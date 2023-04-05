От теории к практике - страница 1113

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
могут такие быть, но только по незнанию предмета

В любом случае, с этой минуты - требование стэйта от оппонента будет обязательным с моей стороны. Такие как Асауленко могут идти лесом.

 
Uladzimir Izerski:

А отсеять ложь не позволяют извилины?

Ложь? А вы уже разобрались где на рынке правда, а где ложь?

Вот, вы первый и попались мне под руку. Предъявите-ка стэйт, плиз. Иначе, все ваши рассусоливания и гроша ломаного не стоят.

 
Alexander_K:

В любом случае, с этой минуты - требование стэйта от оппонента будет обязательным с моей стороны. Такие как Асауленко могут идти лесом.

Че раскомандовался? ) Сам гол как сокол, покаж ему, да расскажи. Где обещанный грааль? Предьявите, вот тогда и поговорим, возможно.
 
Yuriy Asaulenko:
Че раскомандовался? ) Сам гол как сокол, покаж ему, да расскажи. Где обещанный грааль? Предьявите, вот тогда и поговорим, возможно.

Пока - да. Ладно. В конце каждой недели буду публиковать.

 

Sum buy = close[i] - open[i]

Sum Sell = open[i]-close[i]

Ну вот если считать по такой формуле , а потом делить MathMin/MathMax что может быть если Sumbuy в итоге по абсолюту равно Sum Sell

Sum Buy    Sum Sell
-0.00013        0.00013
-0.0001         0.0001
-0.00006        0.00006
-0.00002        0.00002
-0.00004        0.00004
-0.00013        0.00013
-0.00016        0.00016

Возможно Че не уточнил что Sum Buy только если свеча вверх и Sum Sell если вниз.

 
Maxim Dmitrievsky:

да нет, подобные рассуждения это как раз удел нищих

верят в теорию заговора, мышат последние крохи, никому не доверяют. От того асоциальны, аморальны  завистливы. Как следствие - несчастны.

Яркие примеры - нищий мошенник Асауленко, ополоумевший Рена, обозленный на ЖИЗНЬ Кешенька, дубеющий Автомат и прочие сказочные персонажи

Вы пока еще живой, радуйтесь этому

Ага.

Помню, помню твой хваленый нейронный текно сигнал, проживший 5 дней,  к тому же на демо

Риск был менее процента.

Естественно, успешно сливающий

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Ага.

Помню, помню твой хваленый сигнал, проживший 5 дней.

Риск был менее процента.

К тому же на демо

;)

какой сигнал? я делаю публично и пишу статьи, ни от кого ничего не скрываю и не верю в теорию заговора

 
Maxim Dmitrievsky:

какой сигнал? я делаю публично и пишу статьи, ни от кого ничего не скрываю и не верю в теорию заговора

ну я и говорю, что публичный сигнал, успешно льющий.

Статьи ты свои естественно к нему применил, причем самые лучшие

Щас остальется тока читать и лить.

Так что спасибо, в Вашей оценке не нуждаемся

;)
 
Evgeniy Chumakov:

Sum buy = close[i] - open[i]

Sum Sell = open[i]-close[i]

Ну вот если считать по такой формуле , а потом делить MathMin/MathMax что может быть если Sumbuy в итоге по абсолюту равно Sum Sell

Возможно Че не уточнил что Sum Buy только если свеча вверх и Sum Sell если вниз.


Ну тогда за те периоды получается так.

 
Renat Akhtyamov:

Ага.

Помню, помню твой хваленый нейронный текно сигнал, проживший 5 дней,  к тому же на демо

Риск был менее процента.

Естественно, успешно сливающий

;)

Ренат, не трогай Максимку, он наше все. Шутам всегда многое позволялось.
1...110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...1981
Новый комментарий