От теории к практике - страница 1373
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:))) Ага. Мы такие. Кого хошь умоем.
когда будет тренд, так уже не получится (тест полностью, с реинвестом):
идем дальше...
Выкладывай сюды код Грааля, Рена! Сие - благое дело. Зачтется.
Выкладывай сюды код Грааля, Рена! Сие - благое дело. Зачтется.
Да он у всех уже есть - тестер стратегий называтся. Что не протестируешь - все Грааль получается.
Ччерт его знает... Вообще-то считаю, что ОИ - один из ключей к Граалю. Если им умело пользоваться, то...
Ччерт его знает... Вообще-то считаю, что ОИ - один из ключей к Граалю. Если им умело пользоваться, то...
Ключ к ТС - стакан. Без стакана тут не разберешься.
Хз. Ничё не могу сказать. Вижу только у Рены сигналЕ и тесты практически в +100% безубытка. Реал все покажет.
В тренде другая картина - объем покупок и продаж крайне не равны
Это круто.
нафиг тебе стакан ?
все есть на графике и этого ну никак не скрыть.
выше тест, ТС работала по разнице между объемами покупок и продаж - одна линия, и вторая - зеркальная.
К сожалению, это ошибка.
Придется отдельно рассматривать объем покупок для работы с ордерами на продажу, и объем продаж - только для работы с ордерами на покупку.
То есть, в принципе, это две аналогичные стратегии, только каждая должна работать сама по себе и по своим цифрам.
И не слушай тех, кто говорит что объемы равны, это лажовая мысля.
Выкладывай сюды код Грааля, Рена! Сие - благое дело. Зачтется.
Саш, это невозможно:
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Импульсный советник, кто знает?
Alexander Sevastyanov, 2018.06.26 14:56
Если такие боты действительно есть, то цена им миллионы долларов. Останется только научить их вместо покупок продавать, а вместо продаж покупать.
Саш, это невозможно:
Да, это я так... Шутю. Я сюда уже редко захожу - так просто поболтать ни о чем. Меня могут взбодрить теперь только безудержные наличные, либо - напротив, безудержный слив.
А! Ну, и адские исследования с графиками и таблицами мне интересны, конечно. Но, нетути таковых, увы...