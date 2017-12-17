Помощь разработчикам. - страница 14

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Реter Konow:

Имея нестандартный подход и желание сделать что то хорошее для людей, с которыми общаюсь не первый год, я решил создать ветку, в которой буду пытаться помогать разработчикам находить решения их задач. Как показала практика, я неоднократно находил эффективные решения задач других разработчиков. 

В общем, если вы хотите узнать мое мнение по поводу решения вашей задачи, - обращайтесь. Сначала мне нужно будет разобраться в сути вашей задачи, а дальше я попытаюсь помочь. Это не обязательно будут коды. Возможно, просто новый взгляд на проблему или направление поиска решения. Это зависит от сложности и масштаба задачи.


Подскажите ,как сделать чтобы советник открывал не более определённого количества ордеров

 
Zvezdochet:

 Я хочу РАЗЛИЧАТЬ  какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу  ..............закрывались  Смотреть надпись просто    " Close "      скучно .

Так яснее.

Вам нужно повысить уровень знания языка и тогда осуществление этой задачи станет доступно для самостоятельного решения. Иначе фриланс. Написать все за вас я не смогу. Нет времени.

Можно записывать в данные по ордерам и причинам закрытия сначала в массив, а в конце тестирования в файл.

 
alfa.broker:

Подскажите ,как сделать чтобы советник открывал не более определённого количества ордеров

Я думаю, перед открытием каждого ордера проверять в условии OrdersTotal().

Например:

if(signal_to_open_order && OrdersTotal() <= max_opened_orders)
  {
   Open_order();
  }
else 
  {
   Print("Ордер не открыт! Не может быть превышено максимально допустимое количество ордеров.");
  }
 
Реter Konow:

Не понял выделенную жирным шрифтом фразу. Постарайтесь формулировать ясно и четко. Так я быстрее буду понимать ваши мысли и не буду переспрашивать дважды (трижды, четырежды и т.д...).

Жирным шрифтом я ничего не выделял ....?  А за меня уже ответили

эти служебные записи нельзя изменить, но можно составлять таблицу уже со всеми пояснениями по ордерам(верно и точно определяя ПРИЧИНУ закрытия )и именно ее вместо скриншота отправлять  по почте................я вижу какой то выход  компромиссный есть ..................а хотя  о  таблице ....какой. смысл в ней если   Close at take не сделаешь -------------???     как я сам узнаю из записей ПРИЧИНУ закрытия ...догадками ???  Вот  подскажите ( к теме не относится ) на скриншоте правый свободный участок  у меня  как появился и всё стало вертикально  - страшно неудобно ( что нажимал не помню ) как сделать чтобы  папки все распологались  горизонтально и было  по нормальному ?

 
Реter Konow:
Вообще ничего не понял. :(
На скриншоте красной раммкой я обвёл ПОДВАЛ  ..Шириной " подвал " в тестере стратегий ( и в терминале  ) около ЧЕТЫРЁХ сантиметров . Можно ли      ШИРИНУ  " подвала "  растянуть вверх   и сделать  ДЕСЯТЬ сантиметров , за  счёт сужения ширины " комнаты "    (  чёрный фон , на котором графики  отображаются в терминале  ) обведённый белой рамкой
 
Zvezdochet:
На скриншоте красной раммкой я обвёл ПОДВАЛ  ..Шириной " подвал " в тестере стратегий ( и в терминале  ) около ЧЕТЫРЁХ сантиметров . Можно ли      ШИРИНУ  " подвала "  растянуть вверх   и сделать  ДЕСЯТЬ сантиметров , за  счёт сужения ширины " комнаты "    (  чёрный фон , на котором графики  отображаются в терминале  ) обведённый белой рамкой
Наведите курсор мышки на место где проходит верхняя линия красного прямоугольника (подвала). В этой области вы увидете как появится  двусторонняя стрелка вверх-вниз. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте ее. Далее потяните курсор вверх-вниз  и вы увидете, как окошко красного прямоугольника (подвала) и графика (черной комнаты) начнут меняться в размерах. Отрегулируйте их размеры.
 
Zvezdochet:

 Я хочу РАЗЛИЧАТЬ  какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу  ..............закрывались  Смотреть надпись просто    " Close "      скучно .


Есть индикаторы, которые формируют отчеты.

неважно на тестере стратегий или в реале. 

Прикрепил мой бесплатный индикатор. 

Установить в папку MQL4 - Indicators 

При визуальном тестировании Вашего советника - накинуть индикатор на график. 

Увидите все ордера и позиции и как они были закрыты(Стоплосс, тейкпрофит, просто закрытие) 

определить, что это был трал в принципе можно, если сделка закрылась по стоплоссу в плюсе - то по любому работал какой-то "Трал" :-) 

Если хотите получить отчет - можете выгрузить данные в HTML

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/664944

Ind4 Extra Report Pad Расширенный Детализированный отчет
Ind4 Extra Report Pad Расширенный Детализированный отчет
  • 2016.03.28
  • Vladislav Andruschenko
  • www.mql5.com
Сегодня актуальна торговля сразу по нескольким валютным парам. Но чем больше сделок, тем сложнее анализировать прибыльность каждой из них.  С начала нашей работы в сфере форекс прошло очень много времени, и торговля на форекс рынке заставляет нас отвлекаться на такие вещи как анализ торгового счета. Особенно это касается экспертов, которые...
 
Zvezdochet:
Жирным шрифтом я ничего не выделял ....?  А за меня уже ответили

эти служебные записи нельзя изменить, но можно составлять таблицу уже со всеми пояснениями по ордерам(верно и точно определяя ПРИЧИНУ закрытия )и именно ее вместо скриншота отправлять  по почте................я вижу какой то выход  компромиссный есть ..................а хотя  о  таблице ....какой. смысл в ней если   Close at take не сделаешь -------------???     как я сам узнаю из записей ПРИЧИНУ закрытия ...догадками ???  Вот  подскажите ( к теме не относится ) на скриншоте правый свободный участок  у меня  как появился и всё стало вертикально  - страшно неудобно ( что нажимал не помню ) как сделать чтобы  папки все распологались  горизонтально и было  по нормальному ?


я же сказал что в таблице будут причины закрытия по русски написаны.. так можно сделать.. 

 
Nikolay Ivanov:

я же сказал что в таблице будут причины закрытия по русски написаны.. так можно сделать.. 

но можно СОСТАВЛЯТЬ  таблицу

Кому её составлять ? Мне ?

 
Реter Konow:
Наведите курсор мышки на место где проходит верхняя линия красного прямоугольника (подвала). В этой области вы увидете как появится  двусторонняя стрелка вверх-вниз. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте ее. Далее потяните курсор вверх-вниз  и вы увидете, как окошко красного прямоугольника (подвала) и графика (черной комнаты) начнут меняться в размерах. Отрегулируйте их размеры.
 Я в пяти миллиметрах выше ходил от истины ! Даже сегодня там курсором двигал - нифига .Внимания привлекло появление в какой то момент  перекрестия и  тут же исчезновение ! Начал искать ГДЕ оно появляется и вот она ИСТИНА ! Она всегда где то рядом !
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