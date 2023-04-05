От теории к практике - страница 1113
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могут такие быть, но только по незнанию предмета
В любом случае, с этой минуты - требование стэйта от оппонента будет обязательным с моей стороны. Такие как Асауленко могут идти лесом.
А отсеять ложь не позволяют извилины?
Ложь? А вы уже разобрались где на рынке правда, а где ложь?
Вот, вы первый и попались мне под руку. Предъявите-ка стэйт, плиз. Иначе, все ваши рассусоливания и гроша ломаного не стоят.
В любом случае, с этой минуты - требование стэйта от оппонента будет обязательным с моей стороны. Такие как Асауленко могут идти лесом.
Че раскомандовался? ) Сам гол как сокол, покаж ему, да расскажи. Где обещанный грааль? Предьявите, вот тогда и поговорим, возможно.
Пока - да. Ладно. В конце каждой недели буду публиковать.
Sum buy = close[i] - open[i]
Sum Sell = open[i]-close[i]
Ну вот если считать по такой формуле , а потом делить MathMin/MathMax что может быть если Sumbuy в итоге по абсолюту равно Sum Sell
Возможно Че не уточнил что Sum Buy только если свеча вверх и Sum Sell если вниз.
да нет, подобные рассуждения это как раз удел нищих
верят в теорию заговора, мышат последние крохи, никому не доверяют. От того асоциальны, аморальны завистливы. Как следствие - несчастны.
Яркие примеры - нищий мошенник Асауленко, ополоумевший Рена, обозленный на ЖИЗНЬ Кешенька, дубеющий Автомат и прочие сказочные персонажи
Вы пока еще живой, радуйтесь этому
Ага.
Помню, помню твой хваленый нейронный текно сигнал, проживший 5 дней, к тому же на демо
Риск был менее процента.
Естественно, успешно сливающий
;)
Ага.
Помню, помню твой хваленый сигнал, проживший 5 дней.
Риск был менее процента.
К тому же на демо
;)
какой сигнал? я делаю публично и пишу статьи, ни от кого ничего не скрываю и не верю в теорию заговора
какой сигнал? я делаю публично и пишу статьи, ни от кого ничего не скрываю и не верю в теорию заговора
ну я и говорю, что публичный сигнал, успешно льющий.
Статьи ты свои естественно к нему применил, причем самые лучшие
Щас остальется тока читать и лить.
Так что спасибо, в Вашей оценке не нуждаемся;)
Sum buy = close[i] - open[i]
Sum Sell = open[i]-close[i]
Ну вот если считать по такой формуле , а потом делить MathMin/MathMax что может быть если Sumbuy в итоге по абсолюту равно Sum Sell
Возможно Че не уточнил что Sum Buy только если свеча вверх и Sum Sell если вниз.
Ну тогда за те периоды получается так.
Ага.
Помню, помню твой хваленый нейронный текно сигнал, проживший 5 дней, к тому же на демо
Риск был менее процента.
Естественно, успешно сливающий
;)