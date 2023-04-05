От теории к практике - страница 1384
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Это просто загадка или квест... истина где-то рядом - только руку протяни...этот ребус надо разгадать, значение имеет каждое слово
попытаемся разгадать, например, как вклиниться в процес наблюдения...да еще без математики в виде матрицы
2. нужно участвовать в процессе...ну это и козе понятно - без участия не получишь результата...
3. почему нельзя делать выбор, чтобы выиграть...
4. разница отсутствует - все идут одним путем...
5 тупик не тупик а мираж...и нужно двигать в сторону тупика...))
6. все ездим по одним рельсам в сторону слива, потому что упираемся в тупик...
кто еще что может сказать, кто увидел золотой ключик на дне болота...))
7. на графике: проигрыш и тут же компенсируется - похоже тем самым вмешательством наблюдателя или ТС -обратная связь так сказать...
Нуууу, насчет матрицы...
Смотря из чего её составить.
Итог - полином, причем отстающий, как не крути...Лично я считаю, что ТА лучше матьматики, т.к. одновременно работают и мозги и глаза...
Лично я считаю, что ТА лучше матьматики, т.к. одновременно работают и мозги и глаза...
Лучше, когда ничего не работает.))
Сидишь себе перед монитором, и спишь.
Такой скучищи как торговля никогда не видел.
Ага ;)
Вов, а раньше у тебя покруче анализ был.
Паттерны, каналы ....
Одно другому не мешает.
Смотрю на рынок с разных сторон. Должно быть подтверждение в правильности прогноза.
Один индикатор не может показать всю картину рынка.
Фурье бессилен.))
они оба двигающие, остановок нет
больше покупок - вниз, больше продаж - вверх
причем равновесие - редкость
напротив, долгое время длится перевес.
этот период держится не то что час-два, а месяцами
так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе.
в любом случае, основной показатель - это базовый актив, а остальной объем (внутридневная дельта) - это как бы пшик, не более
"так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе"... дожились хоть плачь - хоть смейся...один пшик остался...у тебя в башке уже точно заворот кишков получился от большого напряжения ума... будь попроще, вычлени циклы...или примерные облака циклов...и под них уже может быть можно будет забацать польку-бабочку... есть конечно 200 дневные циклы, 21 дневные - как-то определяются Машкой, вот их тоже часто вспоминают аналитики...
"так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе"... дожились хоть плачь - хоть смейся...один пшик остался...у тебя в башке уже точно заворот кишков получился от большого напряжения ума... будь попроще, вычлени циклы...или примерные облака циклов...и под них уже может быть можно будет забацать польку-бабочку... есть конечно 200 дневные циклы, 21 дневные - как-то определяются Машкой, вот их тоже часто вспоминают аналитики...
дело хозяйское:
хошь лить - торгуй внутридневку
не хошь - читай ветку прогнозов про отчеты СОТ и штудируй ДБ-льные отчеты СМЕ
остальное - игрушки
дело хозяйское:
хошь лить - торгуй внутридневку
не хошь - читай ветку прогнозов про отчеты СОТ и штудируй ДБ-льные отчеты СМЕ
остальное - игрушки
Спасибо... Вот умеешь ты дружески успокоить и подарить надежду...на успех безнадежного дела...))
дело хозяйское:
хошь лить - торгуй внутридневку
не хошь - читай ветку прогнозов про отчеты СОТ и штудируй ДБ-льные отчеты СМЕ
остальное - игрушки
Как определяешь когда открывать ордер в сторону уровня?
Ведь не известно сколько уйдёт в просадку и набежит свопа пока цена до него дойдет.
Вот она, чистейшая отработка 48-50% вероятности в пользу трейдера.
Правильно! Потому что если 50% не в пользу трейдера то мартин сольёт. )
Решил проредить цену на минутках, уровни стали похожи как у Александра на картинках, только у него волны почти одинаковы.
Может из-за фиксированного временного окна, я же брал просто выборку в N точек.
Ну интересно следующие , что доверительный интервал по двум разным формулам идентичен. В одной используется время t , а в другой нет.