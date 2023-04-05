От теории к практике - страница 1372

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Renat Akhtyamov:

Тема грааля и завода:


А чё завод? Тоже неплохо.

Вон, 15 лет Дример изучал Баблакокос, а Учитель - МО. Щас - один на заводе кайлом машет, второй - на автомойке. Оба сыты, обуты, одеты. Красота!

 
Alexander_K:

А чё завод? Тоже неплохо.

Вон, 15 лет Дример изучал Баблакокос, а Учитель - МО. Щас - один на заводе кайлом машет, второй - на автомойке. Оба сыты, обуты, одеты. Красота!

Не печальтесь. Все остальные вскоре последуют вслед за ними.
Вечна только Лига Торговых Систем!
 
Yuriy Asaulenko:
Вечна только Лига Торговых Систем!

Ахаха :))) Истину глаголишь.

 
1 забулдыга, второй просто затрот.
 
Fast235:
2 дурака

:))) Я ничё против Жоржа и ЛТС не имею. Напротив, желаю ему удачи. Он, пожалуй, единственный на этом форуме, кто реально чё-то ищет аки лев.

 
Fast235:
2 дурака
Ну, не про диссипативные же системы тебе рассказывать.))
А так, просто, доступно, и даже тебе понятно.
 

)

ладно я все равно вас всех люблю

 
Fast235:
1 забулдыга, второй просто затрот.

:))) Ага. Мы такие. Кого хошь умоем.

 
Alexander_K:

:))) Ага. Мы такие. Кого хошь умоем.

забулдыга лучше затрота

 
Evgeniy Chumakov:


А когда будет тренд?

когда будет тренд, так уже не получится (тест полностью, с реинвестом):

идем дальше...

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