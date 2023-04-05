От теории к практике - страница 1264

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Макс:

Почему сигнал, а не памм?

Если эквити будет в стиле 45 градусов, то на памм больше нальют, чем тут.

Я в этом слабо шарю. Задача ветки была - выудить Грааль из рынка, а остальное приложится.

Выполнена ли она? Реал покажет.

Основная идея - торговля в канале на возврате к средней. Для этого необходимо найти закономерности в рынке, и одна из этих закономерностей - цикличность рынка в нелинейной шкале времени. Вот и все.

Очищайте карманы, ребята. Время пришло.

 
Yuriy Asaulenko:
3 мес - нормально. Я больше месяца не гоняю.
Напомни сколько всего сделок было?

Порядка 80.

Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%

 
Alexander_K:

Порядка 80.

Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%

Какая максимальная просадка по средствам была?

 
Alexander_K:

Порядка 80.

Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%

Кол-во сделок нормальное. А вот %% прибыли в сделке мне не нравятся.
Средняя прибыль в прибыльных?
Средний убыток в убыточных?
Если возможно, то в пунктах графика, а не в этих дебильных %%.
 
secret:
Это потому что трендов уже полгода нет.
 
Alexander_K:

Порядка 80.

Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%



Жги Саш) буду верить что у Тебя все получится)

 
Alexander_K:

Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))

Вы торгуете другие пары, кроме EURUSD? На них тренды есть. Какой на них результат?

 
Хера бора а не ветка))))))))) 
 
secret:

Вы торгуете другие пары, кроме EURUSD? На них тренды есть. Какой на них результат?

Все одно и то же, Бас. Одно и то же. Все пары одинаково цикличны . Скорее всего, ты своим позорным коэффициентом автокорреляции видишь эту периодичность, но даже осмыслить ее не можешь из-за чрезмерного употребления картофеля в пищу.

 
Yuriy Asaulenko:
Кол-во сделок нормальное. А вот %% прибыли в сделке мне не нравятся.
Средняя прибыль в прибыльных?
Средний убыток в убыточных?
Если возможно, то в пунктах графика, а не в этих дебильных %%.
Ответ А_К будет? Или ну его на фиг?
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