От теории к практике - страница 1085

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пребывая в философском состоянии духа, поделюсь размышлениями..

почему у А_K всё время выскальзывает грааль? А у Олега трактор никак не заводится. Умные-же люди, букварь читали.
Да и у многих до них тоже ничего не выходило.
Сдаётся мне что у нас тут незамкнутая система с непостоянной энтропией.
Иначе законы больших чисел и предельные теоремы уже давно бы свели все наблюдаемые распределения к хорошо известным.

А что происходит в открытых системах ? а как минимум перестают работать школьные законы термодинамики.
И к этому ещё добавить что система сумасшедше растёт (хотел написать инфляционная модель, но неверно поймёте), и по аналогии с той-же физикой, Ньютоновская механика тоже ни к чёрту

К примеру - Фурье не работает, потому что не ожидает что пространство неравномерно расширяется :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Иначе законы больших чисел и предельные теоремы уже давно бы свели все наблюдаемые распределения к хорошо известным.

Распределения, подобные рыночным, давно и хорошо известны. Но пусть А_К сам думает.)

 
Maxim Kuznetsov:

пребывая в философском состоянии духа, поделюсь размышлениями..

почему у А_K всё время выскальзывает грааль? А у Олега трактор никак не заводится. Умные-же люди, букварь читали.
Да и у многих до них тоже ничего не выходило.
Сдаётся мне что у нас тут незамкнутая система с непостоянной энтропией.
Иначе законы больших чисел и предельные теоремы уже давно бы свели все наблюдаемые распределения к хорошо известным.

А что происходит в открытых системах ? а как минимум перестают работать школьные законы термодинамики.
И к этому ещё добавить что система сумасшедше растёт (хотел написать инфляционная модель, но неверно поймёте), и по аналогии с той-же физикой, Ньютоновская механика тоже ни к чёрту

К примеру - Фурье не работает, потому что не ожидает что пространство неравномерно расширяется :-)

Максим, потому что в корне другой подход нужен.

Обрати внимание на индикатор Алексея.

Он ведь чем то совсем не похож на другие.

Я то вижу это, жаль что многие не видят коренного различия.

 
Renat Akhtyamov:

Максим, потому что в корне другой подход нужен.

Обрати внимание на индикатор Алексея.

Он ведь чем то совсем не похож на другие.

Я то вижу это, жаль что многие не видят.

индикатор я давно вижу, но не слышал про его основы. Тайна сия велика есть :-)

но я про другое...гипотеза незамкнутости переворачивает всё с ног на голову (или обратно). Если так, то причина торгового хаоса немного не там где принято её считать.

 

Конец недели, подведем итог:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2019.03.16 20:19

Да не

просто в баньку с пивом ходил.

)

по еве:

1305 жестко обглодали за полторы недели

Счас 1298

Вот думаю еще какой нибудь уровень пора подключить

На этой неделе попробую чифа подцепить в общую кучу, ведь это так просто


Берем этот уровень, рисуем горизонталь, ржем над синусоидой

 
Имхо дальше протянет. Мне хватит пунтктов 90)))) вниз
 
Martin Cheguevara:

а значит предыдущий импульс тебя ни разу не смутил?)))

нет
 
multiplicator:
вот здесь был импульс, на новостях. потом был откат к предыдущему состоянию. какого фига был следующий импульс, это вопрос.

Видимо поэтому 
Закупки

 
multiplicator:
вот здесь был импульс, на новостях. потом был откат к предыдущему состоянию. какого фига был следующий импульс, это вопрос.

Двигателем рынка могут быть новости и слухи, которые многими тутЭйшими специалистами напрочь игнорируются)). 

Движение вниз спровоцировали новости-слухи-предположения по "Брексит".

 
Uladzimir Izerski:

Двигателем рынка могут быть новости и слухи, которые многими тутЭйшими специалистами напрочь игнорируются)). 

Движение вниз спровоцировали новости-слухи-предположения по "Брексит".

Не успел ответить. Но смысл тот же.

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