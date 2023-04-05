От теории к практике - страница 1008
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
индикаторы чтоли?
------
Прав Чегевара, самый лучший инструмент - логика и математика!
Кто бы спорил, когда-то математика была моим любимым предметом.
Кто бы спорил, когда-то математика была моим любимым предметом.
вот, потестил
1.5 часа работы советника иииии...
экви вытащено
ну совсем же другое дело
не хочешь иметь просадку, тупо не допускай её
;)а дальше начинается самое интересное - геометрия по экви, т.е. экви/баланс -> бесконечность ;)
вот, потестил
1.5 часа работы советника иииии...
экви вытащено
ну совсем же другое дело
не хочешь иметь просадку, тупо не допускай её
;)
У меня другой подход - хочешь иметь ВЕСЬ доступный профит - возьми его!
форекс чтоли со всеми потрохами
перегибом палки попахивает...
форекс чтоли со всеми потрохами
перегибом палки попахивает...
Нет, всего лишь реально существующий потенциальный профит. Это не перегиб, а многолетнее "наблюдение" за движением основных валютных пар.
ааа
т.е. профит, который доступен в пределах риска, причем риск у Вас не более скольки % от депо?
ааа
т.е. профит, который получится в пределах риска, причем риск не более скольки % от депо?
При нормальном (без выкрутас) трендовом движении риском можно, пожалуй, и пренебречь.
Реверсы и флеты соответствующих объёмов надо, естественно, учитывать и отрабатывать.
ага...
счас же!
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
Не борются. На рынке сколько куплено, ровно столько и продано. Всегда полное равновесие.
Вы забыли об постоянном вливании в рынок за которое борются и быки и медведи, если бы деньги не вливались тогда было бы равновесие у быков 100 у медведей 0 или наоборот)))
готова ;)
вот, риск 10`000%, можно больше, тест 3 недели, лот постоянный, дальше не стал тестить, т.к. забираешь 4 части, одну сливаешь и не паришься, или снова забираешь и т.д.:
ващьпе не соврал, все что писал в этой ветке - голая правда
читайте, изучайте и всё получится
Сказать что-то конкретное по этому случаю можно лишь, получив и проанализировав даты начала и конца теста,
перечень рабочих пар, таблицу результатов, размер рабочего лота и начального депозита.
Вот только интересует ли это ещё кого-то - большой вопрос.
Сказать что-то конкретное по этому случаю можно лишь, получив и проанализировав даты начала и конца теста,
перечень рабочих пар, таблицу результатов, размер рабочего лота и начального депозита.
Вот только интересует ли это ещё кого-то - большой вопрос.
да фигня все это
не обращайте внимания
4 года убил на эту систем`с, примерно
;)