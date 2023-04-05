От теории к практике - страница 1169

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Renat Akhtyamov:

да ладно

есть пример?

возьмем для минуток среднее с периодом 50.
в одной минуте, в среднем, 69 тиков. значит для тикового графика возьмем индикатор с периодом 3450.

минутки


тики


графики разницы цены и среднего:
минутки и тики




Файлы:
zzfa6fqf6_0renyiu_0_1zbda.zip  5994 kb
 
multiplicator:


Малаца, дружище. Скоро ты придешь к тем же выводам и формулам, что и я.

Только считать надо не в среднем - а точно. И уметь точно определять зависимость количества тиков от времени, а она - периодическая.

Работать надо с тиками, но как бы со временем :)))

 
multiplicator:

возьмем для минуток среднее с периодом 50.
в одной минуте, в среднем, 69 тиков. значит для тикового графика возьмем индикатор с периодом 3450.

не похоже, что у графиков средняя построена с таким периодом

если бы было так, то оранжевая начиналась с 50-го отчета на минутном, а тиковая с 3450.

плюсом, период средней на тиковом должен быть равен не 3450, а через одинаковые промежутки времени*количество(например 50), точно также на тиковом.

поэтому верить в такое утверждение по прежнему пока нельзя.

здесь тупо ошибки построения графиков.

 
Renat Akhtyamov:

не похоже, что у графиков средняя построена с таким периодом

если бы было так, то оранжевая начиналась с 50-го отчета на минутном, а тиковая с 3450.

плюсом, период средней на тиковом должен быть равен не 3450, а через одинаковые промежутки времени*количество(допустим 50), точно также на тиковом.

поэтому верить в такое утверждение пока нельзя.

там я файл прикрепил
Renat Akhtyamov:

плюсом, период средней на тиковом должен быть равен не 3450, а через одинаковые промежутки времени*количество(например 50), точно также на тиковом.

чито? )))
 
multiplicator:
там я файл прикрепил

смотрел, это файл сравнения

но сначала графики правильно построить надо, а потом итоги подводить

куча стратегий рождается из ошибочных построений и гипотез. естественно такое льет.
 
Renat Akhtyamov:

смотрел, это файл сравнения

но сначала графики правильно построить надо, а потом итоги подводить

построй
Renat Akhtyamov:
куча стратегий рождается из ошибочных построений и гипотез. естественно такое льет.
не строй ошибочных построений.
 
multiplicator:
построй

я не пользуюсь экселем и строю такое программно.

поэтому ошибки вижу сразу.

допустим, у меня база с тиками по евро около 240 милионнов тиков, а у тебя что за игрушка для псевдоопытов?
 
Renat Akhtyamov:

я не пользуюсь экселем и строю такое программно.

поэтому ошибки вижу сразу.

построй программно и увидь у себя ошибки сразу.

ты мне сегодня уже надоел )))

Renat Akhtyamov:
допустим, у меня база с тиками по евро около 240 милионнов тиков
маладца
 
multiplicator:
построй программно иувидь у себя ошибки сразу.

ты мне сегодня уже надоел )))

я тебе только удачи могу пожелать

;)

 
Renat Akhtyamov:

я тебе только удачи могу пожелать

;)

и я тебе
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