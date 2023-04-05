От теории к практике - страница 1162

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Alexander_K:

Но, Олексию все до фени. Обидно.

Обозвав гистограмму "плотностью вероятности", вы нанесли ему непоправимую обиду, он разочаровался в человечестве, и удалился заглушать боль чтением Фихтенгольца. Так что не будет вам мультфильма.

 
Aleksey Nikolayev:

Могу предложить мультфильм о плотности распределения грааблей. На мой взгляд, распределены они достаточно плотно.


По-моему, Олексий, вы увлекаетесь потреблением горячительных напитков. Негоже. Кто ж паству в таком виде просвещает? Совсем нехорошо. Тьфу.

 
Alexander_K:

По-моему, Олексий, вы увлекаетесь потреблением горячительных напитков. Негоже. Кто ж паству в таком виде просвещает? Совсем нехорошо. Тьфу.

Не в этом дело.

Просто напросто некоторые кроме умничать, ручками делать не могут.

 
Renat Akhtyamov:

Не в этом дело.

Просто напросто некоторые кроме умничать, ручками делать не могут.

Олексий не то что ручками, а и головой делать ничё не могёт. Только алкоголь ею потребляет, что очевидно уже всем.

 

Если вернуться к прошедшей неделе, то удалось выцедить всего +2.5% прибыли из рынка. Это очень мало. Очевидно, где-то какая-то неточность в расчетах.

Смотрим на гистограммы для EURUSD на ТФ S2 по данным моего ДЦ:

1. распределение приращений:

Здесь как будто специально кто-то "вырезает" 0.

2. распределение интервалов времени

Здесь почему-то нет приема данных на периодах 7, 14, ... сек.

Я не хочу подозревать ДЦ в играх с котировками и их потоком, но учесть это и внести корректировки просто необходимо.

 
Alexander_K:

Если вернуться к прошедшей неделе, то удалось выцедить всего +2.5% прибыли из рынка. Это очень мало. Очевидно, где-то какая-то неточность в расчетах.

Смотрим на гистограммы для EURUSD на ТФ S2 по данным моего ДЦ:

1. распределение приращений:

Здесь как будто специально кто-то "вырезает" 0.

2. распределение интервалов времени

Здесь почему-то нет приема данных на периодах 7, 14, ... сек.

Я не хочу подозревать ДЦ в играх с котировками и их потоком, но учесть это и внести корректировки просто необходимо.

22, 29, 36 тоже по моему нет

 
Renat Akhtyamov:

22, 29, 36 тоже по моему нет

Угу. Не могу объяснить. У меня ошибки нет. Придется переходить на ТФ S3.

[Удален]  

получается, что даже без учета пропусков будет работать по разному, в зависимости от ГСЧ

если какое-то крупное событие не учтется, а в другой раз учтется на тех же данных.. или я чего-то не понимаю

 
Maxim Dmitrievsky:

получается, что даже без учета пропусков будет работать по разному, в зависимости от ГСЧ

если какое-то крупное событие не учтется, а в другой раз учтется на тех же данных.. или я чего-то не понимаю

Идея такая - вот эта нелинейность времени между данными учитывается у меня в расчетах дисперсии. Если данных нет, очевидно идет ошибка. Могу доложить, что как ни странно, рынок - довольно точная штука. И ошибки дорогого стоят.

 
Alexander_K:

Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?

Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?

Ну вы уж простите холопов, неведомо им что вам краше слово "папа", высекаемое из вас хфорексом ритмичными движениями в стиле бразерс. ;)

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