От теории к практике - страница 1082
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как конкретно, пока не знаю :-) мысли крутятся вокруг метода главных компонент в применении к сходящимся+расходящимся зигзагам.
сходящийся "зигзаг" строится довольно просто : на очень большом промежутке (чуть не на всей доступной истории), ищутся min,max они образуют первое колено зигзага. Дальше ищется следующий экстремум и так далее. Сходится он очень быстро, буквально несколько разворотов и "здравствуй настоящее". Фигура получается довольно знакомая - навроде затухающей по эксп. гармоники. Можно интерполировать и раскладывать на компоненты.
Для себя называю эту штуку "змейкой". В случае симметричного СБ отношение соседних колен (меньшего к большему) распределено равномерно. На основных валютах существенного отклонения от равномерности я не увидел.
Я устал искать вожделенный ключ "тренд/флет". Поэтому, решил опять вернуться к прореживанию тиковых рядов Эрлангом.
Цель - получить и работать на рынке с известным случайным процессом типа Laplace motion.
Раньше я уже шел по этому пути, но бросил - т.к. поверил местным экспертам, что на случайных процессах заработать невозможно.
Поверил, стал искать ключ неслучайности. И что же?! Ничего! Просто получил от рынка по щщам и все.
Настало время вернуться к метОдам получения из рыночных ВР чистейших стохастических процессов. А можно ли на них заработать? Верую - можно.
Аминь.
Ого...
А проскакивало что Вы типа "физик" и теперь вот так вот... "верую...":)
что касается определения тренд-флэт...
предвидеть тренд техническими методами невозможно. как здесь уже писали... ничего на рынке не символизирует о том, что должен начаться тренд, никакие параметры.
другой метод - увидеть начало зарождающегося тренда, и определить, что сейчас будет тренд. но вы никогда не будете знать наперед какого размера будет этот тренд. может это будет микро-тренд, и он завершится в момент его определения, а за ним последует откат. выбросить из системы такие тренды? но, по моим наблюдениям, отклонение, сделанное на высокой скорости, имеет большую возвратную силу, чем отклонение, сделанное за большое количество баров.
импульсы бывают на новостях, а бывает без какой либо новости, среди белого дня как бахнет шпилька такая в 30 пунктов, за 1 минуту. и как ты его предвидишь? и сколько пунктов он пройдет.
1. Может и невозможно, но точно не особо нужно :) Достаточно 100% знания, что тренд - будет!
2. Размер будущего тренда оценить невелика проблема. Нужно просто понимать от чего они эти тренды бывают вобще.
случайный процесс случайному процессу рознь.
здесь на форуме часто путают случайный процесс и гсб.
я считаю, что наука выбрала не очень правильное название для "случайных процессов".
ну разве на таком процессе невозможно заработать?)
http://bourabai.kz/signals/ts171.htm
заработать и слить можно на всем, и на этом тоже
;)
Эти кривульки являются местами засады быков на медведей и медведей на быков.
Если не пробили линию с первого раза, сделают вторую попытку.
А вот индикаторы-осциляторы не понимают такой игры на рынках, поэтому такая польза от них и отношение к ним.
Это рисует программа. Иногда можно удивляться с какой точностью доходит цена до уровня и разворачивается как по повиновению волшебной палочки.
Эти кривульки являются местами засады быков на медведей и медведей на быков.
Если не пробили линию с первого раза, сделают вторую попытку.
А вот индикаторы-осциляторы не понимают такой игры на рынках, поэтому такая польза от них и отношение к ним.
не, просто осциляторы работают так:
не, просто осциляторы работают так:
Это надо к Семко обращаться.
Он мастер на такие 3Д штуковины.
вот сегодня в 8:00 был импульс по EURUSD. вы знали наперед, что он будет?)
новостей не было.
Это разрядка, накопленной чуть раньше энергии (или сантимента) . Новости тут вообще не причем, разве что как спусковой крючок, та самая машущая крыльями бабочка. Да и то... Уж направления и размер движухи точно не они определяют.Чтобы произошло движение, нужно предварительное накопления энергии. Залить бензинчику. Чем больше накопится, тем сильней жахнет. Размер движения естественно зависит от масштаба/размерности/таймфрейма.
Иногда совпадает с временем выхода новостей. А иногда нет. Какая бы ни была "мощная" новость, если предварительно бензина не залили - пшик получится. А если хорошо так заправить, то и без всяких новостей жахнет, мама не горюй. Процесс очень похож на накачку в лазере. Когда накопится до предела, любой случайный чих и происходит лавинообразный сброс энергии.
вот сегодня в 8:00 был импульс по EURUSD. вы знали наперед, что он будет?)
новостей не было.
а значит предыдущий импульс тебя ни разу не смутил?)))
вот сегодня в 8:00 был импульс по EURUSD. вы знали наперед, что он будет?)
новостей не было.
После коррекционной волны В всегда следует импульсная волна С.