От теории к практике - страница 1501
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Некогда было. А щас я в отпуске, попробую осилить.
Вот пусть фокусник на R сделает (пакет есть) и выложит готовую ТС, а не какие-то детские картинки. Мы ему с профита потом задонатим :)
Вот пусть фокусник на R сделает (пакет есть) и выложит готовую ТС, а не какие-то детские картинки. Мы ему с профита потом задонатим :)
:))) Да, пора бы уж. Полностью готовую ТС с нормальными доками.
Интересно девки пляшут ...
Пробовал очередную идею ключа для сумм приращений с интервалами, в итоге получилось что-то вроде памяти рынкЕ. Если значение > 0.9 то цена вернётся к цене начала периода.
Входы красивые, а главное не надо ни каких формул для дисперсий, всяких средних и т.д.
Прогнал только за три недели по евре (что естественно не показатель), точки входа наивкуснейшие , но всё таки хвосты опять выносят. Нужен фильтр.
Какие люди в гостях! Присоединяйся, к этой ветке, дружище! Уже и слепому видно что Баблакокос полностью исчерпан. А здесь еще есть шансы. Есть.
Рад приветствовать!
а я периодически захожу но тут иногда случается что люди друг волосы выдирают (как и в МО-ветке) так что я даже опасаюсь комментировать :-)
Интересно девки пляшут ...
Пробовал очередную идею ключа для сумм приращений с интервалами, в итоге получилось что-то вроде памяти рынкЕ. Если значение > 0.9 то цена вернётся к цене начала периода.
Входы красивые, а главное не надо ни каких формул для дисперсий, всяких средних и т.д.
Прогнал только за три недели по евре (что естественно не показатель), точки входа наивкуснейшие , но всё таки хвосты опять выносят. Нужен фильтр.
Хорошо, цена вернётся.
Показание индикатора > 0.9 , направление сделки цена выше/ниже цены + t периода
Показание индикатора > 0.9 , направление выше -ниже цены + t периода
Рад приветствовать!
а я периодически захожу но тут иногда случается что люди друг волосы выдирают (как и в МО-ветке) так что я даже опасаюсь комментировать :-)
Мы тут ключ к рынку ищем... Потеряли...
Если есть соображения по поводу "закона корня из времени", периодической структуры рынка по Ганну и без оного, кумулятивных сумм приращений, дрифта (он же - снос, он же центральная тенденция) процесса, магии и философии рынка - милости просим.
Я считаю что выше 0.9 это условие, но точкой входа должен быть другой сигнал.
Какой другой сигнал? Тут условие Индикатор "Память" > 0.9 = возврат к цене t0 + 0период. Какая ещё точка входа ?
Какой другой сигнал? Тут условие Индикатор "Память" > 0.9 = возврат к цене t0 + 0период. Какая ещё точка входа ?