От теории к практике - страница 1009

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Renat Akhtyamov:

да фигня все это

не обращайте внимания

4 года убил на эту систем`с, примерно

;)

Бывает.

 
aleger:

Бывает.

самое интересное - как ни поставлю на реал, так обязательно что нибудь да придумают

причем выявляются слабые места стратегии, прям в точку мочат

а мне забава, дальше совершенствую ;)

в последний раз ГЭП средь бела дня учудили, так я больше чем пол-года думал как выруливать из такого
 
Renat Akhtyamov:

самое интересное - как ни поставлю на реал, так обязательно что нибудь да придумают

причем выявляются слабые места стратегии, прям в точку мочат

а мне забава, дальше совершенствую ;)

в последний раз ГЭП средь бела дня учудили, так я больше чем пол-года думал как выруливать из такого

:))) Кому - забава, а кто-то, от нищеты и разочарований, в пивной луже лежит у привокзального сортира.

Рена, а ты о страждущих думаешь хоть? Ведь они жаждут видеть граальный сигнал от участников этой ветки... А? 

 
Alexander_K2:

:))) Кому - забава, а кто-то, от нищеты и разочарований, в пивной луже лежит у привокзального сортира.

Рена, а ты о страждущих думаешь хоть? Ведь они жаждут видеть граальный сигнал от участников этой ветки... А? 

а его сервис закроет, сделок много

да и неохота светить такое

за последние 4 года почитай мои сообщения, там всё есть

писал я много, но только одна стратегия среди кучи попутных и её развитие всё-таки прослеживается в постах постоянно, как не крути

 
Renat Akhtyamov:

самое интересное - как ни поставлю на реал, так обязательно что нибудь да придумают

причем выявляются слабые места стратегии, прям в точку мочат

а мне забава, дальше совершенствую ;)

в последний раз ГЭП средь бела дня учудили, так я больше чем пол-года думал как выруливать из такого
Идея хорошая вещь, но красивая её реализация (без излишеств) ничуть не хуже!
 

Что-то смотрю я на сигнал топик стартера и кажется пришло время у самого требовать диплом. 

Alexander_K:

Ну, я приведу пример другой открытой отрицательной сделки у меня. Но, суть одна и та же - всегда как под копирку.

Итак:


Точка входа SELL в сделку помечена кружком.

В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.

А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх. На индикаторе Колдуна это отчетливо видно и отмечено прямоугольником. Цена много-много раз пересекает туда-обратно линию сопротивления... Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.

Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.

Более того, такое поведение цены не соответствует понятию "случайного процесса". Это явное неслучайное, детерминированное движение.

Как это определять - не знаю.


"А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх."


На мой взгляд оно вполне объяснимое.  На нижнем графике у тебя доверительный интервал для приращений в приделах трёх сигм,  а в верху цену трясёт гораздо больше этих трёх сигм.  


Как-то так.   Можете свои версии предлагать. 

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Что-то смотрю я на сигнал топик стартера и кажется пришло время у самого требовать диплом. 


"А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх."


На мой взгляд оно вполне объяснимое.  На нижнем графике у тебя доверительный интервал для приращений в приделах трёх сигм,  а в верху цену трясёт гораздо больше этих трёх сигм.  


Как-то так.   Можете свои версии предлагать. 

Как всегда 50/50 , другого не дано
 
Evgeniy Chumakov:

Что-то смотрю я на сигнал топик стартера и кажется пришло время у самого требовать диплом. 


"А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх."


На мой взгляд оно вполне объяснимое.  На нижнем графике у тебя доверительный интервал для приращений в приделах трёх сигм,  а в верху цену трясёт гораздо больше этих трёх сигм.  


Как-то так.   Можете свои версии предлагать. 

на приведённом скрине - "арифметические" ошибки не опровергающие методику.

была "сопля", она сбила рассчёты на N-цать баров :-)  Как ни крути - были построения неких средних. А они сцуки сбиваются если возникает амплитудная "помеха".

после крутых/резких движений, надо успокаиваться и пить чай.

 
Чет неделями ни практики ни теории)))))))))))
 
vladevgeniy:
Чет неделями ни практики ни теории)))))))))))

Так был непредсказуемый движ и некоторые слились. Сейчас восстановятся и снова начнут преподносить теории.

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