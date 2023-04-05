От теории к практике - страница 1008

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Renat Akhtyamov:

индикаторы чтоли?

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Прав Чегевара, самый лучший инструмент - логика и математика!

Кто бы спорил, когда-то математика была моим любимым предметом.

 
aleger:

Кто бы спорил, когда-то математика была моим любимым предметом.

вот, потестил

1.5 часа работы советника иииии...

экви вытащено


ну совсем же другое дело

не хочешь иметь просадку, тупо не допускай её

;)

а дальше начинается самое интересное - геометрия по экви, т.е. экви/баланс -> бесконечность ;)
 
Renat Akhtyamov:

вот, потестил

1.5 часа работы советника иииии...

экви вытащено


ну совсем же другое дело

не хочешь иметь просадку, тупо не допускай её

;)

У меня другой подход - хочешь иметь ВЕСЬ доступный профит - возьми его!
 
aleger:
У меня другой подход - хочешь иметь ВЕСЬ доступный профит - возьми его!

форекс чтоли со всеми потрохами

перегибом палки попахивает...

 
Renat Akhtyamov:

форекс чтоли со всеми потрохами

перегибом палки попахивает...

Нет, всего лишь реально существующий потенциальный профит. Это не перегиб, а многолетнее "наблюдение" за движением основных валютных пар.
 
aleger:
Нет, всего лишь реально существующий потенциальный профит. Это не перегиб, а многолетнее "наблюдение" за движением основных валютных пар.

ааа

т.е. профит, который доступен в пределах риска, причем риск у Вас не более скольки % от депо?

 
Renat Akhtyamov:

ааа

т.е. профит, который получится в пределах риска, причем риск не более скольки % от депо?

При нормальном (без выкрутас) трендовом движении риском можно, пожалуй, и пренебречь.

Реверсы и флеты соответствующих объёмов надо, естественно, учитывать и отрабатывать.   

 
Renat Akhtyamov:

ага...

счас же!

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

Yuriy Asaulenko:
Не борются. На рынке сколько куплено, ровно столько и продано. Всегда полное равновесие.

Вы забыли об постоянном вливании в рынок за которое борются и быки и медведи, если бы деньги не вливались тогда было бы равновесие у быков 100 у медведей 0 или наоборот)))

 
Renat Akhtyamov:

готова ;)

вот, риск 10`000%, можно больше, тест 3 недели, лот постоянный, дальше не стал тестить, т.к. забираешь 4 части, одну сливаешь и не паришься, или снова забираешь и т.д.:


ващьпе не соврал, все что писал в этой ветке - голая правда

читайте, изучайте и всё получится

 

Сказать что-то конкретное по этому случаю можно лишь, получив и проанализировав даты начала и конца теста,

перечень рабочих пар, таблицу результатов, размер рабочего лота и начального депозита. 

Вот только интересует ли это ещё кого-то - большой вопрос.

 
aleger:

Сказать что-то конкретное по этому случаю можно лишь, получив и проанализировав даты начала и конца теста,

перечень рабочих пар, таблицу результатов, размер рабочего лота и начального депозита. 

Вот только интересует ли это ещё кого-то - большой вопрос.

да фигня все это

не обращайте внимания

4 года убил на эту систем`с, примерно

;)

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