От теории к практике - страница 1159
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Повторяю - слива не будет. Но, Грааль сёдня потрясло некисло - не отрицаю.
Та будет, будет, это вопрос времени, есть даже теория что все мы на самом дели ищем именно СЛИВ, а не профит, на уровне подсознания, в глубине(in the deep).
Я думаю вероятность позора велика, но в случае откатных стратегий она отложена, менее очевидна чем у тренд-следящих. У Вас я полагаю обычный откатник, с некой степенью усреднения, возможно сеточка, а реверсные стратегии большую часть времени бессовестно косят бабло(так как боковика более 80% времени), но когда наступает тренд слив случается в зависимости от параметров усреднения, линейно или геометрически. Если у вас нет логики прогнозирования смены состояний с флета на тренд и обратно с точностью хотя бы 55%, всё будет как у всех(большинства).А если Вы вдохновившись временным профитом незамедлительно возьмёте много капиталу в ДУ, то произойдёт также как сами знаете с кем, земля им пухом(((
:))) Да, Алёша попутал Грааль с чужими злодейскими деньгами. Итог закономерен и печален.
Та будет, будет, это вопрос времени, есть даже теория что все мы на самом дели ищем именно СЛИВ, а не профит, на уровне подсознания, в глубине(in the deep).
Дружище, восхищен образностью твоей речи.
Однако, Грааль есть или его нет? (спросил я у Грааля и задумался - чёто уж совсем как бы разговор в нелинейном пространстве-времени...)
:))) Да, Алёша попутал Грааль с чужими злодейскими деньгами. Итог закономерен и печален.
да самое обидное не это, а что всего лишь демо
на реале будет по сложнее
Рена, когда формулЕ напишешь? Я ить все углы уж осмотрел - нетути. А?
не свою конечно, но занятие на выходные отменное.
может выгорит чо нибудь
да самое обидное не это, а что всего лишь демо
на реале будет по сложнее
Понимаю. Но, мож-таки ты рановато панику посеял? ФормулЕ не пишешь, страждущих пугаешь, стэйт не кажешь. А-я-яй... Рена, Рена...
не свою конечно, но занятие на выходные отменное.
может выгорит чо нибудь
Спасибо.
Завершил торги на этой неделе. Пока вот так:
Сегодня было тяжко.
Всем - удачи!
конечно, как иначе то?
рынок то в балансе все время
по тихонечку, по тихонечку
вытягивают спредики не важно - купил, продал, закрыл, открыл...
Хороший пост))) Да задолбали они уже)) Середина месяца и почти ноль у меня))) Совсем притаились эти инвесторы, осторожничают все))))))) Склонности к рискам не имеют, как бы в новостях сказали)))