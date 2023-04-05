От теории к практике - страница 1384

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Сергей Криушин:

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Это просто загадка или квест... истина где-то рядом - только руку протяни...этот ребус надо разгадать, значение имеет каждое слово

попытаемся разгадать, например, как вклиниться в процес наблюдения...да еще без математики в виде матрицы

2. нужно участвовать в процессе...ну это и козе понятно - без участия не получишь результата...

3. почему нельзя делать выбор, чтобы выиграть...

4. разница отсутствует - все идут одним путем...

5 тупик не тупик а мираж...и нужно двигать в сторону тупика...))

6. все ездим по одним рельсам в сторону слива, потому что упираемся в тупик...

кто еще что может сказать, кто увидел золотой ключик на дне болота...))

7. на графике: проигрыш и тут же компенсируется - похоже тем самым вмешательством наблюдателя или ТС -обратная связь так сказать...

Нуууу, насчет матрицы...

Смотря из чего её составить.

Итог - полином, причем отстающий, как не крути...

Лично я считаю, что ТА лучше матьматики, т.к. одновременно работают и мозги и глаза...
 
Renat Akhtyamov:
Лично я считаю, что ТА лучше матьматики, т.к. одновременно работают и мозги и глаза...
Лучше, когда ничего не работает.))
Сидишь себе перед монитором, и спишь.
Такой скучищи как торговля никогда не видел.
 
Yuriy Asaulenko:
Лучше, когда ничего не работает.))

Сидишь себе перед монитором, и спишь.

Такой скучищи как торговля никогда не видел.

Ага ;)


 
Renat Akhtyamov:

Вов, а раньше у тебя покруче анализ был.

Паттерны, каналы ....

Одно другому не мешает.

Смотрю на рынок с разных сторон. Должно быть подтверждение в правильности прогноза.

Один индикатор не может показать всю картину рынка.

Фурье бессилен.))

 
Renat Akhtyamov:

они оба двигающие, остановок нет

больше покупок - вниз, больше продаж - вверх

причем равновесие - редкость

напротив, долгое время длится перевес.

этот период держится не то что час-два, а месяцами

так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе.

в любом случае, основной показатель - это базовый актив, а остальной объем (внутридневная дельта) - это как бы пшик, не более

"так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе"... дожились хоть плачь - хоть смейся...один пшик остался...у тебя в башке уже точно заворот кишков получился от большого напряжения ума... будь попроще, вычлени циклы...или примерные облака циклов...и под них уже может быть можно будет забацать польку-бабочку... есть конечно 200 дневные циклы, 21 дневные - как-то определяются Машкой, вот их тоже часто вспоминают аналитики...

 
Сергей Криушин:

"так что, торговля внутри дня не имеет смысла, в принципе"... дожились хоть плачь - хоть смейся...один пшик остался...у тебя в башке уже точно заворот кишков получился от большого напряжения ума... будь попроще, вычлени циклы...или примерные облака циклов...и под них уже может быть можно будет забацать польку-бабочку... есть конечно 200 дневные циклы, 21 дневные - как-то определяются Машкой, вот их тоже часто вспоминают аналитики...

дело хозяйское:

хошь лить - торгуй внутридневку

не хошь - читай ветку прогнозов про отчеты СОТ и штудируй ДБ-льные отчеты СМЕ

остальное - игрушки

 
Renat Akhtyamov:

дело хозяйское:

хошь лить - торгуй внутридневку

не хошь - читай ветку прогнозов про отчеты СОТ и штудируй ДБ-льные отчеты СМЕ

остальное - игрушки

Спасибо... Вот умеешь ты дружески успокоить и подарить надежду...на успех безнадежного дела...))

 
Renat Akhtyamov:

дело хозяйское:

хошь лить - торгуй внутридневку

не хошь - читай ветку прогнозов про отчеты СОТ и штудируй ДБ-льные отчеты СМЕ

остальное - игрушки


Как определяешь когда открывать ордер в сторону уровня?  

Ведь не известно сколько уйдёт в просадку и набежит свопа пока цена до него дойдет.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Вот она, чистейшая отработка 48-50% вероятности в пользу трейдера.


Правильно! Потому что если 50% не в пользу трейдера то мартин сольёт. )

 

Решил проредить цену на минутках,  уровни стали похожи как у Александра на картинках, только у него волны почти одинаковы.

Может из-за фиксированного временного окна, я же брал просто выборку в N точек.

Ну интересно следующие , что доверительный интервал по двум разным формулам идентичен. В одной используется время t , а в другой нет.

1...137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391...1981
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