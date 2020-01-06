Полубан за флуд

  • 34% (23)
  • 25% (17)
  • 40% (27)
Всего проголосовало: 67
 

Предлагаю бан за математически безграмотные посты. Или хотя бы большую красную карточку, чтоб все видели, чьим словам доверять опасно.

А ток-шоу запретить очень сложно. Проще его канализировать, т.е. направить в нужное русло, т.е. в специально отведенную ветку.

на некоторых форумах видел такое типа кармы или лайков, по которым можно определить чем чел занимается и насколько он интересен

хотя, тоже субьективно, флудерастов сложно фильтровать на автомате :) Байсеовский фильтр спама какой-то нужен

 
какие "великие математики" будут оценивать грамотность

 

Привет!

опасно,

ибо это могут использовать в злых умыслах,

да и так банят, дальше уже нельзя устраивать инквизицию...:))

 
ток-шоу "Пусть горят"
 

ни в коем случае !!

ещё один бесконтрольный инструмент "полу-бана" совсем снесёт голову некоторым :-)

---

и кстати есть более актуальные, технологические проблемы на форуме. Например невозможность пройти по цепочке "ответов" назад, иначе чем листая всю простыню.

 

Полубан за флуд - то бишь ветка за чистоту на форуме. Пройдусь со своей колокольни...

Не стал голосить ни за один из трёх пунктов, местами соглашаясь с предыдущими ораторами...

С моей колокольни - тычки нужны на сообщения (палец вверх или вниз), что бы форумчане могли по ним тыкать.

Во первых это уменьшит количество сообщений без аргументов, типа: "И я того же мнения", "Да, согласен с Вами", и т.п.

Во вторых, если тычки будут автоматически суммироваться и показываться под авой - сразу и наглядно будет видно, сообщение от путнего автора или пустобреха.

Как вариант - набрал чел 100 красных пальцев вниз - АдминАвтомат его в баню на недельку запер.

---

Вместо бана тут похоже применяют гильётину - не понравилось сообщение Модеру или Админу - вырезали (вместе с другими, связанными с этим сообщением). Это канешно самый натуральный террор, времён 192х годов...

Для примера: помнится я писал своё несогласие, с аргументами, против добровольнопринудительного перехода по следующим ОС Windows - писал в соответствующей ветке, не нарушая Правил форума - вырезали. Ещё раз писал - опять вырезали. И применяется гельётина молча, без оглашения приговора (хотя бы в Личку - Вы нарушили такой то пункт Правил форума).

-----

... в догонку: для чистоты форума, его читабельности хорошо бы внедрить такую автоматическую плюшку, которая бы на автомате анализировала цитаты. К примеру, автомат нашёл цитату - если она более одной строки - обрезал её до одной строки, проставив троеточие в конец. Подозреваю, что такой редакторавтоамат облегчит жизнь и форумчанам и Модерам и Админам.

Ну и плюшку "Спойлер" внедрить бы, из вышеописанных соображений.

 
Maxim Kuznetsov:... невозможность пройти по цепочке "ответов" назад, иначе чем листая всю простыню.

Вот здесь тыкнул бы палец вверх и всё... даже без цитирования.

 
Maxim Kuznetsov:

ни в коем случае !!

ещё один бесконтрольный инструмент "полу-бана" совсем снесёт голову некоторым :-)

---

и кстати есть более актуальные, технологические проблемы на форуме. Например невозможность пройти по цепочке "ответов" назад, иначе чем листая всю простыню.

Неужели эти простыни - результат каких-то природных явлений?

 

Тут многие рассматривают этот ресурс как только для программистов.

А если внимательно посмотреть, то оказывается не только для программистов, но и для других.

Посмотрите на шапку форума. Нет ни слова о программистах))) 

1_F

И вот программисты являются ярыми противниками рассуждений и споров вокруг торговых ситуаций , и расценивают это как флуд.

Успокойтесь. 

Здесь все равны.

Если кто и заскочит с заморочками никто не заставляет вас это читать.

