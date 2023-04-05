От теории к практике - страница 1374

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Renat Akhtyamov:


Кстати, это была фраза моего друга, GoldTrader'a.

Сквозь годы и расстояния обращаюсь к нему:

Возвращайся на форум, Александр! Я помню и ценю твою помощь. Мой Грааль к твоим услугам.

 
Alexander_K:

Кстати, это была фраза моего друга, GoldTrader'a.

Сквозь годы и расстояния обращаюсь к нему:

Возвращайся на форум, Александр! Я помню и ценю твою помощь. Мой Грааль к твоим услугам.

Там еще очень много постов от Миколы...

На аватарку если присмотреться, то может быть поймешь - кто это.

 

О! Господа  :-) -как раз пост в тему созрел... (беседа о граале) Решил - сюда, Александр  - поймет, считаю. 

Всем граалеводам и граалеведам - в основном, хотя можно и не только...

Давайте совместно поразмышляем и дадим приемлемое определение граальной ТС, т.е. что получаем на выходе?!?!

Понятно, что 100% профитных сделок - это бред. 100% - к депозиту  (естественно не ярдному, но среднему, вменяемому, в общем) в год? Нормально?  или в месяц?

Вообще, давайте определим понятия грааля на торгах с маржей! Что это за ТС, я к тому, чтобы самому знать ... куда стремиться! к чему!!!

 
Roman Shiredchenko:

О! Господа  :-) -как раз пост в тему созрел... (беседа о граале) Решил - сюда, Александр  - поймет, считаю. 

Всем граалеводам и граалеведам - в основном, хотя можно и не только...

Давайте совместно поразмышляем и дадим приемлемое определение граальной ТС, т.е. что получаем на выходе?!?!

Понятно, что 100% профитных сделок - это бред. 100% - к депозиту  (естественно не ярдному, но среднему, вменяемому, в общем) в год? Нормально?  или в месяц?

Вообще, давайте определим понятия грааля на торгах с маржей! Что это за ТС, я к тому, чтобы самому знать ... куда стремиться! к чему!!!

Считаю, что Грааль - это +20-30% в месяц с просадкой не более 10%. Из месяца в месяц. Буднично и надежно. С подтверждением на реале не менее 3-х месяцев.

Это - цель, к которой я стремлюсь. Большего и не надо.

 
Roman Shiredchenko:


Во первых, как ранее писал, Грааля не существует. Есть рабочие ТС, которые работают некоторое время. Рынок меняется - меняются и ТС, они просто устаревают, как и все прочее на свете.

Во вторых, невозможно установить требования по прибыли. Разные размеры депозита требуют разных стратегий. Меня, скажем, устраивает и 100%/год, и 15%/год. Но это разные стратегии, с разными объемами средств, разными рисками и горизонтами планирования.

%% просадки - вопрос тоже ни о чем. Если мы играем одинаковые объемы, но у вас депо 100 баксов, а у меня всего 10, то у вас будет просадка всего 10%, а у меня 100%. Однако, оба мы потеряем по 10 баксов. Денежные риски, как видим, от %% просадки никак не зависят.

 
Alexander_K:

Считаю, что Грааль - это +20-30% в месяц с просадкой не более 10%. Из месяца в месяц. Буднично и надежно. С подтверждением на реале не менее 3-х месяцев.

Это - цель, к которой я стремлюсь. Большего и не надо.

Саш, не 3 месяца, а с наличием профита как во флете, так и в тренде, плюс своевременная и правильная реакция на всё разнообразие шпилек.

Естественно, что просадки, соизмеримой с торговым риском не должно быть. Просада должна быть не более 5-10% от риска. Например, торгую на 100% от депо (маржа), соответственно просада - не более 5%-10%.

Ну и Юрий выше пишет - это анализ только тех стратегий, которые ему известны на сегодняшний день. Всё впереди, причем со временем оценка ТС кардинально меняется.
 
Renat Akhtyamov:

Саш, не 3 месяца, а с наличием профита как во флете, так и в тренде, плюс своевременная и правильная реакция на всё разнообразие шпилек.

Естественно, что просадки, соизмеримой с торговым риском не должно быть

Ну и Юрий выше пишет - это анализ только тех стратегий, которые ему известны на сегодняшний день. Всё впереди, причем со временем оценка ТС кардинально меняется.

Будешь в Куршавеле или в Эмиратах, тисни открыточку.))

 
Yuriy Asaulenko:

Будешь в Куршавеле или в Эмиратах, тисни открыточку.))

ну вот тебе одна открытка:


попробуй применить хоть один из перечисленных тобой критериев к этой системе

маржа, риск и профит - бесконечность %-тов от депо, просада - 0%

вот так то!

 
Renat Akhtyamov:

ну вот тебе одна открытка:


попробуй применить хоть один из перечисленных тобой критериев к этой системе

маржа - бесконечность %-тов от депо, риск - 0%, просада - 0%

вот так то!

Спасибо. Я примерно это и предполагал.

 
Alexander_K:

Считаю, что Грааль - это +20-30% в месяц с просадкой не более 10%. Из месяца в месяц. Буднично и надежно. С подтверждением на реале не менее 3-х месяцев.

Это - цель, к которой я стремлюсь. Большего и не надо.

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Спс -  буду ориентироваться.... В движении!!!

Для моих ТС - это сильно круто... :-)

Yuriy Asaulenko:

Во первых, как ранее писал, Грааля не существует. Есть рабочие ТС, которые работают некоторое время. Рынок меняется - меняются и ТС, они просто устаревают, как и все прочее на свете.

Во вторых, невозможно установить требования по прибыли. Разные размеры депозита требуют разных стратегий. Меня, скажем, устраивает и 100%/год, и 15%/год. Но это разные стратегии, с разными объемами средств, разными рисками и горизонтами планирования.

%% просадки - вопрос тоже ни о чем. Если мы играем одинаковые объемы, но у вас депо 100 баксов, а у меня всего 10, то у вас будет просадка всего 10%, а у меня 100%. Однако, оба мы потеряем по 10 баксов. Денежные риски, как видим, от %% просадки никак не зависят.

это понятно . Нужна как раз какая просадка при какой прибыли за какое время, чтобы можно считать ГРААЛем?

Выше Александр ответил. В принципе - где-то он прав...

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