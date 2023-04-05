От теории к практике - страница 1373

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Alexander_K:

:))) Ага. Мы такие. Кого хошь умоем.

В стране производство падает, а они на завод не желают. Не хочет народ работать. Бяда.
 
Renat Akhtyamov:

когда будет тренд, так уже не получится (тест полностью, с реинвестом):

идем дальше...

Выкладывай сюды код Грааля, Рена! Сие - благое дело. Зачтется.

 
Alexander_K:

Выкладывай сюды код Грааля, Рена! Сие - благое дело. Зачтется.

Да он у всех уже есть - тестер стратегий называтся. Что не протестируешь - все Грааль получается.
 
Yuriy Asaulenko:
Да он у всех уже есть - тестер стратегий называтся. Что не протестируешь - все Грааль получается.

Ччерт его знает... Вообще-то считаю, что ОИ - один из ключей к Граалю. Если им умело пользоваться, то...

 
Alexander_K:

Ччерт его знает... Вообще-то считаю, что ОИ - один из ключей к Граалю. Если им умело пользоваться, то...

Ключ к ТС - стакан. Без стакана тут не разберешься.
На фх в стакан не наливают, а ОИ никогда и не было. Фантазии.
Пустое все это.
 
Yuriy Asaulenko:
Ключ к ТС - стакан. Без стакана тут не разберешься.
На фх в стакан не наливают, а ОИ никогда и не было. Фантазии.
Пустое все это.

Хз. Ничё не могу сказать. Вижу только у Рены сигналЕ и тесты практически в +100% безубытка. Реал все покажет.

 
Renat Akhtyamov:

В тренде другая картина - объем покупок и продаж крайне не равны

Это круто.
 
Yuriy Asaulenko:
Это круто.

нафиг тебе стакан ?

все есть на графике и этого ну никак не скрыть.

выше тест, ТС работала по разнице между объемами покупок и продаж - одна линия, и вторая - зеркальная.

К сожалению, это ошибка.

Придется отдельно рассматривать объем покупок для работы с ордерами на продажу, и объем продаж - только для работы с ордерами на покупку.

То есть, в принципе, это две аналогичные стратегии, только каждая должна работать сама по себе и по своим цифрам.

И не слушай тех, кто говорит что объемы равны, это лажовая мысля.

 
Alexander_K:

Выкладывай сюды код Грааля, Рена! Сие - благое дело. Зачтется.

Саш, это невозможно:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Импульсный советник, кто знает?

Alexander Sevastyanov, 2018.06.26 14:56

Если такие боты действительно есть, то цена им миллионы долларов. Останется только научить их вместо покупок продавать, а вместо продаж покупать.


 
Renat Akhtyamov:

Саш, это невозможно:


Да, это я так... Шутю. Я сюда уже редко захожу - так просто поболтать ни о чем. Меня могут взбодрить теперь только безудержные наличные, либо - напротив, безудержный слив.

А! Ну, и адские исследования с графиками и таблицами мне интересны, конечно. Но, нетути таковых, увы...

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