От теории к практике - страница 1171
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я графики не строил. там файл с тиками за день и файл с минутками за день. ты так ничего и не понял. )
Ну, маленько неверно ты их построил. Они должны быть синхронизированы по времени. Тогда будет нагляднее. Грааль прямо-таки будет смотреть всем в лицо.
смотря на каких ТФ-мах.
могут быть и на соседних барах, но точно такие же
И минутки из тиков можно стоить разные, но все тики по времени всегда попадут в два соседних бара.
Ну, маленько неверно ты их построил. Они должны быть синхронизированы по времени. Тогда будет нагляднее. Грааль прямо-таки будет смотреть всем в лицо.
синхронизируешь по времени - получишь минутки.
наконец то
получишь минутки и не будет никакой разницы
про это я тебе и толдычил
синхронизируешь по времени - получишь минутки.
Так зачем городить забор из тиков?????)))
наконец то
получишь минутки и не будет никакой разницы
про это я тебе и толдычил
Правильно. Тресни ему.
И Шурику с Женей.))
Правильно. Тресни ему.
И Шурику с Женей.))
синхронизируешь по времени - получишь минутки.
Тогда отличия в средней и тем более в дисперсии будут нагляднее.
наконец то
получишь минутки и не будет никакой разницы
про это я тебе и толдычил
я же сравниваю работу на минутках с работай на тиках. так зачем мне тики приводить к минуткам???!!! ))
Так зачем городить забор из тиков?????)))