От теории к практике - страница 1159

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Alexander_K:

Повторяю - слива не будет. Но, Грааль сёдня потрясло некисло - не отрицаю.

Та будет, будет, это вопрос времени, есть даже теория что все мы на самом дели ищем именно СЛИВ, а не профит, на уровне подсознания, в глубине(in the deep).

 
Грааль:

Я думаю вероятность позора велика, но в случае откатных стратегий она отложена, менее очевидна чем у тренд-следящих. У Вас я полагаю обычный откатник, с некой степенью усреднения, возможно сеточка, а реверсные стратегии большую часть времени бессовестно косят бабло(так как боковика более 80% времени), но когда наступает тренд слив случается в зависимости от параметров усреднения, линейно или геометрически. Если у вас нет логики прогнозирования смены состояний с флета на тренд и обратно с точностью хотя бы 55%, всё будет как у всех(большинства).

А если Вы вдохновившись временным профитом незамедлительно возьмёте много капиталу в ДУ, то произойдёт также как сами знаете с кем, земля им пухом(((

:))) Да, Алёша попутал Грааль с чужими злодейскими деньгами. Итог закономерен и печален.

 
Грааль:

Та будет, будет, это вопрос времени, есть даже теория что все мы на самом дели ищем именно СЛИВ, а не профит, на уровне подсознания, в глубине(in the deep).

Дружище, восхищен образностью твоей речи.

Однако, Грааль есть или его нет? (спросил я у Грааля и задумался - чёто уж совсем как бы разговор в нелинейном пространстве-времени...)

 
Alexander_K:

:))) Да, Алёша попутал Грааль с чужими злодейскими деньгами. Итог закономерен и печален.

да самое обидное не это, а что всего лишь демо

на реале будет по сложнее

 
Alexander_K:

Рена, когда формулЕ напишешь? Я ить все углы уж осмотрел - нетути. А?

не свою конечно, но занятие на выходные отменное.

может выгорит чо нибудь

Файлы:
Lectures_time_series_analysis.zip  2448 kb
 
Renat Akhtyamov:

да самое обидное не это, а что всего лишь демо

на реале будет по сложнее

Понимаю. Но, мож-таки ты рановато панику посеял? ФормулЕ не пишешь, страждущих пугаешь, стэйт не кажешь. А-я-яй... Рена, Рена...

 
Renat Akhtyamov:

не свою конечно, но занятие на выходные отменное.

может выгорит чо нибудь

Спасибо.

 

Завершил торги на этой неделе. Пока вот так:

Сегодня было тяжко.

Всем - удачи!

 
Да вроде не сильно и просел, для такой двиги и рисков)) Процентов 40 примерно... Лишь бы серии такой не вышло)
 
Renat Akhtyamov:

конечно, как иначе то?

рынок то в балансе все время

по тихонечку, по тихонечку

вытягивают спредик

и не важно - купил, продал, закрыл, открыл...

Хороший пост))) Да задолбали они уже)) Середина месяца и почти ноль у меня))) Совсем притаились эти инвесторы, осторожничают все))))))) Склонности к рискам не имеют, как бы в новостях сказали)))

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