От теории к практике - страница 1382

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Evgeniy Chumakov:


Только не известно в какую сторону будет перекос в будущем. 

Зачем это знать ? Я так понимаю сначала будет перекос, а потом движение.

 
apr73:

Зачем это знать ? Я так понимаю сначала будет перекос, а потом движение.


А потом кто-то открывает ордера и перекос уже в другую сторону и движение против предыдущего перекоса.

 
Evgeniy Chumakov:


А потом кто-то открывает ордера и перекос уже в другую сторону и движение против предыдущего перекоса.

Но если вы видите, что баланс изменился, то будете принимать соответствующее решение.

 
Evgeniy Chumakov:


Только не известно в какую сторону будет перекос в будущем. 

Перекос, на самом деле, это повышенный спрос на какую то из валют.

Вот пример спроса на валюты: USD-зеленая и JPY- белая линия.

Гистограмма - разница в спросе. На каждую валюту свой спрос. Валюту не путать с валютной парой.

Спрос рассчитывается с 10ти взаимосвязанных пар.

Спрос может быть в одну сторону на на валюты и в разных направлениях.

От этого зависит цена в парах. И в большей степени от спроса на валюту.

Приятных раздумий в выходной день))

USDJPYH4


USDJPYH4_2

 

Второй рисунок показывает спрос на пять валют.

Обратите внимание на 20 июня. Спрос на доллар падал, на остальные рос.

23го спрос на евро рос, а на остальные валюты падал.

Валюты четко увязаны единой осью на протяжении многих-многих лет.

П.с. 

Столбиковый график показывает условное распределение спроса.

Столбик справа в подвале показывает перекос. Он и толкает цену в паре.

 

Владимир не отчаивается в попытках впарить свои индикаторы наивным буратинам.))

Не, Владимир, индексами и прочими кластерными индюками нас уже не удивишь.. хоть через макд, хоть чистыми.

Даешь стрелочки где покупать, а где продавать, с уровнями стопа и тейка!

 
Макс:

Владимир не отчаивается в попытках впарить свои индикаторы наивным буратинам.))

Не, Владимир, индексами и прочими кластерными индюками нас уже не удивишь.. хоть через макд, хоть чистыми.

Даешь стрелочки где покупать, а где продавать, с уровнями стопа и тейка!

Где ты видишь, что я его продаю?

Этим индикатором пользуюсь 15 лет)))

Стрелочки для лохов.

Для профи стрелочки не нужны.

Кстати картинки выставляю, что бы показать не голословно, что можно извлечь, программными средствами из графиков.

А выставленные в маркет приносят удовольствие в виде пузырька из армянского винограда на выходные. Мелочь, а приятно. И людям полезно. Просто так не покупают.

С этого ресурса никто ни у кого не покупает. Тут в основном матерые программисты, а я самоучка.) 

 
Макс:

Владимир не отчаивается в попытках впарить свои индикаторы наивным буратинам.))

Не, Владимир, индексами и прочими кластерными индюками нас уже не удивишь.. хоть через макд, хоть чистыми.

Даешь стрелочки где покупать, а где продавать, с уровнями стопа и тейка!

Я, напротив, поддержу Вову.

Его пост - первый за последние несколько месяцев, который соответствует духу этой ветки. Все оформлено как надо - с графиками, пояснениями. Кому надо - заинтересуется, начнет раскручивать тему и т.д.

Обидно другое... Вове, наверное, уже 100 лет. Впрочем, как и мне, Асауленке, Юсуфу, Автомату и т.д. и т.п.

А где же молодежь?! Где мощь и тараканья прыть? Нетути...

 
Uladzimir Izerski:

Стрелочки для лохов.


Зачем же вы тогда их для себя нарисовали на нижнем графике?

 
Evgeniy Chumakov:


Зачем же вы тогда их для себя нарисовали на нижнем графике?

Там не стрелочки. Там гистограмма суженная.

А стрелочки выглядят так, что бы выделить первый бар согласованности стохастического индикатора и индикатора спроса. 

Например так.

USDJPYH4_3

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