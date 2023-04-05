От теории к практике - страница 1689
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Ну опять какие-то гейские шутейки пошли.. да что с тобой не так??)))
Молчу, молчу.
Праздник годовщины Октябрьской Революции не для всех ведь. )))
Это не мой праздник, но могу спросить у ясеня.
Так ты свой профиль видал? Там мартингейсивом пропахло все. Что с тобой не так, мэн?
Ты про што? Что я заказывал советник с мартином? И что с ним (советником или заказом) не так?))
Ты про што? Что я заказывал советник с мартином? И что с ним (советником или заказом) не так?))
Ну и куда ты лезешь то, к ученым мужам в тему? Развлекайся с мартышками по тихой
УчОны муж) мониторинг свой покажи. Там и посмотрим кто тут ученый, а кто заблуждающийся юнец.
Да мой ты хороший, я не торгую, только в тестере, а потом продаю таким как ты, для аналитики. Не Вали терминами, голова кругом
С удовольствием куплю, если будет необходимость в подобных программах. Не вижу в этом ничего плохого. Но раз ты просто продавец, то со своими советами по "рабочести", наверное, лучше не лезть в темы, где люди обсуждают возможности заработка на рынке торговлей, не? Выглядишь, как минимум, странно.
А у меня, за этот месяц, пока вот так:
И Вася не чешись... (с)
Не, даже вот так:
Все это на реале, естественно...
Я же попросил - дайте мне вожделенный Грааль на тесты, а вы с какими-то советами бесполезными лезете. Раз никто не дает, значит сам буду давать советы. Уладзимир сказал что скоро будет бесплатная раздача, ждём