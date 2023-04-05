От теории к практике - страница 1012
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Не, припоминаю 14 июня 2018 г., после которого мой пыл как-то начал исчезать вместе с реальным депозитом :))) Помню тот день - такое не забывается.
А щас так - агония, если быть честным.
Все жду Человека со знаниями в области ключей "тренд/флет". А его все нет и нет... Один Олексий только под ногами путается... Прости, Господи!
С той стороны терминалов помимо всего прочего "охотник" и не один, который не видит массу страждущих, а судит о них по их выставленным ордерам (принесенным деньгам). Если люди принесли деньги, он что будет с ними делать? И движения "мушки на его стволе" можно считать "случайными блужданиями.
Чего упираться в 3-сигмы, если есть и может быть и 4-е и 6-ь сигм.
А больше 9 не хотите? И такие есть.
А больше 9 не хотите? И такие есть.
И все 20 есть))
И все 20 есть))
Это усреднение?
Это усреднение?
Все-таки, изначально ключ был у черепахи Тортиллы...
Эврика!!!
Очевидно, коренной перелом в истории поиска ключа "тренд/флет" может внести исключительно и только женщина/девушка-трейдер!
А ведь они были в этой ветке - Novaja, Kinmax, ... Перечитать их посты что ли?
Ключик в том, что тренд/флет - это весьма разные по профиту и по продолжительности периоды времени:
последние штрихи...
Ключик в том, что тренд/флет - это весьма разные по профиту и по продолжительности периоды времени:
последние штрихи...
По мне, так все время тренд, и ключа не нада. Ума не приложу, как вы на флете зарабатываете, когда все стоит.) Секретные технологии, видимо.)
в последнее время только флет
Для кого мелкая рябь, а для кого шторм. Это у вас флет.)) 50 п движение есть - какой это флет, почти шторм.)
ну вот и определились:
флет - штиль
тренд - шторм
индикатор - провокатор
;)