От теории к практике - страница 1009
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да фигня все это
не обращайте внимания
4 года убил на эту систем`с, примерно
;)
Бывает.
Бывает.
самое интересное - как ни поставлю на реал, так обязательно что нибудь да придумают
причем выявляются слабые места стратегии, прям в точку мочат
а мне забава, дальше совершенствую ;)в последний раз ГЭП средь бела дня учудили, так я больше чем пол-года думал как выруливать из такого
самое интересное - как ни поставлю на реал, так обязательно что нибудь да придумают
причем выявляются слабые места стратегии, прям в точку мочат
а мне забава, дальше совершенствую ;)в последний раз ГЭП средь бела дня учудили, так я больше чем пол-года думал как выруливать из такого
:))) Кому - забава, а кто-то, от нищеты и разочарований, в пивной луже лежит у привокзального сортира.
Рена, а ты о страждущих думаешь хоть? Ведь они жаждут видеть граальный сигнал от участников этой ветки... А?
:))) Кому - забава, а кто-то, от нищеты и разочарований, в пивной луже лежит у привокзального сортира.
Рена, а ты о страждущих думаешь хоть? Ведь они жаждут видеть граальный сигнал от участников этой ветки... А?
а его сервис закроет, сделок много
да и неохота светить такое
за последние 4 года почитай мои сообщения, там всё есть
писал я много, но только одна стратегия среди кучи попутных и её развитие всё-таки прослеживается в постах постоянно, как не крути
самое интересное - как ни поставлю на реал, так обязательно что нибудь да придумают
причем выявляются слабые места стратегии, прям в точку мочат
а мне забава, дальше совершенствую ;)в последний раз ГЭП средь бела дня учудили, так я больше чем пол-года думал как выруливать из такого
Что-то смотрю я на сигнал топик стартера и кажется пришло время у самого требовать диплом.
Ну, я приведу пример другой открытой отрицательной сделки у меня. Но, суть одна и та же - всегда как под копирку.
Итак:
Точка входа SELL в сделку помечена кружком.
В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.
А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх. На индикаторе Колдуна это отчетливо видно и отмечено прямоугольником. Цена много-много раз пересекает туда-обратно линию сопротивления... Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.
Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.
Более того, такое поведение цены не соответствует понятию "случайного процесса". Это явное неслучайное, детерминированное движение.
Как это определять - не знаю.
"А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх."
На мой взгляд оно вполне объяснимое. На нижнем графике у тебя доверительный интервал для приращений в приделах трёх сигм, а в верху цену трясёт гораздо больше этих трёх сигм.
Как-то так. Можете свои версии предлагать.
Что-то смотрю я на сигнал топик стартера и кажется пришло время у самого требовать диплом.
"А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх."
На мой взгляд оно вполне объяснимое. На нижнем графике у тебя доверительный интервал для приращений в приделах трёх сигм, а в верху цену трясёт гораздо больше этих трёх сигм.
Как-то так. Можете свои версии предлагать.
Что-то смотрю я на сигнал топик стартера и кажется пришло время у самого требовать диплом.
"А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх."
На мой взгляд оно вполне объяснимое. На нижнем графике у тебя доверительный интервал для приращений в приделах трёх сигм, а в верху цену трясёт гораздо больше этих трёх сигм.
Как-то так. Можете свои версии предлагать.
на приведённом скрине - "арифметические" ошибки не опровергающие методику.
была "сопля", она сбила рассчёты на N-цать баров :-) Как ни крути - были построения неких средних. А они сцуки сбиваются если возникает амплитудная "помеха".
после крутых/резких движений, надо успокаиваться и пить чай.
Чет неделями ни практики ни теории)))))))))))
Так был непредсказуемый движ и некоторые слились. Сейчас восстановятся и снова начнут преподносить теории.