От теории к практике - страница 1166

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Renat Akhtyamov:


ликвидность откуда берется?


От спроса и предложения?

 
Evgeniy Chumakov:


От спроса и предложения?

правильно

а спрос и предложение из чего формируется?

 
Renat Akhtyamov:
а спрос и предложение из чего формируется?


Если я хочу купить, то нужно что бы кто-то хотел продать по этой цене. И наоборот если я хочу продать, то нужно что-бы кто-то хотел купить.  
 
Evgeniy Chumakov:


Если я хочу купить, то нужно что бы кто-то хотел продать по этой цене. И наоборот если я хочу продать, то нужно что-бы кто-то хотел купить.  

правильно

из цен продавцов и покупателей, действия которых не синхронизированы ни по цене, ни по времени

поэтому, поток котировок одного ДЦ будет крайне отличаться от потока котировки другого ДЦ, как по цене (+/- 1 пункт), так и по времени.

Чо там пытается выудить А_К - не понятно.

 

вот минутные и тиковые котировки за день.





судите сами как они отличаются.


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multiplicator:

вот минутные и тиковые котировки за день.
судите сами как они отличаются.

графики синхронизированы по времени?

отвечу - нет.

 
Renat Akhtyamov:

графики синхронизированы по времени?

отвечу - нет.

я же сказал, что это минутные котировки и тиковые. почему они должны быть синхронизированы по времени.
от начала дня 00:00, до окончания дня 24:00
 
multiplicator:
я же сказал, что это минутные котировки и тиковые. почему они должны быть синхронизированы по времени.
чтобы сравнить
 
Renat Akhtyamov:

из цен продавцов и покупателей, действия которых не синхронизированы ни по цене, ни по времени

поэтому, поток котировок одного ДЦ будет крайне отличаться от потока котировки другого ДЦ, как по цене (+/- 1 пункт), так и по времени.

Получается, что ТС успешно работающая у одного брокера, будет лить у другого и Грааль невозможен в принципе? Не, не верю.

Думается, что есть некий, истинный поток котировок и на него тупо накладываются фильтры/искажения от ДЦ, что подтверждается моими гистограммами приращений и интервалов времени.

Выудив истинный поток из барахла и учитывая нелинейность времени в расчетах дисперсии надо выйти на Грааль, приносящий наличные от любого брокера - вот как ставится задача.

 
Renat Akhtyamov:
чтобы сравнить
если их синхронизировать, то это уже будут минутки, и там и там.
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