблюдателя или ТС -обратная связь так сказать...
Что так грустно? Погода плохая и нечем согреться?
Посмотрите на людей с тысячами %%. Они тоже в матрице. Не грустят совсем.))
Что так грустно? Погода плохая и нечем согреться?
Посмотрите на людей с тысячами %%. Они тоже в матрице. Не грустят совсем.))
что-то грустно мне стало... дожди да дожди...а мне чужие не надо... - я свои хочу, да и не верю я в эти проценты, не может быть такого - какая-то фиксия... или замануха из ДЦ...тут блин 100% честно заработанного с трудом не хотят отдавать...
Посмотрите на людей с тысячами %%. Они тоже в матрице. Не грустят совсем.))
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. (с)
Осталось начать)) Какой объем останавливающий, какой двигающий))))
они оба двигающие, остановок нет
больше покупок - вниз, больше продаж - вверх
причем равновесие - редкость
напротив, долгое время длится перевес.
этот период держится не то что час-два, а месяцами
так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе.
в любом случае, основной показатель - это базовый актив, а остальной объем (внутридневная дельта) - это как бы пшик, не более
этот период держится не то что час-два, а месяцами
Вот когда заходит разговор про некие периоды и циклы на рынке, то надо придерживаться более точных цифр. Ибо в этом и заключается Грааль.
У каждого трейдера, как у старины Ганна, должна быть некая таблица этих циклов, которой надо умело пользоваться.
Ладно, робяты - скоро новая торговая неделя и я опять исчезаю...
Честно говоря - там, на рынке, гораздо интереснее, чем здесь. Там - схватка, сила на силу, лёд и пламя, наличные и пустота в карманах... Жизнь, короче говоря. А здесь - тоска.
Всем - удачи!
Там не стрелочки. Там гистограмма суженная.
А стрелочки выглядят так, что бы выделить первый бар согласованности стохастического индикатора и индикатора спроса.
Например так.
Вов, а раньше у тебя покруче анализ был.
Паттерны, каналы ....