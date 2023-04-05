От теории к практике - страница 1337

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Alexander_K:

А я читаю щас про ПАММ-счета, что это и зачем.

Сначала ответ на "зачем":

Трейер(управляющий памм-счетом) увеличивает математическое ожидание своей системы до безобразия.

Допустим, система может как заработать 100%, так и слить столько же. Когда торгуете на свои, пусть 1000$, то выигрышь/проигрышь всегда будут 1/1-комиссии брокера.

Когда торгуешь с инвесторами на борту, соотношение смещается в сторону профита, даже при той же системе. Т.е. инвесторы влили, к примеру, 2000$, оферта(ваше вознаграждение за управление) 25%, т.е. в случае заработка вы получаете 25% от 2000$(в случае заработка 100%) или 500$. получается ваше соотношение выигрышь/проигрышь уже 1.5/1.

Т.е. рискуете вы всегда своей 1000, а заработать можете свои + вознаграждение. Даже подбрасывая монетку, на памм-счетах можно быть в плюсе. Если, конечно, инвесторы пойдут в счет. Для этого нужен либо пиар, либо показать такую красивую доходность, что бы они глянув в рейтинге на мониторинг счета изошлись слюной.


Ответ на "что это":

1. Открываете у своего брокера памм-счет. Он попадает в рейтинг всех памм-счетов.

2. Теперь любой желающий может посмотреть на результаты вашей торговли. Сделки не видны, ордера тоже.Только почасовой график доходности. Грубо говоря - эквити счета в свечном виде.

3. В личном кабинете, там где будет памм-счет, устанавливаете условия инвестирования в вас:

а) оферта - это сколько вам будут платить вознаграждение инвесторы, в случае прибыльной торговли(вознаграждение уплачивается только с прибыли). К примеру ставите 25%. Инвестор ввел вам 1000. Вы заработали 50%. Значит у инвестора +500, из них он отдаст(система снимет автоматом) 25%, т.е. 125.

б)ролловеры - время, в которое вам удобно принимать ввод/вывод средств. Все средства, которые инвесторы будут вам вводить, будут оказываться непосредственно на вашем счете. Т.е. было у вас 1555, инвестор ввел 1000, на вашем счете станет 2555.

4. Корректировка позиций. Практически каждый ввод/вывод инвесторами вам надо будет корректировать позиции. Допустим, у вас на счете 1000. Открыта сделка лотом 0.5. Инвестор вводить 100. Значит надо будет к позиции добавить лот 0.05(10%). Тоже самое и в случае выводов средств. Если позиции не корректировать, то на счете будет каша. которая не будет иметь ничего общего с системой. Будет получаться, что должны были заработать/потерять 100/50, а получилось 93/64 или наоборот.

 
Alexander_K:

Угараю:))) Нет слов... Ну и сервис! Пропади он пропадом.

это тупо безопасность

отнесись с пониманием, мало ли, пойдет у тебя пруха.

лично я верю в твой успех, ведь сигнал высасывается из тиков.

 
(1) Непонятно почему вы отнесли Савонаролу к математике. Он - один из духовных отцов подхода "взять и поделить", а так же - пример того, что из этого ничего хорошего не выходит. (2) Если бы вы читали нормальные книги (Платон, Аристотель и тд), то (3) понимали бы почему так происходит.
 
Макс:

Сначала ответ на "зачем":

Трейер(управляющий памм-счетом) увеличивает математическое ожидание своей системы до безобразия.

Допустим, система может как заработать 100%, так и слить столько же. Когда торгуете на свои, пусть 1000$, то выигрышь/проигрышь всегда будут 1/1-комиссии брокера.

Когда торгуешь с инвесторами на борту, соотношение смещается в сторону профита, даже при той же системе. Т.е. инвесторы влили, к примеру, 2000$, оферта(ваше вознаграждение за управление) 25%, т.е. в случае заработка вы получаете 25% от 2000$(в случае заработка 100%) или 500$. получается ваше соотношение выигрышь/проигрышь уже 1.5/1.

Т.е. рискуете вы всегда своей 1000, а заработать можете свои + вознаграждение. Даже подбрасывая монетку, на памм-счетах можно быть в плюсе. Если, конечно, инвесторы пойдут в счет. Для этого нужен либо пиар, либо показать такую красивую доходность, что бы они глянув в рейтинге на мониторинг счета изошлись слюной.


