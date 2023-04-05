От теории к практике - страница 1383

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Uladzimir Izerski:

Там не стрелочки.


 
Evgeniy Chumakov:


А, понял про какие стрелочки.) Это не сигнальные.

Это выбор однонаправленных пар. Не доделал до конца на 5ке.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin_Apis_Bot Cheguevara, 2019.07.06 02:43


интересно...

все что мы делаем является следствием предмета наблюдения...

мы никогда не вклиниваемся непосредственно в сам процесс наблюдения.

Но если изменить это правило,то станет возможным предсказание даже случайных значений ибо наблюдение и участие в случайном процессе - два абсолютно разных практически никак не связанных понятия.

Я пока что ни в чем не уверен, кроме результатов которые получил.

Это просто поразительно...и красиво.

Martin_Apis_Bot Cheguevara  2019.07.06 22:59 #13802     EN

Пустое все это...

Вы все обречены на слив депозита.

Все кто делает вЫбор<матрица>

Исключений нет. 

А все потому, что делая выбор выиграть невозможно. 

Чтобы вы там не придумали и не анализировали разница просто практически отсутствует.

 

Ты, наверное, не понял, но я подсказал ключ к разгадке который лишь является миражом тупиковой ситуации:) желаю и Тебе ее решить;)

Ты сейчас даже не пытался понять, что я написал. А все потому что двигаешься по тем же рельсам что и все;) а казалось бы, куда ещё двигаться...выбора то кажись и нет...:)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Это просто загадка или квест... истина где-то рядом - только руку протяни...этот ребус надо разгадать, значение имеет каждое слово

попытаемся разгадать, например, как вклиниться в процес наблюдения...да еще без математики в виде матрицы

2. нужно участвовать в процессе...ну это и козе понятно - без участия не получишь результата...

3. почему нельзя делать выбор, чтобы выиграть...

4. разница отсутствует - все идут одним путем...

5 тупик не тупик а мираж...и нужно двигать в сторону тупика...))

6. все ездим по одним рельсам в сторону слива, потому что упираемся в тупик...

кто еще что может сказать, кто увидел золотой ключик на дне болота...))

7. на графике: проигрыш и тут же компенсируется - похоже тем самым вмешательством наблюдателя или ТС -обратная связь так сказать...



 
Сергей Криушин:

Martin_Apis_Bot Cheguevara  2019.07.06 22:59 #13802     EN

Пустое все это...

Вы все обречены на слив депозита.

Все кто делает вЫбор<матрица>

Исключений нет. 

А все потому, что делая выбор выиграть невозможно. 

Чтобы вы там не придумали и не анализировали разница просто практически отсутствует.

 

Ты, наверное, не понял, но я подсказал ключ к разгадке который лишь является миражом тупиковой ситуации:) желаю и Тебе ее решить;)

Ты сейчас даже не пытался понять, что я написал. А все потому что двигаешься по тем же рельсам что и все;) а казалось бы, куда ещё двигаться...выбора то кажись и нет...:)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Это просто загадка или квест... истина где-то рядом - только руку протяни...этот ребус надо разгадать, значение имеет каждое слово

попытаемся разгадать, например, как вклиниться в процес наблюдения...да еще без математики в виде матрицы

2. нужно участвовать в процессе...ну это и козе понятно - без участия не получишь результата...

3. почему нельзя делать выбор, чтобы выиграть...

4. разница отсутствует - все идут одним путем...

5 тупик не тупик а мираж...и нужно двигать в сторону тупика...))

6. все ездим по одним рельсам в сторону слива, потому что упираемся в тупик...

кто еще что может сказать, кто увидел золотой ключик на дне болота...))

7. на графике: проигрыш и тут же компенсируется - похоже тем самым вмешательством наблюдателя или ТС -обратная связь так сказать...



Что так грустно? Погода плохая и нечем согреться?

Посмотрите на людей с тысячами %%. Они тоже в матрице. Не грустят совсем.))

Neb

 
Uladzimir Izerski:

Что так грустно? Погода плохая и нечем согреться?

Посмотрите на людей с тысячами %%. Они тоже в матрице. Не грустят совсем.))


что-то грустно мне стало... дожди да дожди...а мне чужие не надо... - я свои хочу, да и не верю я в эти проценты, не может быть такого - какая-то фиксия... или замануха из ДЦ...тут блин 100% честно  заработанного  с трудом не хотят отдавать...

 
Uladzimir Izerski:

Посмотрите на людей с тысячами %%. Они тоже в матрице. Не грустят совсем.))

Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. (с)

 
vladevgeniy:

Осталось начать)) Какой объем останавливающий, какой двигающий))))

они оба двигающие, остановок нет

больше покупок - вниз, больше продаж - вверх

причем равновесие - редкость

напротив, долгое время длится перевес.

этот период держится не то что час-два, а месяцами

так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе.

в любом случае, основной показатель - это базовый актив, а остальной объем (внутридневная дельта) - это как бы пшик, не более

 
Renat Akhtyamov:

этот период держится не то что час-два, а месяцами

Вот когда заходит разговор про некие периоды и циклы на рынке, то надо придерживаться более точных цифр. Ибо в этом и заключается Грааль.

У каждого трейдера, как у старины Ганна, должна быть некая таблица этих циклов, которой надо умело пользоваться.

 

Ладно, робяты - скоро новая торговая неделя и я опять исчезаю...

Честно говоря - там, на рынке, гораздо интереснее, чем здесь. Там - схватка, сила на силу, лёд и пламя, наличные и пустота в карманах... Жизнь, короче говоря. А здесь - тоска.

Всем - удачи!

 
Uladzimir Izerski:

Там не стрелочки. Там гистограмма суженная.

А стрелочки выглядят так, что бы выделить первый бар согласованности стохастического индикатора и индикатора спроса. 

Например так.

Вов, а раньше у тебя покруче анализ был.

Паттерны, каналы ....

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