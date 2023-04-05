От теории к практике - страница 1115
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а стоя в гамаке смогешь?;)
не пробовал пока
но думаю что в нем это будет сделано, однозначно ;)
от А_К ждал синусоиду
повод есть, сижу вот, рисую:
счас сдвину чуток и...
пробовал МА-шкой линию сделать - не комильфо, тормозить начинает ;)
Думаю над сказанным... А ведь может быть и так. Тогда общение на форуме не имеет никакого смысла.
Ведь я исхожу из того, что на этом форуме нет и быть не может профессионалов. Что здесь скопище нищих и обездоленных, которым нечего терять, кроме как совместно искать Грааль. Или, для кого Форекс - это хобби (как для меня) помимо работы как основного источника дохода.
Если представить, что здесь есть люди специально вбрасывающие дезинформацию, то плохо дело... Совсем плохо...
Ну да, плохо, но такое поприще, чегож вы хотите... Чем больше потенциал, перспективы, тем всё "страньше и страньше", везде деза, кидалово, а даже если знать "верный путь", то это 10-20 лет упорного труда по 10 часов в сутки с неопределённым результатом в конце. Но вокруг полно более "стабильных" предложений, на рынке труда, я не говорю про совсем трэш для необразованных, так если сильно сжать ягодицы то можно втиснуться "гребцом" на софтверную кантору, пытаться расти по карьерной лестнице, иметь свои 1-2к$ "кровных"(в прямом смысле), а по вечерам и выходным бухать и курить травку, чтобы охладить перегретые мозги. Хотя прогноз всё равно не благоприятный, гребцы быстро перегорают и если нет политической хватки и не вырос в управленцы, то после 30-ти... ну точно после 40-ка дадут под зад, если сам ещё сможешь терпеть всё это и конец, по мусаркам или в разбойники. Тяжела участь плебея, это карма, да бывает везёт одному из ста тысяч, а остальные страдают, такова реальность.
Асауленко тык мык.. то синусоида, то нейросеть.. туда - сюда.. то машки, то регрессия.. то питон.. запарился уже бедный.. и все не то, и все не так. А какие он там перлы в теме машинного обучения заливал про то как его нейросеть устроена и что она зарабатывает
У Асауленки нет и быть не может никакого стэйта. Он работает примерно с такой же ТС как и я и топчется на том же месте, что и я. Доп.параметр найти не может.
Поэтому мечется как радиолюбитель по различным радиостанциям. Понять не может, что рынок - это не радиосигнал. Не шарит в нелинейном пространстве-времени. А ключ-то там! На следующей неделе покажу на сделках как это выглядит.
У Асауленки нет и быть не может никакого стэйта. Он работает примерно с такой же ТС как и я и топчется на том же месте, что и я. Доп.параметр найти не может.
Поэтому мечется как радиолюбитель по различным радиостанциям. Понять не может, что рынок - это не радиосигнал. Не шарит в нелинейном пространстве-времени. А ключ-то там! На следующей неделе покажу на сделках как это выглядит.
Я просто не могу понять откуда у него столько пыла и наглости каждый день кому-то давать свои никчемные советы, с совершенно наглейшим невозмутимым видом!
Я просто не могу понять откуда у него столько пыла и наглости каждый день кому-то давать свои никчемные советы, с совершенно наглейшим невозмутимым видом!
Ну, очевидно, имеет какое-то образование типа МИФИ. Думает, что самый умный здесь :))
У Асауленки нет и быть не может никакого стэйта. Он работает примерно с такой же ТС как и я и топчется на том же месте, что и я. Доп.параметр найти не может.
Поэтому мечется как радиолюбитель по различным радиостанциям. Понять не может, что рынок - это не радиосигнал. Не шарит в нелинейном пространстве-времени. А ключ-то там! На следующей неделе покажу на сделках как это выглядит.
кстати, вон она синусоида и те самые 24 часа, в зачатке пока, не доделал ишшо
Прикольно. ФормулЕ давай.
Прикольно. ФормулЕ давай.
сам думай
или нихай Макс статью напишет, почитаем
время ИКС-16=00 по серваку
я больше то его искал, т.к. там вершина пологая, фиг определишь точно без матюматики
а колдун говорил лет 5 назад - не ходит типа евро по синусоиде
придется опровергнуть...
Прикольно. ФормулЕ давай.
Ренат хитрый. Он только принимает в дар.
нееее
я уже давно только рассказываю и поправляю специалистов, будущих