Ответ на "что это":

1. Открываете у своего брокера памм-счет. Он попадает в рейтинг всех памм-счетов.

2. Теперь любой желающий может посмотреть на результаты вашей торговли. Сделки не видны, ордера тоже.Только почасовой график доходности. Грубо говоря - эквити счета в свечном виде.

3. В личном кабинете, там где будет памм-счет, устанавливаете условия инвестирования в вас:

а) оферта - это сколько вам будут платить вознаграждение инвесторы, в случае прибыльной торговли(вознаграждение уплачивается только с прибыли). К примеру ставите 25%. Инвестор ввел вам 1000. Вы заработали 50%. Значит у инвестора +500, из них он отдаст(система снимет автоматом) 25%, т.е. 125.

б)ролловеры - время, в которое вам удобно принимать ввод/вывод средств. Все средства, которые инвесторы будут вам вводить, будут оказываться непосредственно на вашем счете. Т.е. было у вас 1555, инвестор ввел 1000, на вашем счете станет 1655.

4. Корректировка позиций. Практически каждый ввод/вывод инвесторами вам надо будет корректировать позиции. Допустим, у вас на счете 1000. Открыта сделка лотом 0.5. Инвестор вводить 100. Значит надо будет к позиции добавить лот 0.05(10%). Тоже самое и в случае выводов средств. Если позиции не корректировать, то на счете будет каша. которая не будет иметь ничего общего с системой. Будет получаться, что должны были заработать/потерять 100/50, а получилось 93/64 или наоборот.

Спасибо, Макс. Буду разбираться.

 
Renat Akhtyamov:

это тупо безопасность

отнесись с пониманием, мало ли, пойдет у тебя пруха.

лично я верю в твой успех, ведь сигнал высасывается из тиков.

Какой безопасности?! Впрочем, я так понимаю, обсуждать тут правила, которые устанавливают владельцы этого бизнеса/сервиса, также запрещено. Я и не буду. 

 
Alexander_K:

Какой безопасности?! Впрочем, я так понимаю, обсуждать тут правила, которые устанавливают владельцы этого бизнеса/сервиса, также запрещено. Я и не буду. 

вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:


если хошь, расскажу принцип

это незаурядный технический анализ по сути

осталось добавить функцию самооптимизации и аллес.
 
Renat Akhtyamov:

вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:


если хошь, расскажу принцип

это незаурядный технический анализ по сути

осталось добавить функцию самооптимизации и аллес.

Осталось проверить на других участках истории свою подгонку и на других парах.:)

 
Renat Akhtyamov:

если хошь, расскажу принцип

это незаурядный технический анализ по сути

осталось добавить функцию самооптимизации и аллес.

Рена, и ты туда же...

Объясняю еще раз - мне лично ничего не нужно. Эта ветка - для обмена мнениями, борьбы идей. Кто хочет - добровольно пишет, что знает.

Не надо уподобляться деревенскому позорнику Басу, который аж дрожит от одной мысли, что кто-то выведает его позорный секрет. Хотя - какой у него может быть секрет? Разве что - новая метОда плетения лаптей.

Поэтому, не хочешь просто так ничего говорить - не надо. Но, провоцировать меня на то, чтобы я начал униженно просить и выклянчивать, тоже не надо.

ОК?

 
Alexander_K:

Рена, и ты туда же...

Объясняю еще раз - мне лично ничего не нужно. Эта ветка - для обмена мнениями, борьбы идей. Кто хочет - добровольно пишет, что знает.

Не надо уподобляться деревенскому позорнику Басу, который аж дрожит от одной мысли, что кто-то выведает его позорный секрет. Хотя - какой у него может быть секрет? Разве что - новая метОда плетения лаптей.

Поэтому, не хочешь просто так ничего говорить - не надо. Но, провоцировать меня на то, чтобы я начал униженно просить и выклянчивать, тоже не надо.

ОК?

ок,
 
Renat Akhtyamov:

вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:


если хошь, расскажу принцип

это незаурядный технический анализ по сути

осталось добавить функцию самооптимизации и аллес.

че тут думать... 80% движение откат на 20% от движения - переворот сигнала.

Ты просто мелкие тренды отсеял и оставил самые крупные

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