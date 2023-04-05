От теории к практике - страница 1372
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Тема грааля и завода:
А чё завод? Тоже неплохо.
Вон, 15 лет Дример изучал Баблакокос, а Учитель - МО. Щас - один на заводе кайлом машет, второй - на автомойке. Оба сыты, обуты, одеты. Красота!
А чё завод? Тоже неплохо.
Вон, 15 лет Дример изучал Баблакокос, а Учитель - МО. Щас - один на заводе кайлом машет, второй - на автомойке. Оба сыты, обуты, одеты. Красота!
Ахаха :))) Истину глаголишь.
2 дурака
:))) Я ничё против Жоржа и ЛТС не имею. Напротив, желаю ему удачи. Он, пожалуй, единственный на этом форуме, кто реально чё-то ищет аки лев.
2 дурака
)
ладно я все равно вас всех люблю
1 забулдыга, второй просто затрот.
:))) Ага. Мы такие. Кого хошь умоем.
:))) Ага. Мы такие. Кого хошь умоем.
забулдыга лучше затрота
А когда будет тренд?
когда будет тренд, так уже не получится (тест полностью, с реинвестом):
идем дальше...