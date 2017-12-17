Помощь разработчикам. - страница 13

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Реter Konow:

Исходя из текущего понимания вашей задачи, я могу предложить два варианта визуализации исторических данных стакана:

1. Кривая линия изменения значений каждой ячейки стакана за минуту нарисованная с помощью библиотеки CGrafic. 20 ячеек - это двадцать линий. Линии рисовать разными цветами. Возможно, кривые можно построить через индикатор, но у меня нет опыта работы с индикаторами.

2. Наилучший вариант - нарисовать свой стакан и написать функционал "перематывающий" записанные в файле данные через его ячейки. Скорость перемотки должна регулироваться пользователем.

Можно совместить оба варианта. Сделать стакан с расширенными возможностями, способный загружать минутную историю из файла и перематывать ее с нужной скоростью. Парралельно в отдельном окне будут рисоваться кривые изменений значений в ячейках.

Благодарю за участие, отбой. Без изобретения велосипеда:

1-е решение: скринкаст, редактор ютуба, запись в облако(в сам ютуб, ютуб большой не развалится); 2-е решение: обобщенный по снапшотам оффлайн график ренко; 3-е решение: 2-е решение + допфайлы с снапшотами.

Сергей Криушин:
Не совсем понятно - для чего это надо: тестировать стакан... или контролировать брокера...в чем фишка или секрет повторения работы стакана на истории???

В конце дня/недели/месяца иметь возможность посмотреть единичные минутные бары(1-10 баров за весь день) - что там происходило.

 
Petr Doroshenko:

Благодарю за участие, отбой. Без изобретения велосипеда:

1-е решение: скринкаст, редактор ютуба, запись в облако(в сам ютуб, ютуб большой не развалится); 2-е решение: обобщенный по снапшотам оффлайн график ренко; 3-е решение: 2-е решение + допфайлы с снапшотами.


К вариантам визуализации добавлю еще один. Этим вариантом визуализации данных я пользовался несколько лет назад, и только сейчас вспомнил.

Суть в следующем:

Делается функция, которая записывает массив данных в файл ввиде графика из точек. Она также рисует шкалу прямо в файле. Далее этот файл можно открывать в блокноте или редакторе метаэдитор и просматривать. Можно распечатать на принтере.

При этом решении, отпадает необходимость в дополнительной графике. Та функция, что записывает данные в файл, будет их упорядочивать ввиде простого графика из точек. Если этот вариант интересен, я поищу эту функцию в своих архивах.

 
Реter Konow:

1. input в переводе с анг. "ввод".

 "trail" - это сокращение слова "trailing" - то есть Трейлинг стоп.

"hedge" - означает хеджинг. Ознакомьтесь более подробно с этим понятием в литературе по трейдингу.

2. Тейкпрофит грид я уже объяснял выше. Дословно - "Тейкпрофит сетки". Не знаю точно, что это значит. (см.выше).

Тейкпрофит хедж - это тейкпрофит хеджинговой позиции.

3. "Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.

"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.



"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие. .Поятие растяжимое . А можно  сделать надпись чтобы было  ??

  "Сlose at take  "     - это закрытие по тейку             " Сlose at trale " это закрытие по тралу  

 
Zvezdochet:

"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.



"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие. .Поятие растяжимое . А можно  сделать надпись чтобы было  ??

  "Сlose at take  "     - это закрытие по тейку             " Сlose at trale " это закрытие по тралу  


"Сlose at stop" - это закрытие по причине что тестирование завершено.

"Сlose" - закрытие по рынку

s\l закрытие по стоплоссу или трейлинг стопу

t/p закрытие по тейкпрофиту

 
Nikolay Ivanov:

"Сlose at stop" - это закрытие по причине что тестирование завершено.

"Сlose" - закрытие по рынку

s\l закрытие по стоплоссу или трейлинг стопу

t/p закрытие по тейкпрофиту

МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО  ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно  сделать надпись чтобы было  ??И ещё такая вот хочучка .Помно  как то у меня получилось нижнюю часть белого  цвета в красном треугольнике  ( подвал )   расширить за счёт  сужения  верхней части  чёрного цвета ( комнаты  ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо  отправлять по почте все открывавшиеся ордера  в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста  и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале  ордера штук двадцать !! Ого го !!  Полегчало бы как !!!

 
Zvezdochet:

МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО  ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно  сделать надпись чтобы было  ??И ещё такая вот хочучка .Помно  как то у меня получилось нижнюю часть белого  цвета в красном треугольнике  ( подвал )   расширить за счёт  сужения  верхней части  чёрного цвета ( комнаты  ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо  отправлять по почте все открывавшиеся ордера  в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста  и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале  ордера штук двадцать !! Ого го !!  Полегчало бы как !!!

 
Zvezdochet:

МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО  ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно  сделать надпись чтобы было  ??И ещё такая вот хочучка .Помно  как то у меня получилось нижнюю часть белого  цвета в красном треугольнике  ( подвал )   расширить за счёт  сужения  верхней части  чёрного цвета ( комнаты  ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо  отправлять по почте все открывавшиеся ордера  в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста  и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале  ордера штук двадцать !! Ого го !!  Полегчало бы как !!!

 Я хочу РАЗЛИЧАТЬ  какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу  ..............закрывались  Смотреть надпись просто    " Close "      скучно .

 
Zvezdochet:

 Я хочу РАЗЛИЧАТЬ  какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу  ..............закрывались  Смотреть надпись просто    " Close "      скучно .


 эти служебные записи нельзя изменить, но можно составлять таблицу уже со всеми пояснениями по ордерам(верно и точно определяя причину закрытия) и именно ее вместо скриншота отправлять по почте 

 
Zvezdochet:

"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.



"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие. .Поятие растяжимое . А можно  сделать надпись чтобы было  ??

  "Сlose at take  "     - это закрытие по тейку             " Сlose at trale " это закрытие по тралу  

Не понял выделенную жирным шрифтом фразу. Постарайтесь формулировать ясно и четко. Так я быстрее буду понимать ваши мысли и не буду переспрашивать дважды (трижды, четырежды и т.д...).

 
Zvezdochet:

МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО  ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно  сделать надпись чтобы было  ??И ещё такая вот хочучка .Помно  как то у меня получилось нижнюю часть белого  цвета в красном треугольнике  ( подвал )   расширить за счёт  сужения  верхней части  чёрного цвета ( комнаты  ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо  отправлять по почте все открывавшиеся ордера  в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста  и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале  ордера штук двадцать !! Ого го !!  Полегчало бы как !!!

Вообще ничего не понял. :(
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