От теории к практике - страница 1012

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Alexander_K:

Не, припоминаю 14 июня 2018 г., после которого мой пыл как-то начал исчезать вместе с реальным депозитом :))) Помню тот день - такое не забывается.

А щас так - агония, если быть честным.

Все жду Человека со знаниями в области ключей "тренд/флет". А его все нет и нет... Один Олексий только под ногами путается... Прости, Господи!

С той стороны терминалов помимо всего прочего "охотник" и не один, который не видит массу страждущих, а судит о них по их выставленным ордерам (принесенным деньгам). Если люди принесли деньги, он что будет с ними делать? И движения "мушки на его стволе" можно считать "случайными блужданиями.

 
Unicornis:.

Чего упираться в 3-сигмы, если есть и может быть и 4-е и 6-ь сигм.


А больше 9 не хотите?  И такие есть.

 
Evgeniy Chumakov:


А больше 9 не хотите?  И такие есть.

И все 20 есть))

 
Martin Cheguevara:

И все 20 есть))




Это усреднение?

 
Evgeniy Chumakov:

Это усреднение? 

Нет конечно. Если это мой счёт я закрыл сессию за четыре недели - прибыль должна была "созреть", соответственно и убыточные ордера тоже позакрывал вручную.

 
Alexander_K:

Все-таки, изначально ключ был у черепахи Тортиллы...

Эврика!!!

Очевидно, коренной перелом в истории поиска ключа "тренд/флет" может внести исключительно и только женщина/девушка-трейдер!

А ведь они были в этой ветке - Novaja, Kinmax, ... Перечитать их посты что ли?

Ключик в том, что тренд/флет - это весьма разные по профиту и по продолжительности периоды времени:

последние штрихи...

 
Renat Akhtyamov:

Ключик в том, что тренд/флет - это весьма разные по профиту и по продолжительности периоды времени:

последние штрихи...

По мне, так все время тренд, и ключа не нада. Ума не приложу, как вы на флете зарабатываете, когда все стоит.) Секретные технологии, видимо.)
 
Yuriy Asaulenko:
По мне, так все время тренд, и ключа не нада. Ума не приложу, как вы на флете зарабатываете, когда все стоит.) Секретные технологии, видимо.)
в последнее время только флет
 
Renat Akhtyamov:
в последнее время только флет
Для кого мелкая рябь, а для кого шторм. Это у вас флет.)) 50 п движение есть - какой это флет, почти шторм.)
 
Yuriy Asaulenko:
Для кого мелкая рябь, а для кого шторм. Это у вас флет.)) 50 п движение есть - какой это флет, почти шторм.)

ну вот и определились:

флет - штиль

тренд - шторм

индикатор - провокатор

;)

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