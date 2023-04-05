От теории к практике - страница 1085
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пребывая в философском состоянии духа, поделюсь размышлениями..
почему у А_K всё время выскальзывает грааль? А у Олега трактор никак не заводится. Умные-же люди, букварь читали.
Да и у многих до них тоже ничего не выходило.
Сдаётся мне что у нас тут незамкнутая система с непостоянной энтропией.
Иначе законы больших чисел и предельные теоремы уже давно бы свели все наблюдаемые распределения к хорошо известным.
А что происходит в открытых системах ? а как минимум перестают работать школьные законы термодинамики.
И к этому ещё добавить что система сумасшедше растёт (хотел написать инфляционная модель, но неверно поймёте), и по аналогии с той-же физикой, Ньютоновская механика тоже ни к чёрту
К примеру - Фурье не работает, потому что не ожидает что пространство неравномерно расширяется :-)
Иначе законы больших чисел и предельные теоремы уже давно бы свели все наблюдаемые распределения к хорошо известным.
Распределения, подобные рыночным, давно и хорошо известны. Но пусть А_К сам думает.)
пребывая в философском состоянии духа, поделюсь размышлениями..
почему у А_K всё время выскальзывает грааль? А у Олега трактор никак не заводится. Умные-же люди, букварь читали.
Да и у многих до них тоже ничего не выходило.
Сдаётся мне что у нас тут незамкнутая система с непостоянной энтропией.
Иначе законы больших чисел и предельные теоремы уже давно бы свели все наблюдаемые распределения к хорошо известным.
А что происходит в открытых системах ? а как минимум перестают работать школьные законы термодинамики.
И к этому ещё добавить что система сумасшедше растёт (хотел написать инфляционная модель, но неверно поймёте), и по аналогии с той-же физикой, Ньютоновская механика тоже ни к чёрту
К примеру - Фурье не работает, потому что не ожидает что пространство неравномерно расширяется :-)
Максим, потому что в корне другой подход нужен.
Обрати внимание на индикатор Алексея.
Он ведь чем то совсем не похож на другие.
Я то вижу это, жаль что многие не видят коренного различия.
Максим, потому что в корне другой подход нужен.
Обрати внимание на индикатор Алексея.
Он ведь чем то совсем не похож на другие.
Я то вижу это, жаль что многие не видят.
индикатор я давно вижу, но не слышал про его основы. Тайна сия велика есть :-)
но я про другое...гипотеза незамкнутости переворачивает всё с ног на голову (или обратно). Если так, то причина торгового хаоса немного не там где принято её считать.
Конец недели, подведем итог:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2019.03.16 20:19
Да не
просто в баньку с пивом ходил.
)
по еве:
1305 жестко обглодали за полторы недели
Счас 1298
Вот думаю еще какой нибудь уровень пора подключить
На этой неделе попробую чифа подцепить в общую кучу, ведь это так просто
Берем этот уровень, рисуем горизонталь, ржем над синусоидой
а значит предыдущий импульс тебя ни разу не смутил?)))
вот здесь был импульс, на новостях. потом был откат к предыдущему состоянию. какого фига был следующий импульс, это вопрос.
Видимо поэтому
вот здесь был импульс, на новостях. потом был откат к предыдущему состоянию. какого фига был следующий импульс, это вопрос.
Двигателем рынка могут быть новости и слухи, которые многими тутЭйшими специалистами напрочь игнорируются)).
Движение вниз спровоцировали новости-слухи-предположения по "Брексит".
Двигателем рынка могут быть новости и слухи, которые многими тутЭйшими специалистами напрочь игнорируются)).
Движение вниз спровоцировали новости-слухи-предположения по "Брексит".
Не успел ответить. Но смысл тот же.