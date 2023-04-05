От теории к практике - страница 1687
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Даже в не далеком будущем тебе придется сожалеть о сказанном.
Всё фиксируется.
Ага.)))
А у меня, за этот месяц, пока вот так:
И Вася не чешись... (с)
Ты все записываешь? Отчёт потом будет?
Мне ты не нужен. От слова совсем.
Многие политики, не говоря уже о тебе, испытывают неудобство в раскрытии самых мелочных ситуаций в жизни.
Всё уже известно о тебе больше чем ты думаешь.
Мне ты не нужен. От слова совсем.
Многие политики, не говоря уже о тебе, испытывают неудобство в раскрытии самых мелочных ситуаций в жизни.
Всё уже известно о тебе больше чем ты думаешь.
Думал грааль мне свой не подаришь.. тогда не парься, я не слуга народа
Если бы не твоя заносчивость, возможно.
А так нет смысла.
Если бы не твоя заносчивость, возможно.
А так нет смысла.
А как от троллей диванных отбиваться? Почему в реальной жизни никто не подходит?)) Расстроил ты меня насчёт Грааля, от тебя точно не ожидал. Думал как заживем... Нельзя вам доверять тут никому
Не помешает отдохнуть до утра. Появятся новые трезвые мысли. Спокойной ночи.
Не помешает отдохнуть до утра. Появятся новые трезвые мысли. Спокойной ночи.
Подумай с утра, переосмысли. Не одному же мешки набивать до отказа
Что бы не быть завидным, надо думать своей головой.
Я рассекретил многие моменты, и они успешно применяются крупными банками. Они вычислили легко идеи. Мне это на руку.
Есть ли мне смысл делится с тобой. Подумай?
Что бы не быть завидным, надо думать своей головой.
Я рассекретил многие моменты, и они успешно применяются крупными банками. Они вычислили легко идеи. Мне это на руку.
Есть ли мне смысл делится с тобой. Подумай?