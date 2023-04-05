От теории к практике - страница 1375
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Спасибо. Я примерно это и предполагал.
конечно, тем более что счет реальный...
Извини, Ренат, счета меньше 4-х знаков перед запятой меня не интересуют. Меньшие - пустая трата времени и сил, и, скорее всего, диагноз. Не имеют смысла. Лучше на диване полежать.)
Через час - начало торгов...
Господи, помоги озолотиться!!!
С Богом, ребята!
Аминь.
Через час - начало торгов...
Господи, помоги озолотиться!!!
С Богом, ребята!
Аминь.
Старче, золотому тельцу надо ;))).
А почему именно в Гильбертовом, а не в Римановом? Откуда такая инфа? Свыше?
Извини, Ренат, счета меньше 4-х знаков перед запятой меня не интересуют. Меньшие - пустая трата времени и сил, и, скорее всего, диагноз. Не имеют смысла. Лучше на диване полежать.)
я туче картинке вешаю, чо то на них не так как тебю интересует чтоли?
проста не сможешь ты повторить на бирже такое, как не крути, ибо тама так сделано, чтобы бабки пёрли только как в с автоматов в казино, т.е. на удачу.
;)
я туче картинке вешаю, чо то на них не так как тебю интересует чтоли?
проста не сможешь ты повторить на бирже такое, как не крути, ибо тама так сделано, чтобы бабки пёрли только как в с автоматов в казино, т.е. на удачу.
;)
Да, крутая формула, поздравляю - впечатляет... за такую и убить могут запросто...КУКУЛ уже наверно послал бойцов на зачистку провидящей/предвидящей всё формулы...))) Ренат не греши, не мни себя выше Бога...нету такой формулы, и не может быть... есть математическое с разной степенью доходности приближение - не спорю, и многим удалось найти, но предвидеть всё невозможно...
хотя и нельзя отрицать твою гениальность в этом поиске... как вон и в поиске формулы бублика или тороида за миллион долларов... один простой парень нашел решение без всяких супер компьютеров - это ли не чудо человеческого гения в поиске решения проблемы...
забыл фамилию, Перельман вроде бы... автор с такой был еще в детстве помню была книжка физических головоломок...
Через час - начало торгов...
Господи, помоги озолотиться!!!
С Богом, ребята!
Аминь.
нафиг тебе стакан ?
все есть на графике и этого ну никак не скрыть.
А как выбрать период ? по которым определять объёмы ?
А как выбрать период ? по которым определять объёмы ?
научился уже находить?