От теории к практике - страница 1276

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

Так в чем совет то заключался? Не томи раз уж начал.

если бы он понял, то давно бы уже сказал
 
Uladzimir Izerski:

Так в чем совет то заключался? Не томи раз уж начал.

Да, я не писал о советах. Что-то мельком было упомянуто, а это уже по ассоциациям навело на мысль. А вот что он конкретно сказал, уже не помню, и это не имеет значения.
А чем я занимаюсь вы знаете.
 
Yuriy Asaulenko:
Да, я не писал о советах. Что-то мельком было упомянуто, а это уже по ассоциациям навело на мысль. А вот что он конкретно сказал, уже не помню, и это не имеет значения.
А чем я занимаюсь вы знаете.

я знаю чем вы занимаетесь , вы просто забыли ответить, откуда одуванчик знает, что на Земле есть ветер?!

 
Aлександр Антошкин:

я знаю чем вы занимаетесь , вы просто забыли ответить, откуда одуванчик знает, что на Земле есть ветер?!

+++

Удачно.))

 
Aлександр Антошкин:

я знаю чем вы занимаетесь , вы просто забыли ответить, откуда одуванчик знает, что на Земле есть ветер?!

Самое интересное, что он не знает. Но без ветра не было бы одуванчика.
 
Alexander_K:

Индикатор разладки - нет, он должен работать здесь и сейчас. Мгновенная скорость как пример.

часто бывает что цена за секундный бар много прошла, то есть двигалась с большой скоростью, но это еще не значит, что сейчас тренд. такие большие секундные бары появляются время от времени.

думаю, что не существует такого показателя, который здесь и сейчас (на секундном баре или на минутном баре) мог бы показывать, в какой фазе сейчас находится рынок.

если бы был такой показатель, рынок можно было бы разложить на состояния

и торговать было бы очень легко. когда рынок в состоянии тренда - включать трендовый советник, когда в состоянии флета  - включать флэтовый советник.

Мгновенного показателя нет, полюбому придется смотреть какой-то последний промежуток времени за несколько баров.

 
multiplicator:

Мгновенного показателя нет, полюбому придется смотреть какой-то последний промежуток времени за несколько баров.

Как бы, дополню.
Рынок безусловно случайный процесс. Рынок не СБ, хотя СБ весьма неплохая модель рынка, и во многом это оч сходные процессы. У рынка, как и у СБ нет производной. Прореживай, не прореживай - не поможет, получим тот же СБ с другими характеристиками и отсутствующей производной. Точнее сказать, скорость не определена, на любом интервале. Показателя нет не только мгновенного, а вообще нет.
 

Alexander_K:

Поэтому, мне было бы интересно посмотреть на сводную таблицу значений Херста, автокорреляции и т.п. на разных периодах - убедится, что независимые исследования привели к той же периодической структуре рынка, что и у меня, на которой индикаторы разладки показывают верные значения с вероятностью не менее 80%.

когда-то проверял такое. но я смотрел не на всем периоде, а на периоде отклонения, на рисунке - красным.

автокорреляцию считал для этого кусочка графика.  а потом, в зависимости от значения показателя, принимал решение, входить или не входить в сделку. этот кусок графика является трендовым или флэтовым.
(что-то похожее на херста тоже пробовал.)
результаты системы это изменило.

у вас сильно изменились результаты после введения такого показателя?

 
Yuriy Asaulenko:
Как бы, дополню.
Рынок безусловно случайный процесс. Рынок не СБ, хотя СБ весьма неплохая модель рынка, и во многом это оч сходные процессы. У рынка, как и у СБ нет производной. Прореживай, не прореживай - не поможет, получим тот же СБ с другими характеристиками и отсутствующей производной. Точнее сказать, скорость не определена, на любом интервале. Показателя нет не только мгновенного, а вообще нет.

Не соглашусь. Такой показатель есть - иначе Dmitriy Skub не хранил бы в величайшей тайне свою модифицированную метОду расчета Херста.

 
multiplicator:


у вас сильно изменились результаты после введения такого показателя?

Конечно. Но, со 100% уверенностью я буду это утверждать после 3-х месяцев практики на реале. Посмотрим.

1...126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283...1981
Новый комментарий