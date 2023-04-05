От теории к практике - страница 1659
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у него в профиле, анализируй
Чо анализировать))))))) Он сам сказал100% прибыльных). В профиле анализировать))))))))))
100% сами знаем где))
Ну над дождаться начальника транспортного)))))))
Чо анализировать))))))) Он сам сказал100% прибыльных). В профиле анализировать))))))))))
100% сами знаем где))
Ну над дождаться начальника транспортного)))))))
нее
там он интересно с просадой игрался
я в живую наблюдал, теперь только скрипт накидывать и смотреть сделки
потом я попробовал такое потестить, т.е. сам написал такую же программу
но
не впечатлило, т.к. работа чисто на баланс
а я такое не очень то и люблю, т.к. не исключены необъятные просадки
нее
там он интересно с просадой игрался
я в живую наблюдал, теперь только скрипт накидывать и смотреть сделки
потом я попробовал такое потестить, т.е. сам написал такую же программу
но
не впечатлило, т.к. работа чисто на баланс
а я такое не очень то и люблю, т.к. не исключены необъятные просадки
Дык Чегевара пусть ответит, бро))))))))))
Дык Чегевара пусть ответит, бро))))))))))
начальника на форуме тусуется
что то не заходит сюда,
кванты ищет, важнее по видимому...
начальника на форуме тусуется
что то не заходит сюда,
кванты ищет, важнее по видимому...
:))) Я думал, что там матерый физик сейчас начнет блистать расчетами амплитуды вероятности нахождения цены в следующий момент времени. Это было бы крайне интересно. А там дурачёк какой-то, наизусть выучивший теорию Дука, и тщетно пытающийся ее реанимировать. Неинтересно.
А здесь еще теплится жизнь? Это - хорошо. Я щас маленько занят, но форекс не бросил, со следующей недели подключусь к дебатам.
:))) Я думал, что там матерый физик сейчас начнет блистать расчетами амплитуды вероятности нахождения цены в следующий момент времени. Это было бы крайне интересно. А там дурачёк какой-то, наизусть выучивший теорию Дука, и тщетно пытающийся ее реанимировать. Неинтересно.
А здесь еще теплится жизнь? Это - хорошо. Я щас маленько занят, но форекс не бросил, со следующей недели подключусь к дебатам.
Саш вот у тебя реальное время проходит трансформацию, а потом это реальное линейное время t участвует в расчетах?
Саш вот у тебя реальное время проходит трансформацию, а потом это реальное линейное время t участвует в расчетах?
Это реальное время нужно для определения периодов рынка. Они именно временные - торговая сессия, день и т.д. А вот внутри этих периодов время является собственным. Проще говоря - объем выборки для расчетов является временным, а считывание котировок внутри этого периода производится по весьма замысловатому закону - в периоды высокой волатильности чаще, низкой - реже.
:))) Я думал, что там матерый физик сейчас начнет блистать расчетами амплитуды вероятности нахождения цены в следующий момент времени. Это было бы крайне интересно. А там дурачёк какой-то, наизусть выучивший теорию Дука, и тщетно пытающийся ее реанимировать. Неинтересно.
А здесь еще теплится жизнь? Это - хорошо. Я щас маленько занят, но форекс не бросил, со следующей недели подключусь к дебатам.
Первый дурачок здесь это ты дядя со своими бредовыми идеями. И не занят ты, а просто зассал, поскольку трусоват конкретно))
Все ИМХО)))
начальника на форуме тусуется
что то не заходит сюда,
кванты ищет, важнее по видимому...
Нет смысла обсуждать то, что для меня уже давным давно понятно и опробовано на практике.
А здесь еще теплится жизнь?
Получил такое распределения отклонения некого параметра без всяких преобразований.