От теории к практике - страница 1083

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khorosh:

После коррекционной волны В всегда следует импульсная волна С.

О! Вот с этим я согласен на все 100%.

Потому что еще раньше, все это начинается в точке А.

 

Цена всегда ходит правильно как часы.

Иногда крепкие ребята упрутся как быки, но рынок их быстро ставит на место.

20-го ход по Евродоллару вверх был лишним, поэтому отскочили как "ошпаренные" и как того требует порядок на рынке.

На часовом графике выглядит так.

EURUSDH1_2203

 
Uladzimir Izerski:

Цена всегда ходит правильно как часы.

Иногда крепкие ребята упрутся как быки, но рынок их быстро ставит на место.

20-го ход по Евродоллару вверх был лишним, поэтому отскочили как "ошпаренные" и как того требует порядок на рынке.

На часовом графике выглядит так.

Вам не кажется, что трактовка может быть с точностью наоборот.  Иногда крепкие ребята ставят плиту и закупаются (продают), потом убирают плиту, и рынок взлетает или проваливается, смотря по ситуации. И ребятам оч. хорошо.) В стакан иногда смотрите?

 
Yuriy Asaulenko:

Вам не кажется, что трактовка может быть с точностью наоборот.  Иногда крепкие ребята ставят плиту и закупаются (продают), потом убирают плиту, и рынок взлетает или проваливается, смотря по ситуации. И ребятам оч. хорошо.) В стакан иногда смотрите?

Это и есть сбор ликвидности. Тут нет большого секрета.

Просто надо знать места.)

 
Uladzimir Izerski:

Это и есть сбор ликвидности. Тут нет большого секрета.

Просто надо знать места.)

Я к тому, что однозначная трактовка в одну сторону не катит.)

 
Yuriy Asaulenko:

Я к тому, что однозначная трактовка в одну сторону не катит.)

Для кого как.

Можно и ошибиться)))

 
Uladzimir Izerski:

Это и есть сбор ликвидности. Тут нет большого секрета.

Просто надо знать места.)

Да в любом месте

Кстати, в стакан при этом смотреть не обязательно

;)

 
Renat Akhtyamov:

Да в любом месте

Кстати, в стакан при этом смотреть не обязательно

;)

Тогда надо знать точное направление.

Сегодня в бокал не смотрю. Болею(((

 
Uladzimir Izerski:

Тогда надо знать точное направление.

Сегодня в бокал не смотрю. Болею(((

Крепкие ребята сделают направление. Знать его не обязательно.

Просто останется плыть по течению, как остальные, как нужно ребяткам,

т.к. по другому не получится, как не старайся!

ps

в большинстве случаев

 
Andrey Dik:

ну да. с чего запаздывать машке то... она моментально отвечает на вопрос "какое среднее значение вот такого количества чисел". без смайлов.

Заметьте - среднее значение уже на текущий момент известных чисел. Учите матчасть. 

1...107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090...1981
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