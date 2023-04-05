От теории к практике - страница 1334
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Конечно сказки, нищебродная программа максимум человека, которым до сих пор владеет жажда наживы на форексе ;)
жажда наживы владеет всеми нами.
иначе зачем мы здесь все это делаем?
Ты же не хочешь сказать что свой сигнал запустил прикола ради?)
жажда наживы владеет всеми нами.
иначе зачем мы здесь все это делаем?
Ты же не хочешь сказать что свой сигнал запустил прикола ради?)
Сигнал на демо. Какая там нажива?)
Интерес чисто познавательный, как, к примеру, у меня ;)
они самоудовлетворяются за счет унижения остальных участников форума
Не верно. Просто ваш (и ваших собратьев по разуму) флуд раздражает и никому кроме вас не нужен.
Плохо то, что нет других способов воздействия на вас кроме ругани, которая только увеличивает общий объём флуда и не достигает цели.
Полагаю, просто нужна возможность хоть как-то ограничивать объём вашего "творчества". Например, так как я предлагал недавно в опросе.
жажда наживы владеет всеми нами.
Жажда наживы буквально-таки испепеляет меня.
Узрев на горизонте Святой Грааль, я уже который день как в бреду. Таинственные предзнаменования мерещатся...
Пойду Библию читать. Аминь.
Жажда наживы буквально-таки испепеляет меня.
Узрев на горизонте Святой Грааль, я уже который день как в бреду. Таинственные предзнаменования мерещатся...
Пойду Библию читать. Аминь.
жажда наживы владеет всеми нами.
иначе зачем мы здесь все это делаем?
Ты же не хочешь сказать что свой сигнал запустил прикола ради?)
пока он тут отжигал, я сделал некий анализ.
его прайс-лист, основан на стандартных индюках с небольшими доработками
и продается все это за копейки
это же низкоинтеллектуальный бомжарский подход, потому и говорю - нищебродная.
учитывая эту логику получается, что совокупный доход у него не более 15-30 баксов
ну разве ради этой никчемной суммы становятся трейдерами?
да ему тупо пора оглянуться вокруг, полно же рабочих мест ;)
Жажда наживы буквально-таки испепеляет меня.
Узрев на горизонте Святой Грааль, я уже который день как в бреду. Таинственные предзнаменования мерещатся...
Пойду Библию читать. Аминь.
с проблемой тренд/флет лучше подерись
Вот она, во всей своей красе:
с проблемой тренд/флет лучше подерись
Для мене нетути уже этой проблемЕ. Для мене теперь проблемЕ - отвести взор от Грааля.