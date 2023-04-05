От теории к практике - страница 1333

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Renat Akhtyamov:

Учитель, а много у тебя индюков покупают?

//ради спортивного интереса

Больше чем у тебя, на меня и девушку хватает, еще остается 15- 30.

 
Evgeny Belyaev:

Больше чем у тебя, на меня и девушку хватает, еще остается.

Вот это молодец!

И щедрость на лицо. Добрейшей души, как грится.

И вообще. Продавать экспертов, это все равно что дарить людям радость.

;)

 
Renat Akhtyamov:

Вот это молодец!

И щедрость на лицо. Добрейшей души, как грится.

;)

Спасибо. Можно я буду называть тебя Ущербным. Мне так комфортней)))

 
Evgeny Belyaev:

Спасибо. Можно я буду называть тебя Ущербным. Мне так комфортней)))

Нечем разбавить свою чтоли?

Нет, нельзя.

Интеллектом ты не блещешь, так что гудбай, сам с собой дальше трещи.

 
Renat Akhtyamov:

Нечем разбавить свою чтоли?

Нет, нельзя.

Интеллектом ты не блещешь, так что гудбай, сам с собой дальше трещи.

Ладно неуЧ. Ты почему обобрался с сиГналоМ?

 
Evgeny Belyaev:

Я ж не обобрался как ты. Я в эти игры не играю, мне не надо что-то кому либо доказывать.

Видно все же обосрался раз явно пытаешься здесь кому-либо что-либо доказать X"D Ахаха))) 

Ну прям реально как дети малые)))

Жги еще Евгений - рви душу)))

Я прям даже ждать твоих комментов начал - словно жду новых фильмов в прокате))) 

все иду за попкорном - надеюсь не упустить ничего интересного)))


Вот Вам гифка для понижения градуса страстей))

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Больше чем у тебя, на меня и девушку хватает, еще остается 15- 30.

Это сказки
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Видно все же обосрался раз явно пытаешься здесь кому-либо что-либо доказать X"D Ахаха)))


Извините что встреваю!

Но разве Вы не пытаетесь всё-время доказать свою исключительную уникальность и то что Вы видите то, чего не видят другие?

 
Evgeniy Chumakov:


Извините что встреваю!

Но разве Вы не пытаетесь всё-время доказать свою исключительную уникальность и то что Вы видите то, чего не видят другие?

нет. я никогда никому ничего доказывать не стану.

подсказать - да.

посоветовать - да.

предупредить что все не настолько прекрасно как кажется - да.

но точно не доказывать.


Я общаюсь то в основном с Ренатом, Александром и усе, они хоть делают и стараются добиться результата. а остальные (конечно же не все) пока что просто на словах что-то пытаются доказать. 


Сам по суди зачем это мне?)

У меня все хорошо.

А пообщаться с толковыми людьми

и просто поиграться с агрессивными(или как я их называю психо-эмоциональными-мастурбаторами просто потому, что они самоудовлетворяются за счет унижения остальных участников форума, но рано или поздно они кончают свои жалкие попытки, потому что главного результата-то нет и не может быть)

я всегда рад =)

 
Vladimir Baskakov:
Это сказки

Конечно сказки, нищебродная программа-максимум человека, которым до сих пор владеет жажда наживы на форексе ;)

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