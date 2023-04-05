От теории к практике - страница 1282
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Зачем Вам деньги, Шура? Что Вы с ними будете делать?))
Это же ФХ. Не будет у него никаких денег. Ну, с сотней баксов порезвится, и этим все закончится. Вложит посущественней - закончится оч быстро.
Да эта ветка уже стала развлекухой. А Алекс - массовик-затейник. Да еще какой затейник))
Бывают же невероятные чудеса. Сами же про вселенную говорили))
У всех непреодолимая тяга к торговле в противотренд только потому, что индюки запаздывающие.
То есть на пальцах - опоздали когда надо было покупать, теперь уже вероятнее всего пора продавать.
Но поскольку вводится понятие "вероятнее всего", то начинается проблема с определением тренда и флета.
При этом за флет мы принимаем возможное место разворота.
Вобщемммм появилась куча проблем.
Не проще ли разобраться сначала - почему и на сколько запаздывает индикатор????
//только не спрашивайте у мну, меня такое не интересует, я уже разобрался
Индикатор показывает то что от него хотят, а если индивид не знает что показывает индикатор это проблема индивида(разбитого монитора, окружающих). Каждый год выпускаются из университетов новые специалисты, которые силой мат аппарата желают нагнуть рынок, каждый год народ становится в стопудовые позиции и его протаскивают до ограничения убытков(стопов). В тему картинки из ветки МО, без МО:
Хотим меньшее запаздывание - больше дребезга. АК успехов борьбе с ямами и наконец снять корону прибитую не меньше чем соткой(размер гвоздей), ждем 1 сентября.
Да эта ветка уже стала развлекухой. А Алекс - массовик-затейник. Да еще какой затейник))
Бывают же невероятные чудеса. Сами же про вселенную говорили))
Да эта ветка уже стала развлекухой. А Алекс - массовик-затейник. Да еще какой затейник))
Бывают же невероятные чудеса. Сами же про вселенную говорили))
А по-твоему, я как Бас или Автомат, должен 50 лет Грааль искать под твоим чутким руководством?
Эта ветка изначально задумывалась как шоу - чтобы привлечь массы для решения задачи. Каждый должен чувствовать здесь причастность к созданию граальной ТС, а не как таракан стоять, хихикая в сторонке.
Я все сказал. Не вынуждай меня повторяться.
Песенки поет и орешки все грызет... (с)
Ты тоже хочешь, чтобы я и по тебе прошелся?
Индикатор показывает то что от него хотят, а если индивид не знает что показывает индикатор это проблема индивида(разбитого монитора, окружающих). Каждый год выпускаются из университетов новые специалисты, которые силой мат аппарата желают нагнуть рынок, каждый год народ становится в стопудовые позиции и его протаскивают до ограничения убытков(стопов). В тему картинки из ветки МО, без МО:
Хотим меньшее запаздывание - больше дребезга. АК успехов борьбе с ямами и наконец снять корону прибитую не меньше чем соткой(размер гвоздей), ждем 1 сентября.
Да, проблема. Вспомнил такое, было - дребезг.
Простите не учел.
Видимо ФормулЕ первична.И все-таки - на сколько баров отстает тот индикатор, который не белыми прямоугольниками. Обрабатывать один запаздывающий индюк другим таким же - это уже сверх области извращений...
Ты тоже хочешь, чтобы я и по тебе прошелся?
Мне без разницы.))
Лана, извини. Тот товарищ со своим "помню - не помню, где-то там, я здесь, чтобы указывать тебе..." вывел меня из себя.
Лана, извини. Тот товарищ со своим "помню - не помню, где-то там, я здесь, чтобы указывать тебе..." вывел меня из себя.