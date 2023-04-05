От теории к практике - страница 1264
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Почему сигнал, а не памм?
Если эквити будет в стиле 45 градусов, то на памм больше нальют, чем тут.
Я в этом слабо шарю. Задача ветки была - выудить Грааль из рынка, а остальное приложится.
Выполнена ли она? Реал покажет.
Основная идея - торговля в канале на возврате к средней. Для этого необходимо найти закономерности в рынке, и одна из этих закономерностей - цикличность рынка в нелинейной шкале времени. Вот и все.
Очищайте карманы, ребята. Время пришло.
3 мес - нормально. Я больше месяца не гоняю.
Порядка 80.
Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%
Порядка 80.
Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%
Какая максимальная просадка по средствам была?
Порядка 80.
Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%
Это потому что трендов уже полгода нет.
Порядка 80.
Примерно 1 сделка + 1% прибыли. Положительных трейдов (прогноз на возврат к средней) - 80%
Жги Саш) буду верить что у Тебя все получится)
Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))
Вы торгуете другие пары, кроме EURUSD? На них тренды есть. Какой на них результат?
Вы торгуете другие пары, кроме EURUSD? На них тренды есть. Какой на них результат?
Все одно и то же, Бас. Одно и то же. Все пары одинаково цикличны . Скорее всего, ты своим позорным коэффициентом автокорреляции видишь эту периодичность, но даже осмыслить ее не можешь из-за чрезмерного употребления картофеля в пищу.
Кол-во сделок нормальное. А вот %% прибыли в сделке мне не нравятся.