От теории к практике - страница 1687

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Uladzimir Izerski:

Даже в не далеком будущем тебе придется сожалеть о сказанном.

Всё фиксируется.

Ага.)))

Ты все записываешь? Отчёт потом будет?
 

А у меня, за этот месяц, пока вот так:


И Вася не чешись... (с)

 
Maxim Dmitrievsky:
Ты все записываешь? Отчёт потом будет?

Мне ты не нужен. От слова совсем.

Многие политики, не говоря уже о тебе, испытывают неудобство в раскрытии самых мелочных ситуаций в жизни.

Всё уже известно о тебе больше чем ты думаешь.  

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Uladzimir Izerski:

Мне ты не нужен. От слова совсем.

Многие политики, не говоря уже о тебе, испытывают неудобство в раскрытии самых мелочных ситуаций в жизни.

Всё уже известно о тебе больше чем ты думаешь.  

Думал грааль мне свой не подаришь.. тогда не парься, я не слуга народа
 
Maxim Dmitrievsky:
Думал грааль мне свой не подаришь.. тогда не парься, я не слуга народа

Если бы не твоя заносчивость, возможно.

А так нет смысла.

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Uladzimir Izerski:

Если бы не твоя заносчивость, возможно.

А так нет смысла.

А как от троллей диванных отбиваться? Почему в реальной жизни никто не подходит?)) Расстроил ты меня насчёт Грааля, от тебя точно не ожидал. Думал как заживем... Нельзя вам доверять тут никому
 
Maxim Dmitrievsky:
А как от троллей диванных отбиваться? Почему в реальной жизни никто не подходит?)) Расстроил ты меня насчёт Грааля, от тебя точно не ожидал. Думал как заживем... Нельзя вам доверять тут никому

Не помешает отдохнуть до утра. Появятся новые трезвые мысли. Спокойной ночи. 

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Uladzimir Izerski:

Не помешает отдохнуть до утра. Появятся новые трезвые мысли. Спокойной ночи. 

Подумай с утра, переосмысли. Не одному же мешки набивать до отказа
 
Maxim Dmitrievsky:
Подумай с утра, переосмысли. Не одному же мешки набивать до отказа

Что бы не быть завидным, надо думать своей головой.

Я рассекретил многие моменты, и они успешно применяются крупными банками. Они вычислили легко идеи. Мне это на руку.

Есть ли мне смысл делится с тобой. Подумай?

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Uladzimir Izerski:

Что бы не быть завидным, надо думать своей головой.

Я рассекретил многие моменты, и они успешно применяются крупными банками. Они вычислили легко идеи. Мне это на руку.

Есть ли мне смысл делится с тобой. Подумай?

У меня тоже в банках свои люди, мы помогаем трейдерам и создаём ликвидность для них. На самом деле на форуме полно моих агентов, под разными никами. Мы снайпим стратегии и отбираем кандидатов на высокие должности. Визард один из управляющих в нашем консорциуме, Рена - агент под прикрытием.
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