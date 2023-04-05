От теории к практике - страница 1689

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Макс:

Ну опять какие-то гейские шутейки пошли.. да что с тобой не так??)))

Так ты свой профиль видал? Там мартингейсивом пропахло все. Что с тобой не так, мэн? И поведение мне твоё не нравится, больно приставучий
 
Uladzimir Izerski:

Молчу, молчу.

Праздник годовщины Октябрьской Революции не для всех ведь. )))

Это не мой праздник, но могу спросить у ясеня. 

 
Maxim Dmitrievsky:
Так ты свой профиль видал? Там мартингейсивом пропахло все. Что с тобой не так, мэн?

Ты про што? Что я заказывал советник с мартином? И что с ним (советником или заказом) не так?))

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Макс:

Ты про што? Что я заказывал советник с мартином? И что с ним (советником или заказом) не так?))

Ну и куда ты лезешь то, к ученым мужам в тему? Развлекайся с мартышками по тихой
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну и куда ты лезешь то, к ученым мужам в тему? Развлекайся с мартышками по тихой
УчОны муж) мониторинг свой покажи. Там и посмотрим кто тут ученый, а кто заблуждающийся юнец.
Ни один советник, который я заказывал через фриланс, не стоял ни на одном моем реале. Все они для тестов, для сбора необходимых мне данных о состоянии рынка, аналитика...слышал, не?))
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Макс:
УчОны муж) мониторинг свой покажи. Там и посмотрим кто тут ученый, а кто заблуждающийся юнец.
Ни один советник, который я заказывал через фриланс, не стоял ни на одном моем реале. Все они для тестов, для сбора необходимых мне данных о состоянии рынка, аналитика...слышал, не?))
Да мой ты хороший, я не торгую, только в тестере, а потом продаю таким как ты, для аналитики. Не Вали терминами, голова кругом
 
Maxim Dmitrievsky:
Да мой ты хороший, я не торгую, только в тестере, а потом продаю таким как ты, для аналитики. Не Вали терминами, голова кругом
С удовольствием куплю, если будет необходимость в подобных программах. Не вижу в этом ничего плохого. Но раз ты просто продавец, то со своими советами по "рабочести", наверное, лучше не лезть в темы, где люди обсуждают возможности заработка на рынке торговлей, не? Выглядишь, как минимум, странно.
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Макс:
С удовольствием куплю, если будет необходимость в подобных программах. Не вижу в этом ничего плохого. Но раз ты просто продавец, то со своими советами по "рабочести", наверное, лучше не лезть в темы, где люди обсуждают возможности заработка на рынке торговлей, не? Выглядишь, как минимум, странно.
Я же попросил - дайте мне вожделенный Грааль на тесты, а вы с какими-то советами бесполезными лезете. Раз никто не дает, значит сам буду давать советы. Уладзимир сказал что скоро будет бесплатная раздача, ждём 
 
Alexander_K:

А у меня, за этот месяц, пока вот так:


И Вася не чешись... (с)

Не, даже вот так:


Все это на реале, естественно...

 
Maxim Dmitrievsky:
Я же попросил - дайте мне вожделенный Грааль на тесты, а вы с какими-то советами бесполезными лезете. Раз никто не дает, значит сам буду давать советы. Уладзимир сказал что скоро будет бесплатная раздача, ждём 
Нет ни у кого, ни какого грааля. Искать его всегда занятно, но в итоге всегда разочарование. 
Я знаю только одно и очень давно - рынок всегда стремится к равновесию между кол-вом тренда и кол-вом флета, на любой размерности, по пути сливая, либо уводя в безнадежную просадку мартины с любым коэфф. На этом можно периодически зарабатывать.
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