От теории к практике - страница 1166
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ликвидность откуда берется?
От спроса и предложения?
От спроса и предложения?
правильно
а спрос и предложение из чего формируется?
а спрос и предложение из чего формируется?
Если я хочу купить, то нужно что бы кто-то хотел продать по этой цене. И наоборот если я хочу продать, то нужно что-бы кто-то хотел купить.
Если я хочу купить, то нужно что бы кто-то хотел продать по этой цене. И наоборот если я хочу продать, то нужно что-бы кто-то хотел купить.
правильно
из цен продавцов и покупателей, действия которых не синхронизированы ни по цене, ни по времени
поэтому, поток котировок одного ДЦ будет крайне отличаться от потока котировки другого ДЦ, как по цене (+/- 1 пункт), так и по времени.
Чо там пытается выудить А_К - не понятно.
вот минутные и тиковые котировки за день.
судите сами как они отличаются.
вот минутные и тиковые котировки за день.
судите сами как они отличаются.
графики синхронизированы по времени?
отвечу - нет.
графики синхронизированы по времени?
отвечу - нет.
от начала дня 00:00, до окончания дня 24:00
я же сказал, что это минутные котировки и тиковые. почему они должны быть синхронизированы по времени.
из цен продавцов и покупателей, действия которых не синхронизированы ни по цене, ни по времени
поэтому, поток котировок одного ДЦ будет крайне отличаться от потока котировки другого ДЦ, как по цене (+/- 1 пункт), так и по времени.
Получается, что ТС успешно работающая у одного брокера, будет лить у другого и Грааль невозможен в принципе? Не, не верю.
Думается, что есть некий, истинный поток котировок и на него тупо накладываются фильтры/искажения от ДЦ, что подтверждается моими гистограммами приращений и интервалов времени.
Выудив истинный поток из барахла и учитывая нелинейность времени в расчетах дисперсии надо выйти на Грааль, приносящий наличные от любого брокера - вот как ставится задача.
чтобы сравнить