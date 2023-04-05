От теории к практике - страница 1007
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А то что есть вы сами не видите?
Нужно ещё, чтобы видел эксперт. Голой цены порой недостаточно, нужно её обработать, чтобы результаты обработки использовать в условиях входа и выхода. Иногда вместо этой обработки, в зависимости от особенностей конкретной ТС, проще использовать информацию, которую можно снять с готовых индикаторов.
Нужно ещё, чтобы видел эксперт. Голой цены порой недостаточно, нужно её обработать, чтобы результаты обработки использовать в условиях входа и выхода. Иногда вместо этой обработки, в зависимости от особенностей конкретной ТС, проще использовать информацию, которую можно снять с готовых индикаторов.
ОНLC мало?
Вполне достаточно, но в динамике (во времени)
ОНLC мало?
В некоторых стратегиях достаточно, в некоторых не достаточно. Стратегий же должно быть задействовано много и разных, это снижает риски.
Надоело, больше не хочу, пусть лучше компик (мой или чужой) за меня поработает
И избавит Вас от лишних денег. :)
Привет!!!!!!
И избавит Вас от лишних денег. :)
Привет!!!!!!
Ещё не нашел преимуществ в ручной торговле.
Для ручной и автоторговли нужны опыт и кое-какие инструменты, приспособленные в том числе и для рогатого. И они с некоторых пор у меня есть (хоть и немного не в полном объёме).
Для ручной и автоторговли нужны опыт и кое-какие инструменты, приспособленные в том числе и для рогатого. И они с некоторых пор у меня есть (хоть и немного не в полном объёме).
Для ручной и автоторговли нужны опыт и кое-какие инструменты, приспособленные в том числе и для рогатого. И они с некоторых пор у меня есть (хоть и немного не в полном объёме).
индикаторы чтоли?
счас тестировал баблокоса на основе индикатора
риск никак не увеличить, точнее ничтожный,
я давно уже отвык от такого
в моем понимании - чем выше риск, тем выше профит, со всеми вытекающими.
все равно безиндикаторные стратегии как были лучшими, так и остались
там инструменты не нужны, голимая математика.
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профит прямо пропорционален риску, а риск при том же профите в свою очередь обратно пропорционален депозиту ;)
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Прав Чегевара, самый лучший инструмент - логика и математика!