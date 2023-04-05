От теории к практике - страница 1382
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Только не известно в какую сторону будет перекос в будущем.
Зачем это знать ? Я так понимаю сначала будет перекос, а потом движение.
Зачем это знать ? Я так понимаю сначала будет перекос, а потом движение.
А потом кто-то открывает ордера и перекос уже в другую сторону и движение против предыдущего перекоса.
А потом кто-то открывает ордера и перекос уже в другую сторону и движение против предыдущего перекоса.
Но если вы видите, что баланс изменился, то будете принимать соответствующее решение.
Только не известно в какую сторону будет перекос в будущем.
Перекос, на самом деле, это повышенный спрос на какую то из валют.
Вот пример спроса на валюты: USD-зеленая и JPY- белая линия.
Гистограмма - разница в спросе. На каждую валюту свой спрос. Валюту не путать с валютной парой.
Спрос рассчитывается с 10ти взаимосвязанных пар.
Спрос может быть в одну сторону на на валюты и в разных направлениях.
От этого зависит цена в парах. И в большей степени от спроса на валюту.
Приятных раздумий в выходной день))
Второй рисунок показывает спрос на пять валют.
Обратите внимание на 20 июня. Спрос на доллар падал, на остальные рос.
23го спрос на евро рос, а на остальные валюты падал.
Валюты четко увязаны единой осью на протяжении многих-многих лет.
П.с.
Столбиковый график показывает условное распределение спроса.
Столбик справа в подвале показывает перекос. Он и толкает цену в паре.
Владимир не отчаивается в попытках впарить свои индикаторы наивным буратинам.))
Не, Владимир, индексами и прочими кластерными индюками нас уже не удивишь.. хоть через макд, хоть чистыми.
Даешь стрелочки где покупать, а где продавать, с уровнями стопа и тейка!
Владимир не отчаивается в попытках впарить свои индикаторы наивным буратинам.))
Не, Владимир, индексами и прочими кластерными индюками нас уже не удивишь.. хоть через макд, хоть чистыми.
Даешь стрелочки где покупать, а где продавать, с уровнями стопа и тейка!
Где ты видишь, что я его продаю?
Этим индикатором пользуюсь 15 лет)))
Стрелочки для лохов.
Для профи стрелочки не нужны.
Кстати картинки выставляю, что бы показать не голословно, что можно извлечь, программными средствами из графиков.
А выставленные в маркет приносят удовольствие в виде пузырька из армянского винограда на выходные. Мелочь, а приятно. И людям полезно. Просто так не покупают.
С этого ресурса никто ни у кого не покупает. Тут в основном матерые программисты, а я самоучка.)
Владимир не отчаивается в попытках впарить свои индикаторы наивным буратинам.))
Не, Владимир, индексами и прочими кластерными индюками нас уже не удивишь.. хоть через макд, хоть чистыми.
Даешь стрелочки где покупать, а где продавать, с уровнями стопа и тейка!
Я, напротив, поддержу Вову.
Его пост - первый за последние несколько месяцев, который соответствует духу этой ветки. Все оформлено как надо - с графиками, пояснениями. Кому надо - заинтересуется, начнет раскручивать тему и т.д.
Обидно другое... Вове, наверное, уже 100 лет. Впрочем, как и мне, Асауленке, Юсуфу, Автомату и т.д. и т.п.
А где же молодежь?! Где мощь и тараканья прыть? Нетути...
Стрелочки для лохов.
Зачем же вы тогда их для себя нарисовали на нижнем графике?
Зачем же вы тогда их для себя нарисовали на нижнем графике?
Там не стрелочки. Там гистограмма суженная.
А стрелочки выглядят так, что бы выделить первый бар согласованности стохастического индикатора и индикатора спроса.
Например так.