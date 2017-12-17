Помощь разработчикам. - страница 14
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Имея нестандартный подход и желание сделать что то хорошее для людей, с которыми общаюсь не первый год, я решил создать ветку, в которой буду пытаться помогать разработчикам находить решения их задач. Как показала практика, я неоднократно находил эффективные решения задач других разработчиков.
В общем, если вы хотите узнать мое мнение по поводу решения вашей задачи, - обращайтесь. Сначала мне нужно будет разобраться в сути вашей задачи, а дальше я попытаюсь помочь. Это не обязательно будут коды. Возможно, просто новый взгляд на проблему или направление поиска решения. Это зависит от сложности и масштаба задачи.
Подскажите ,как сделать чтобы советник открывал не более определённого количества ордеров
Я хочу РАЗЛИЧАТЬ какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу ..............закрывались Смотреть надпись просто " Close " скучно .
Так яснее.
Вам нужно повысить уровень знания языка и тогда осуществление этой задачи станет доступно для самостоятельного решения. Иначе фриланс. Написать все за вас я не смогу. Нет времени.
Можно записывать в данные по ордерам и причинам закрытия сначала в массив, а в конце тестирования в файл.
Подскажите ,как сделать чтобы советник открывал не более определённого количества ордеров
Я думаю, перед открытием каждого ордера проверять в условии OrdersTotal().
Например:
Не понял выделенную жирным шрифтом фразу. Постарайтесь формулировать ясно и четко. Так я быстрее буду понимать ваши мысли и не буду переспрашивать дважды (трижды, четырежды и т.д...).
эти служебные записи нельзя изменить, но можно составлять таблицу уже со всеми пояснениями по ордерам(верно и точно определяя ПРИЧИНУ закрытия )и именно ее вместо скриншота отправлять по почте................я вижу какой то выход компромиссный есть ..................а хотя о таблице ....какой. смысл в ней если Close at take не сделаешь -------------??? как я сам узнаю из записей ПРИЧИНУ закрытия ...догадками ??? Вот подскажите ( к теме не относится ) на скриншоте правый свободный участок у меня как появился и всё стало вертикально - страшно неудобно ( что нажимал не помню ) как сделать чтобы папки все распологались горизонтально и было по нормальному ?
Вообще ничего не понял. :(
На скриншоте красной раммкой я обвёл ПОДВАЛ ..Шириной " подвал " в тестере стратегий ( и в терминале ) около ЧЕТЫРЁХ сантиметров . Можно ли ШИРИНУ " подвала " растянуть вверх и сделать ДЕСЯТЬ сантиметров , за счёт сужения ширины " комнаты " ( чёрный фон , на котором графики отображаются в терминале ) обведённый белой рамкой
Я хочу РАЗЛИЧАТЬ какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу ..............закрывались Смотреть надпись просто " Close " скучно .
Есть индикаторы, которые формируют отчеты.
неважно на тестере стратегий или в реале.
Прикрепил мой бесплатный индикатор.
Установить в папку MQL4 - Indicators
При визуальном тестировании Вашего советника - накинуть индикатор на график.
Увидите все ордера и позиции и как они были закрыты(Стоплосс, тейкпрофит, просто закрытие)
определить, что это был трал в принципе можно, если сделка закрылась по стоплоссу в плюсе - то по любому работал какой-то "Трал" :-)
Если хотите получить отчет - можете выгрузить данные в HTML
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/664944
Жирным шрифтом я ничего не выделял ....? А за меня уже ответили
эти служебные записи нельзя изменить, но можно составлять таблицу уже со всеми пояснениями по ордерам(верно и точно определяя ПРИЧИНУ закрытия )и именно ее вместо скриншота отправлять по почте................я вижу какой то выход компромиссный есть ..................а хотя о таблице ....какой. смысл в ней если Close at take не сделаешь -------------??? как я сам узнаю из записей ПРИЧИНУ закрытия ...догадками ??? Вот подскажите ( к теме не относится ) на скриншоте правый свободный участок у меня как появился и всё стало вертикально - страшно неудобно ( что нажимал не помню ) как сделать чтобы папки все распологались горизонтально и было по нормальному ?
я же сказал что в таблице будут причины закрытия по русски написаны.. так можно сделать..
я же сказал что в таблице будут причины закрытия по русски написаны.. так можно сделать..
но можно СОСТАВЛЯТЬ таблицу
Кому её составлять ? Мне ?
Наведите курсор мышки на место где проходит верхняя линия красного прямоугольника (подвала). В этой области вы увидете как появится двусторонняя стрелка вверх-вниз. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте ее. Далее потяните курсор вверх-вниз и вы увидете, как окошко красного прямоугольника (подвала) и графика (черной комнаты) начнут меняться в размерах. Отрегулируйте их размеры.