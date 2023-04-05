От теории к практике - страница 1169
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да ладно
есть пример?
возьмем для минуток среднее с периодом 50.
в одной минуте, в среднем, 69 тиков. значит для тикового графика возьмем индикатор с периодом 3450.
минутки
тики
графики разницы цены и среднего:
минутки и тики
Малаца, дружище. Скоро ты придешь к тем же выводам и формулам, что и я.
Только считать надо не в среднем - а точно. И уметь точно определять зависимость количества тиков от времени, а она - периодическая.
Работать надо с тиками, но как бы со временем :)))
возьмем для минуток среднее с периодом 50.
в одной минуте, в среднем, 69 тиков. значит для тикового графика возьмем индикатор с периодом 3450.
не похоже, что у графиков средняя построена с таким периодом
если бы было так, то оранжевая начиналась с 50-го отчета на минутном, а тиковая с 3450.
плюсом, период средней на тиковом должен быть равен не 3450, а через одинаковые промежутки времени*количество(например 50), точно также на тиковом.
поэтому верить в такое утверждение по прежнему пока нельзя.
здесь тупо ошибки построения графиков.
не похоже, что у графиков средняя построена с таким периодом
если бы было так, то оранжевая начиналась с 50-го отчета на минутном, а тиковая с 3450.
плюсом, период средней на тиковом должен быть равен не 3450, а через одинаковые промежутки времени*количество(допустим 50), точно также на тиковом.
поэтому верить в такое утверждение пока нельзя.
плюсом, период средней на тиковом должен быть равен не 3450, а через одинаковые промежутки времени*количество(например 50), точно также на тиковом.
там я файл прикрепил
смотрел, это файл сравнения
но сначала графики правильно построить надо, а потом итоги подводитькуча стратегий рождается из ошибочных построений и гипотез. естественно такое льет.
смотрел, это файл сравнения
но сначала графики правильно построить надо, а потом итоги подводить
куча стратегий рождается из ошибочных построений и гипотез. естественно такое льет.
построй
я не пользуюсь экселем и строю такое программно.
поэтому ошибки вижу сразу.допустим, у меня база с тиками по евро около 240 милионнов тиков, а у тебя что за игрушка для псевдоопытов?
я не пользуюсь экселем и строю такое программно.
поэтому ошибки вижу сразу.
ты мне сегодня уже надоел )))
допустим, у меня база с тиками по евро около 240 милионнов тиков
построй программно иувидь у себя ошибки сразу.
ты мне сегодня уже надоел )))
я тебе только удачи могу пожелать
;)
я тебе только удачи могу пожелать
;)