От теории к практике - страница 1282

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Dmitriy Skub:
Зачем Вам деньги, Шура? Что Вы с ними будете делать?))
Это же ФХ. Не будет у него никаких денег. Ну, с сотней баксов порезвится, и этим все закончится. Вложит посущественней - закончится оч быстро.
 
Yuriy Asaulenko:
Это же ФХ. Не будет у него никаких денег. Ну, с сотней баксов порезвится, и этим все закончится. Вложит посущественней - закончится оч быстро.

Да эта ветка уже стала развлекухой. А Алекс - массовик-затейник. Да еще какой затейник))

Бывают же невероятные чудеса. Сами же про вселенную говорили))

 
Renat Akhtyamov:

У всех непреодолимая тяга к торговле в противотренд только потому, что индюки запаздывающие.

То есть на пальцах - опоздали когда надо было покупать, теперь уже вероятнее всего пора продавать.

Но поскольку вводится понятие "вероятнее всего", то начинается проблема с определением тренда и флета.

При этом за флет мы принимаем возможное место разворота.

Вобщемммм появилась куча проблем.

Не проще ли разобраться сначала - почему и на сколько запаздывает индикатор????

//только не спрашивайте у мну, меня такое не интересует, я уже разобрался

Индикатор показывает то что от него хотят, а если индивид не знает что показывает индикатор это проблема индивида(разбитого монитора, окружающих). Каждый год выпускаются из университетов новые специалисты, которые силой мат аппарата желают нагнуть рынок, каждый год народ становится в стопудовые позиции и его протаскивают до ограничения убытков(стопов). В тему картинки из ветки МО, без МО:

EURUSDH4_pre_

EURUSDH4_pre__

Хотим меньшее запаздывание - больше дребезга. АК успехов борьбе с ямами  и наконец снять корону прибитую не меньше чем соткой(размер гвоздей), ждем 1 сентября.

 
Dmitriy Skub:

Да эта ветка уже стала развлекухой. А Алекс - массовик-затейник. Да еще какой затейник))

Бывают же невероятные чудеса. Сами же про вселенную говорили))

Песенки поет и орешки все грызет... (с)
Но, вообще, обидно, почти 2 года работы из за 100 баксового Грааля. И никаких перспектив.
 
Dmitriy Skub:

Да эта ветка уже стала развлекухой. А Алекс - массовик-затейник. Да еще какой затейник))

Бывают же невероятные чудеса. Сами же про вселенную говорили))

А по-твоему, я как Бас или Автомат, должен 50 лет Грааль искать под твоим чутким руководством?

Эта ветка изначально задумывалась как шоу - чтобы привлечь массы для решения задачи. Каждый должен чувствовать здесь причастность к созданию граальной ТС, а не как таракан стоять, хихикая в сторонке.

Я все сказал. Не вынуждай меня повторяться.

 
Yuriy Asaulenko:
Песенки поет и орешки все грызет... (с)
Но, вообще, обидно, почти 2 года работы из за 100 баксового Грааля. И никаких перспектив.

Ты тоже хочешь, чтобы я и по тебе прошелся?

 
Unicornis:

Индикатор показывает то что от него хотят, а если индивид не знает что показывает индикатор это проблема индивида(разбитого монитора, окружающих). Каждый год выпускаются из университетов новые специалисты, которые силой мат аппарата желают нагнуть рынок, каждый год народ становится в стопудовые позиции и его протаскивают до ограничения убытков(стопов). В тему картинки из ветки МО, без МО:

Хотим меньшее запаздывание - больше дребезга. АК успехов борьбе с ямами  и наконец снять корону прибитую не меньше чем соткой(размер гвоздей), ждем 1 сентября.

Да, проблема. Вспомнил такое, было - дребезг.

Простите не учел.

Видимо ФормулЕ первична.

И все-таки - на сколько баров отстает тот индикатор, который не белыми прямоугольниками. Обрабатывать один запаздывающий индюк другим таким же - это уже сверх области извращений...
 
Alexander_K:

Ты тоже хочешь, чтобы я и по тебе прошелся?

Мне без разницы.))
Я только хочу, чтобы ты понял наконец, что твой Грааль больше чем на 100 баксов не потянет. Дом ты с ним не достроишь.
Надо менять подходы. А это еще пару лет?
 
Yuriy Asaulenko:
Мне без разницы.))
Я только хочу, чтобы ты понял наконец, что твой Грааль больше чем на 100 баксов не потянет. Дом ты с ним не достроишь.
Надо менять подходы.

Лана, извини. Тот товарищ со своим "помню - не помню, где-то там, я здесь, чтобы указывать тебе..." вывел меня из себя.

 
Alexander_K:

Лана, извини. Тот товарищ со своим "помню - не помню, где-то там, я здесь, чтобы указывать тебе..." вывел меня из себя.

Кстати, ты посмотрел Илью из ветки МО о Байес классификаторе направления?
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