От теории к практике - страница 1376

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Renat Akhtyamov:

научился уже находить?


А я откуда знаю...  Я спросил про период - разный период = разный объём.

 

Что-то 3.07 у ТС не удачный день.    

И зачем-то уже два раза баланс пополнил.  (кстати зачем ?)

 
Evgeniy Chumakov:

Что-то 3.07 у ТС не удачный день.    

И зачем-то уже два раза баланс пополнил.  (кстати зачем ?)

Чтобы еще больше денег загребсти.
 
Evgeniy Chumakov:

Что-то 3.07 у ТС не удачный день.    

И зачем-то уже два раза баланс пополнил.  (кстати зачем ?)

Тут мониторинг не показывает просадку по эквити, а только по закрытым сделкам или что?

 
Evgeniy Chumakov:

Что-то 3.07 у ТС не удачный день.    

И зачем-то уже два раза баланс пополнил.  (кстати зачем ?)

флет - это не шутки

 


интересно...

все что мы делаем является следствием предмета наблюдения...

мы никогда не вклиниваемся непосредственно в сам процесс наблюдения.

Но если изменить это правило,то станет возможным предсказание даже случайных значений ибо наблюдение и участие в случайном процессе - два абсолютно разных практически никак не связанных понятия.

Я пока что ни в чем не уверен, кроме результатов которые получил.

Это просто поразительно...и красиво.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


интересно...

все что мы делаем является следствием предмета наблюдения...

мы никогда не вклиниваемся непосредственно в сам процесс наблюдения.

Но если изменить это правило,то станет возможным предсказание даже случайных значений ибо наблюдение и участие в случайном процессе - два абсолютно разных практически никак не связанных понятия.

Я пока что ни в чем не уверен, кроме результатов которые получил.

Это просто поразительно...и красиво. 

Идите строго с текущим трендом, полностью отрабатывая его движение, и итоговая картинка станет намного красивше!

 
Хорошо, что тут никто не поймет о чем я говорю=)
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Хорошо, что тут никто не поймет о чем я говорю=)

Хорошо то хорошо, да ничего хорошего. При трендовом движении нет необходимости в каком-либо дополнительном предсказании, достаточно ранее проверенного и нормально действующего алгоритма 

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Хорошо, что тут никто не поймет о чем я говорю=)

А я наверное понял, о чем речь. 
Мы все хоть и участники одного процесса, но наблюдая процесс
со стороны, мы не можем стать его участниками.  Мы все те же наблюдатели. 
Как-то так.

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