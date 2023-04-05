От теории к практике - страница 1171

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multiplicator:
я графики не строил. там файл с тиками за день и файл с минутками за день. ты так ничего и не понял. )

Ну, маленько неверно ты их построил. Они должны быть синхронизированы по времени. Тогда будет нагляднее. Грааль прямо-таки будет смотреть всем в лицо.

 
Renat Akhtyamov:

смотря на каких ТФ-мах.

могут быть и на соседних барах, но точно такие же

 И минутки из тиков можно стоить разные, но все тики по времени всегда попадут в два соседних бара.

 
Alexander_K:

Ну, маленько неверно ты их построил. Они должны быть синхронизированы по времени. Тогда будет нагляднее. Грааль прямо-таки будет смотреть всем в лицо.

синхронизируешь по времени - получишь минутки.
 
multiplicator:
синхронизируешь по времени - получишь минутки.

наконец то

получишь минутки и не будет никакой разницы

про это я тебе и толдычил

 
multiplicator:
синхронизируешь по времени - получишь минутки.

Так зачем городить забор из тиков?????)))

 
Renat Akhtyamov:

наконец то

получишь минутки и не будет никакой разницы

про это я тебе и толдычил

Правильно. Тресни ему.

И Шурику с Женей.))

 
Uladzimir Izerski:

Правильно. Тресни ему.

И Шурику с Женей.))

А я причём? Я тики не рассматриваю))))
 
multiplicator:
синхронизируешь по времени - получишь минутки.

Тогда отличия в средней и тем более в дисперсии будут нагляднее.

 
Renat Akhtyamov:

наконец то

получишь минутки и не будет никакой разницы

про это я тебе и толдычил

эхх.... я наверно недостаточно доступно объясняю. если меня никто понять не может.

я же сравниваю работу на минутках с работай на тиках. так зачем мне тики приводить к минуткам???!!! ))
 
Uladzimir Izerski:

Так зачем городить забор из тиков?????)))

так Александр же предлагает синхронизировать! а не я. )))
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