От теории к практике - страница 1333
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Учитель, а много у тебя индюков покупают?
//ради спортивного интереса
Больше чем у тебя, на меня и девушку хватает, еще остается 15- 30.
Больше чем у тебя, на меня и девушку хватает, еще остается.
Вот это молодец!
И щедрость на лицо. Добрейшей души, как грится.
И вообще. Продавать экспертов, это все равно что дарить людям радость.
;)
Вот это молодец!
И щедрость на лицо. Добрейшей души, как грится.
;)
Спасибо. Можно я буду называть тебя Ущербным. Мне так комфортней)))
Спасибо. Можно я буду называть тебя Ущербным. Мне так комфортней)))
Нечем разбавить свою чтоли?
Нет, нельзя.
Интеллектом ты не блещешь, так что гудбай, сам с собой дальше трещи.
Нечем разбавить свою чтоли?
Нет, нельзя.
Интеллектом ты не блещешь, так что гудбай, сам с собой дальше трещи.
Ладно неуЧ. Ты почему обобрался с сиГналоМ?
Я ж не обобрался как ты. Я в эти игры не играю, мне не надо что-то кому либо доказывать.
Видно все же обосрался раз явно пытаешься здесь кому-либо что-либо доказать X"D Ахаха)))
Ну прям реально как дети малые)))
Жги еще Евгений - рви душу)))
Я прям даже ждать твоих комментов начал - словно жду новых фильмов в прокате)))
все иду за попкорном - надеюсь не упустить ничего интересного)))
Вот Вам гифка для понижения градуса страстей))
Больше чем у тебя, на меня и девушку хватает, еще остается 15- 30.
Видно все же обосрался раз явно пытаешься здесь кому-либо что-либо доказать X"D Ахаха)))
Извините что встреваю!
Но разве Вы не пытаетесь всё-время доказать свою исключительную уникальность и то что Вы видите то, чего не видят другие?
Извините что встреваю!
Но разве Вы не пытаетесь всё-время доказать свою исключительную уникальность и то что Вы видите то, чего не видят другие?
нет. я никогда никому ничего доказывать не стану.
подсказать - да.
посоветовать - да.
предупредить что все не настолько прекрасно как кажется - да.
но точно не доказывать.
Я общаюсь то в основном с Ренатом, Александром и усе, они хоть делают и стараются добиться результата. а остальные (конечно же не все) пока что просто на словах что-то пытаются доказать.
Сам по суди зачем это мне?)
У меня все хорошо.
А пообщаться с толковыми людьми
и просто поиграться с агрессивными(или как я их называю психо-эмоциональными-мастурбаторами просто потому, что они самоудовлетворяются за счет унижения остальных участников форума, но рано или поздно они кончают свои жалкие попытки, потому что главного результата-то нет и не может быть)
я всегда рад =)
Это сказки
Конечно сказки, нищебродная программа-максимум человека, которым до сих пор владеет жажда наживы на форексе ;)