От теории к практике - страница 1007

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Vladimir Baskakov:
А то что есть вы сами не видите?

Нужно ещё, чтобы видел эксперт. Голой цены порой недостаточно, нужно её обработать, чтобы результаты обработки использовать в условиях входа  и выхода. Иногда вместо этой обработки, в зависимости от особенностей  конкретной ТС, проще использовать информацию, которую можно снять с готовых индикаторов.

[Удален]  
khorosh:

Нужно ещё, чтобы видел эксперт. Голой цены порой недостаточно, нужно её обработать, чтобы результаты обработки использовать в условиях входа  и выхода. Иногда вместо этой обработки, в зависимости от особенностей  конкретной ТС, проще использовать информацию, которую можно снять с готовых индикаторов.

ОНLC мало?
 
Vladimir Baskakov:
ОНLC мало?
Вполне достаточно, но в динамике (во времени) - предыдущее, текущее, следующее значение как правило цены закрытия
[Удален]  
aleger:
Вполне достаточно, но в динамике (во времени)
Что в динамике?
 
Vladimir Baskakov:
ОНLC мало?

В некоторых стратегиях достаточно, в некоторых не достаточно. Стратегий же должно быть задействовано много и разных, это снижает риски.

 
aleger:

Надоело, больше не хочу, пусть лучше компик (мой или чужой) за меня поработает

И избавит Вас от лишних денег. :)

Привет!!!!!!


[Удален]  
Aleksey Ivanov:

И избавит Вас от лишних денег. :)

Привет!!!!!!


Ещё не нашел преимуществ в ручной торговле.
 
Vladimir Baskakov:
Ещё не нашел преимуществ в ручной торговле. 

Для ручной и автоторговли нужны опыт и кое-какие инструменты, приспособленные в том числе и для рогатого. И они с некоторых пор у меня есть (хоть и немного не в полном объёме). 

[Удален]  
aleger:

Для ручной и автоторговли нужны опыт и кое-какие инструменты, приспособленные в том числе и для рогатого. И они с некоторых пор у меня есть (хоть и немного не в полном объёме). 

Рад за вас. Только на словах тут у многих все есть, а подтверждение этому далеко не у каждого имеется
 
aleger:

Для ручной и автоторговли нужны опыт и кое-какие инструменты, приспособленные в том числе и для рогатого. И они с некоторых пор у меня есть (хоть и немного не в полном объёме). 

индикаторы чтоли?

счас тестировал баблокоса на основе индикатора

риск никак не увеличить, точнее ничтожный,

я давно уже отвык от такого

в моем понимании - чем выше риск, тем выше профит, со всеми вытекающими.

все равно безиндикаторные стратегии как были лучшими, так и остались

там инструменты не нужны, голимая математика.

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профит прямо пропорционален риску, а риск при том же профите в свою очередь обратно пропорционален депозиту ;)

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Прав Чегевара, самый лучший инструмент - логика и математика!

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