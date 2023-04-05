От теории к практике - страница 1337
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А я читаю щас про ПАММ-счета, что это и зачем.
Сначала ответ на "зачем":
Трейер(управляющий памм-счетом) увеличивает математическое ожидание своей системы до безобразия.
Допустим, система может как заработать 100%, так и слить столько же. Когда торгуете на свои, пусть 1000$, то выигрышь/проигрышь всегда будут 1/1-комиссии брокера.
Когда торгуешь с инвесторами на борту, соотношение смещается в сторону профита, даже при той же системе. Т.е. инвесторы влили, к примеру, 2000$, оферта(ваше вознаграждение за управление) 25%, т.е. в случае заработка вы получаете 25% от 2000$(в случае заработка 100%) или 500$. получается ваше соотношение выигрышь/проигрышь уже 1.5/1.
Т.е. рискуете вы всегда своей 1000, а заработать можете свои + вознаграждение. Даже подбрасывая монетку, на памм-счетах можно быть в плюсе. Если, конечно, инвесторы пойдут в счет. Для этого нужен либо пиар, либо показать такую красивую доходность, что бы они глянув в рейтинге на мониторинг счета изошлись слюной.
Ответ на "что это":
1. Открываете у своего брокера памм-счет. Он попадает в рейтинг всех памм-счетов.
2. Теперь любой желающий может посмотреть на результаты вашей торговли. Сделки не видны, ордера тоже.Только почасовой график доходности. Грубо говоря - эквити счета в свечном виде.
3. В личном кабинете, там где будет памм-счет, устанавливаете условия инвестирования в вас:
а) оферта - это сколько вам будут платить вознаграждение инвесторы, в случае прибыльной торговли(вознаграждение уплачивается только с прибыли). К примеру ставите 25%. Инвестор ввел вам 1000. Вы заработали 50%. Значит у инвестора +500, из них он отдаст(система снимет автоматом) 25%, т.е. 125.
б)ролловеры - время, в которое вам удобно принимать ввод/вывод средств. Все средства, которые инвесторы будут вам вводить, будут оказываться непосредственно на вашем счете. Т.е. было у вас 1555, инвестор ввел 1000, на вашем счете станет 2555.
4. Корректировка позиций. Практически каждый ввод/вывод инвесторами вам надо будет корректировать позиции. Допустим, у вас на счете 1000. Открыта сделка лотом 0.5. Инвестор вводить 100. Значит надо будет к позиции добавить лот 0.05(10%). Тоже самое и в случае выводов средств. Если позиции не корректировать, то на счете будет каша. которая не будет иметь ничего общего с системой. Будет получаться, что должны были заработать/потерять 100/50, а получилось 93/64 или наоборот.
Угараю:))) Нет слов... Ну и сервис! Пропади он пропадом.
это тупо безопасность
отнесись с пониманием, мало ли, пойдет у тебя пруха.
лично я верю в твой успех, ведь сигнал высасывается из тиков.
Сначала ответ на "зачем":
Трейер(управляющий памм-счетом) увеличивает математическое ожидание своей системы до безобразия.
Допустим, система может как заработать 100%, так и слить столько же. Когда торгуете на свои, пусть 1000$, то выигрышь/проигрышь всегда будут 1/1-комиссии брокера.
Когда торгуешь с инвесторами на борту, соотношение смещается в сторону профита, даже при той же системе. Т.е. инвесторы влили, к примеру, 2000$, оферта(ваше вознаграждение за управление) 25%, т.е. в случае заработка вы получаете 25% от 2000$(в случае заработка 100%) или 500$. получается ваше соотношение выигрышь/проигрышь уже 1.5/1.
Т.е. рискуете вы всегда своей 1000, а заработать можете свои + вознаграждение. Даже подбрасывая монетку, на памм-счетах можно быть в плюсе. Если, конечно, инвесторы пойдут в счет. Для этого нужен либо пиар, либо показать такую красивую доходность, что бы они глянув в рейтинге на мониторинг счета изошлись слюной.
