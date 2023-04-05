От теории к практике - страница 1334

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Renat Akhtyamov:

Конечно сказки, нищебродная программа максимум человека, которым до сих пор владеет жажда наживы на форексе ;)

жажда наживы владеет всеми нами.

иначе зачем мы здесь все это делаем?

Ты же не хочешь сказать что свой сигнал запустил прикола ради?)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

жажда наживы владеет всеми нами.

иначе зачем мы здесь все это делаем?

Ты же не хочешь сказать что свой сигнал запустил прикола ради?)

Сигнал на демо. Какая там нажива?) 
 
Макс:
Сигнал на демо. Какая там нажива?) 
Интерес чисто познавательный, как, к примеру, у меня ;) - хочу получать от своего советника всю или почти всю потенциальную внутридневную доходность на всех основных (мировых) валютных парах!
 
aleger:
Интерес чисто познавательный, как, к примеру, у меня ;)
+
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

они самоудовлетворяются за счет унижения остальных участников форума

Не верно. Просто ваш (и ваших собратьев по разуму) флуд раздражает и никому кроме вас не нужен.

Плохо то, что нет других способов воздействия на вас кроме ругани, которая только увеличивает общий объём флуда и не достигает цели.

Полагаю, просто нужна возможность хоть как-то ограничивать объём вашего "творчества". Например, так как я предлагал недавно в опросе.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

жажда наживы владеет всеми нами.

Жажда наживы буквально-таки испепеляет меня.

Узрев на горизонте Святой Грааль, я уже который день как в бреду. Таинственные предзнаменования мерещатся...

Пойду Библию читать. Аминь.

 
Alexander_K:

Жажда наживы буквально-таки испепеляет меня.

Узрев на горизонте Святой Грааль, я уже который день как в бреду. Таинственные предзнаменования мерещатся...

Пойду Библию читать. Аминь.

С тобой всё ясно...
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

жажда наживы владеет всеми нами.

иначе зачем мы здесь все это делаем?

Ты же не хочешь сказать что свой сигнал запустил прикола ради?)

пока он тут отжигал, я сделал некий анализ.

его прайс-лист, основан на стандартных индюках с небольшими доработками

и продается все это за копейки

это же низкоинтеллектуальный бомжарский подход, потому и говорю - нищебродная.

учитывая эту логику получается, что совокупный доход у него не более 15-30 баксов

ну разве ради этой никчемной суммы становятся трейдерами?

да ему тупо пора оглянуться вокруг, полно же рабочих мест ;)

 
Alexander_K:

Жажда наживы буквально-таки испепеляет меня.

Узрев на горизонте Святой Грааль, я уже который день как в бреду. Таинственные предзнаменования мерещатся...

Пойду Библию читать. Аминь.

с проблемой тренд/флет лучше подерись

Вот она, во всей своей красе:


 
Renat Akhtyamov:

с проблемой тренд/флет лучше подерись

Для мене нетути уже этой проблемЕ. Для мене теперь проблемЕ - отвести взор от Грааля.

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