От теории к практике - страница 1376
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научился уже находить?
А я откуда знаю... Я спросил про период - разный период = разный объём.
Что-то 3.07 у ТС не удачный день.
И зачем-то уже два раза баланс пополнил. (кстати зачем ?)
Что-то 3.07 у ТС не удачный день.
И зачем-то уже два раза баланс пополнил. (кстати зачем ?)
Что-то 3.07 у ТС не удачный день.
И зачем-то уже два раза баланс пополнил. (кстати зачем ?)
Тут мониторинг не показывает просадку по эквити, а только по закрытым сделкам или что?
Что-то 3.07 у ТС не удачный день.
И зачем-то уже два раза баланс пополнил. (кстати зачем ?)
флет - это не шутки
интересно...
все что мы делаем является следствием предмета наблюдения...
мы никогда не вклиниваемся непосредственно в сам процесс наблюдения.
Но если изменить это правило,то станет возможным предсказание даже случайных значений ибо наблюдение и участие в случайном процессе - два абсолютно разных практически никак не связанных понятия.
Я пока что ни в чем не уверен, кроме результатов которые получил.
Это просто поразительно...и красиво.
интересно...
все что мы делаем является следствием предмета наблюдения...
мы никогда не вклиниваемся непосредственно в сам процесс наблюдения.
Но если изменить это правило,то станет возможным предсказание даже случайных значений ибо наблюдение и участие в случайном процессе - два абсолютно разных практически никак не связанных понятия.
Я пока что ни в чем не уверен, кроме результатов которые получил.
Это просто поразительно...и красиво.
Идите строго с текущим трендом, полностью отрабатывая его движение, и итоговая картинка станет намного красивше!
Хорошо, что тут никто не поймет о чем я говорю=)
Хорошо то хорошо, да ничего хорошего. При трендовом движении нет необходимости в каком-либо дополнительном предсказании, достаточно ранее проверенного и нормально действующего алгоритма
Хорошо, что тут никто не поймет о чем я говорю=)
А я наверное понял, о чем речь.
Мы все хоть и участники одного процесса, но наблюдая процесс
со стороны, мы не можем стать его участниками. Мы все те же наблюдатели.
Как-то так.