Ответ на "что это":
1. Открываете у своего брокера памм-счет. Он попадает в рейтинг всех памм-счетов.
2. Теперь любой желающий может посмотреть на результаты вашей торговли. Сделки не видны, ордера тоже.Только почасовой график доходности. Грубо говоря - эквити счета в свечном виде.
3. В личном кабинете, там где будет памм-счет, устанавливаете условия инвестирования в вас:
а) оферта - это сколько вам будут платить вознаграждение инвесторы, в случае прибыльной торговли(вознаграждение уплачивается только с прибыли). К примеру ставите 25%. Инвестор ввел вам 1000. Вы заработали 50%. Значит у инвестора +500, из них он отдаст(система снимет автоматом) 25%, т.е. 125.
б)ролловеры - время, в которое вам удобно принимать ввод/вывод средств. Все средства, которые инвесторы будут вам вводить, будут оказываться непосредственно на вашем счете. Т.е. было у вас 1555, инвестор ввел 1000, на вашем счете станет 1655.
4. Корректировка позиций. Практически каждый ввод/вывод инвесторами вам надо будет корректировать позиции. Допустим, у вас на счете 1000. Открыта сделка лотом 0.5. Инвестор вводить 100. Значит надо будет к позиции добавить лот 0.05(10%). Тоже самое и в случае выводов средств. Если позиции не корректировать, то на счете будет каша. которая не будет иметь ничего общего с системой. Будет получаться, что должны были заработать/потерять 100/50, а получилось 93/64 или наоборот.
Спасибо, Макс. Буду разбираться.
это тупо безопасность
отнесись с пониманием, мало ли, пойдет у тебя пруха.
лично я верю в твой успех, ведь сигнал высасывается из тиков.
Какой безопасности?! Впрочем, я так понимаю, обсуждать тут правила, которые устанавливают владельцы этого бизнеса/сервиса, также запрещено. Я и не буду.
Какой безопасности?! Впрочем, я так понимаю, обсуждать тут правила, которые устанавливают владельцы этого бизнеса/сервиса, также запрещено. Я и не буду.
вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:
если хошь, расскажу принцип
это незаурядный технический анализ по сутиосталось добавить функцию самооптимизации и аллес.
вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:
если хошь, расскажу принцип
это незаурядный технический анализ по сутиосталось добавить функцию самооптимизации и аллес.
Осталось проверить на других участках истории свою подгонку и на других парах.:)
если хошь, расскажу принцип
это незаурядный технический анализ по сутиосталось добавить функцию самооптимизации и аллес.
Рена, и ты туда же...
Объясняю еще раз - мне лично ничего не нужно. Эта ветка - для обмена мнениями, борьбы идей. Кто хочет - добровольно пишет, что знает.
Не надо уподобляться деревенскому позорнику Басу, который аж дрожит от одной мысли, что кто-то выведает его позорный секрет. Хотя - какой у него может быть секрет? Разве что - новая метОда плетения лаптей.
Поэтому, не хочешь просто так ничего говорить - не надо. Но, провоцировать меня на то, чтобы я начал униженно просить и выклянчивать, тоже не надо.
ОК?
Рена, и ты туда же...
Объясняю еще раз - мне лично ничего не нужно. Эта ветка - для обмена мнениями, борьбы идей. Кто хочет - добровольно пишет, что знает.
Не надо уподобляться деревенскому позорнику Басу, который аж дрожит от одной мысли, что кто-то выведает его позорный секрет. Хотя - какой у него может быть секрет? Разве что - новая метОда плетения лаптей.
Поэтому, не хочешь просто так ничего говорить - не надо. Но, провоцировать меня на то, чтобы я начал униженно просить и выклянчивать, тоже не надо.
ОК?
вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:
если хошь, расскажу принцип
это незаурядный технический анализ по сутиосталось добавить функцию самооптимизации и аллес.
че тут думать... 80% движение откат на 20% от движения - переворот сигнала.
Ты просто мелкие тренды отсеял и оставил самые крупные