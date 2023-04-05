От теории к практике - страница 1659

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

у него в профиле, анализируй

Чо анализировать))))))) Он сам сказал100% прибыльных). В профиле анализировать))))))))))

100% сами знаем где))

Ну над дождаться начальника транспортного)))))))

 
vladevgeniy:

Чо анализировать))))))) Он сам сказал100% прибыльных). В профиле анализировать))))))))))

100% сами знаем где))

Ну над дождаться начальника транспортного)))))))

нее

там он интересно с просадой игрался

я в живую наблюдал, теперь только скрипт накидывать и смотреть сделки

потом я попробовал такое потестить, т.е. сам написал такую же программу

но

не впечатлило, т.к. работа чисто на баланс

а я такое не очень то и люблю, т.к. не исключены необъятные просадки

 
Renat Akhtyamov:

нее

там он интересно с просадой игрался

я в живую наблюдал, теперь только скрипт накидывать и смотреть сделки

потом я попробовал такое потестить, т.е. сам написал такую же программу

но

не впечатлило, т.к. работа чисто на баланс

а я такое не очень то и люблю, т.к. не исключены необъятные просадки

Дык Чегевара пусть ответит, бро))))))))))

 
vladevgeniy:

Дык Чегевара пусть ответит, бро))))))))))

начальника на форуме тусуется

что то не заходит сюда,

кванты ищет, важнее по видимому...

 
Renat Akhtyamov:

начальника на форуме тусуется

что то не заходит сюда,

кванты ищет, важнее по видимому...

:))) Я думал, что там матерый физик сейчас начнет блистать расчетами амплитуды вероятности нахождения цены в следующий момент времени. Это было бы крайне интересно. А там дурачёк какой-то, наизусть выучивший теорию Дука, и тщетно пытающийся ее реанимировать. Неинтересно.

А здесь еще теплится жизнь? Это - хорошо. Я щас маленько занят, но форекс не бросил, со следующей недели подключусь к дебатам.

 
Alexander_K:

:))) Я думал, что там матерый физик сейчас начнет блистать расчетами амплитуды вероятности нахождения цены в следующий момент времени. Это было бы крайне интересно. А там дурачёк какой-то, наизусть выучивший теорию Дука, и тщетно пытающийся ее реанимировать. Неинтересно.

А здесь еще теплится жизнь? Это - хорошо. Я щас маленько занят, но форекс не бросил, со следующей недели подключусь к дебатам.


Саш вот у тебя реальное время проходит трансформацию, а потом это реальное линейное время t участвует в расчетах?

 
Evgeniy Chumakov:


Саш вот у тебя реальное время проходит трансформацию, а потом это реальное линейное время t участвует в расчетах?

Это реальное время нужно для определения периодов рынка. Они именно временные - торговая сессия, день и т.д. А вот внутри этих периодов время является собственным. Проще говоря - объем выборки для расчетов является временным, а считывание котировок внутри этого периода производится по весьма замысловатому закону - в периоды высокой волатильности чаще, низкой - реже.

 
Alexander_K:

:))) Я думал, что там матерый физик сейчас начнет блистать расчетами амплитуды вероятности нахождения цены в следующий момент времени. Это было бы крайне интересно. А там дурачёк какой-то, наизусть выучивший теорию Дука, и тщетно пытающийся ее реанимировать. Неинтересно.

А здесь еще теплится жизнь? Это - хорошо. Я щас маленько занят, но форекс не бросил, со следующей недели подключусь к дебатам.

Первый дурачок здесь это ты дядя со своими бредовыми идеями. И не занят ты, а просто зассал, поскольку трусоват конкретно))

Все ИМХО)))

 
Renat Akhtyamov:

начальника на форуме тусуется

что то не заходит сюда,

кванты ищет, важнее по видимому...

Нет смысла обсуждать то, что для меня уже давным давно понятно и опробовано на практике.

 
Alexander_K:


А здесь еще теплится жизнь?


Получил такое распределения отклонения некого параметра без всяких преобразований.


1...165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666...1981
Новый комментарий