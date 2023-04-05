От теории к практике - страница 1501

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Alexander_K:

Некогда было. А щас я в отпуске, попробую осилить.

Вот пусть фокусник на R сделает (пакет есть) и выложит готовую ТС, а не какие-то детские картинки. Мы ему с профита потом задонатим :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Вот пусть фокусник на R сделает (пакет есть) и выложит готовую ТС, а не какие-то детские картинки. Мы ему с профита потом задонатим :)

:))) Да, пора бы уж. Полностью готовую ТС с нормальными доками.

 

Интересно девки пляшут ...


Пробовал очередную идею ключа для сумм приращений с интервалами, в итоге получилось что-то вроде памяти рынкЕ. Если значение > 0.9 то цена вернётся к цене начала периода.

Входы красивые, а главное не надо ни каких формул для дисперсий, всяких средних  и т.д.

Прогнал только за три недели по евре (что естественно не показатель), точки входа наивкуснейшие , но всё таки хвосты опять выносят.   Нужен фильтр.

 
Alexander_K:

Какие люди в гостях! Присоединяйся, к этой ветке, дружище! Уже и слепому видно что Баблакокос полностью исчерпан. А здесь еще есть шансы. Есть.

Рад приветствовать!

а я периодически захожу но тут иногда случается что люди друг волосы выдирают (как и в МО-ветке) так что я даже опасаюсь комментировать :-)

 
Evgeniy Chumakov:

Интересно девки пляшут ...


Пробовал очередную идею ключа для сумм приращений с интервалами, в итоге получилось что-то вроде памяти рынкЕ. Если значение > 0.9 то цена вернётся к цене начала периода.

Входы красивые, а главное не надо ни каких формул для дисперсий, всяких средних  и т.д.

Прогнал только за три недели по евре (что естественно не показатель), точки входа наивкуснейшие , но всё таки хвосты опять выносят.   Нужен фильтр.

Хорошо, цена вернётся.
А что является сигналом на вход ?
 
Roman Kutemov:
Хорошо, цена вернётся.
А что является сигналом на вход ?


Показание индикатора > 0.9 , направление сделки цена выше/ниже цены + t периода

 
Evgeniy Chumakov:


Показание индикатора > 0.9 , направление выше -ниже цены + t периода

Я считаю что выше 0.9 это условие, но точкой входа должен быть другой сигнал.
 
transcendreamer:

Рад приветствовать!

а я периодически захожу но тут иногда случается что люди друг волосы выдирают (как и в МО-ветке) так что я даже опасаюсь комментировать :-)

Мы тут ключ к рынку ищем... Потеряли...

Если есть соображения по поводу "закона корня из времени", периодической структуры рынка по Ганну и без оного, кумулятивных сумм приращений, дрифта (он же - снос, он же центральная тенденция) процесса, магии и философии рынка - милости просим.

 
Roman Kutemov:
Я считаю что выше 0.9 это условие, но точкой входа должен быть другой сигнал.


Какой другой сигнал?   Тут условие Индикатор "Память" > 0.9 = возврат к цене t0 + 0период. Какая ещё точка входа ?

 
Evgeniy Chumakov:


Какой другой сигнал?   Тут условие Индикатор "Память" > 0.9 = возврат к цене t0 + 0период. Какая ещё точка входа ?

Ну вот индикатор уже 0.9 а цена дальше продолжает отдаляться от цены открытия
Когда лучше открыть сделку ?
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