Помощь разработчикам. - страница 13
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Исходя из текущего понимания вашей задачи, я могу предложить два варианта визуализации исторических данных стакана:
1. Кривая линия изменения значений каждой ячейки стакана за минуту нарисованная с помощью библиотеки CGrafic. 20 ячеек - это двадцать линий. Линии рисовать разными цветами. Возможно, кривые можно построить через индикатор, но у меня нет опыта работы с индикаторами.
2. Наилучший вариант - нарисовать свой стакан и написать функционал "перематывающий" записанные в файле данные через его ячейки. Скорость перемотки должна регулироваться пользователем.
Можно совместить оба варианта. Сделать стакан с расширенными возможностями, способный загружать минутную историю из файла и перематывать ее с нужной скоростью. Парралельно в отдельном окне будут рисоваться кривые изменений значений в ячейках.
Благодарю за участие, отбой. Без изобретения велосипеда:
1-е решение: скринкаст, редактор ютуба, запись в облако(в сам ютуб, ютуб большой не развалится); 2-е решение: обобщенный по снапшотам оффлайн график ренко; 3-е решение: 2-е решение + допфайлы с снапшотами.
Не совсем понятно - для чего это надо: тестировать стакан... или контролировать брокера...в чем фишка или секрет повторения работы стакана на истории???
В конце дня/недели/месяца иметь возможность посмотреть единичные минутные бары(1-10 баров за весь день) - что там происходило.
Благодарю за участие, отбой. Без изобретения велосипеда:
1-е решение: скринкаст, редактор ютуба, запись в облако(в сам ютуб, ютуб большой не развалится); 2-е решение: обобщенный по снапшотам оффлайн график ренко; 3-е решение: 2-е решение + допфайлы с снапшотами.
К вариантам визуализации добавлю еще один. Этим вариантом визуализации данных я пользовался несколько лет назад, и только сейчас вспомнил.
Суть в следующем:
Делается функция, которая записывает массив данных в файл ввиде графика из точек. Она также рисует шкалу прямо в файле. Далее этот файл можно открывать в блокноте или редакторе метаэдитор и просматривать. Можно распечатать на принтере.
При этом решении, отпадает необходимость в дополнительной графике. Та функция, что записывает данные в файл, будет их упорядочивать ввиде простого графика из точек. Если этот вариант интересен, я поищу эту функцию в своих архивах.
1. input в переводе с анг. "ввод".
"trail" - это сокращение слова "trailing" - то есть Трейлинг стоп.
"hedge" - означает хеджинг. Ознакомьтесь более подробно с этим понятием в литературе по трейдингу.
2. Тейкпрофит грид я уже объяснял выше. Дословно - "Тейкпрофит сетки". Не знаю точно, что это значит. (см.выше).
Тейкпрофит хедж - это тейкпрофит хеджинговой позиции.
3. "Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.
"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.
"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие. .Поятие растяжимое . А можно сделать надпись чтобы было ??
"Сlose at take " - это закрытие по тейку " Сlose at trale " это закрытие по тралу
"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.
"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие. .Поятие растяжимое . А можно сделать надпись чтобы было ??
"Сlose at take " - это закрытие по тейку " Сlose at trale " это закрытие по тралу
"Сlose at stop" - это закрытие по причине что тестирование завершено.
"Сlose" - закрытие по рынку
s\l закрытие по стоплоссу или трейлинг стопу
t/p закрытие по тейкпрофиту
"Сlose at stop" - это закрытие по причине что тестирование завершено.
"Сlose" - закрытие по рынку
s\l закрытие по стоплоссу или трейлинг стопу
t/p закрытие по тейкпрофиту
МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно сделать надпись чтобы было ??И ещё такая вот хочучка .Помно как то у меня получилось нижнюю часть белого цвета в красном треугольнике ( подвал ) расширить за счёт сужения верхней части чёрного цвета ( комнаты ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо отправлять по почте все открывавшиеся ордера в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале ордера штук двадцать !! Ого го !! Полегчало бы как !!!
МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно сделать надпись чтобы было ??И ещё такая вот хочучка .Помно как то у меня получилось нижнюю часть белого цвета в красном треугольнике ( подвал ) расширить за счёт сужения верхней части чёрного цвета ( комнаты ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо отправлять по почте все открывавшиеся ордера в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале ордера штук двадцать !! Ого го !! Полегчало бы как !!!
МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно сделать надпись чтобы было ??И ещё такая вот хочучка .Помно как то у меня получилось нижнюю часть белого цвета в красном треугольнике ( подвал ) расширить за счёт сужения верхней части чёрного цвета ( комнаты ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо отправлять по почте все открывавшиеся ордера в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале ордера штук двадцать !! Ого го !! Полегчало бы как !!!
Я хочу РАЗЛИЧАТЬ какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу ..............закрывались Смотреть надпись просто " Close " скучно .
Я хочу РАЗЛИЧАТЬ какие по стопу- какие по тейку -какие по тралу ..............закрывались Смотреть надпись просто " Close " скучно .
эти служебные записи нельзя изменить, но можно составлять таблицу уже со всеми пояснениями по ордерам(верно и точно определяя причину закрытия) и именно ее вместо скриншота отправлять по почте
"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.
"Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие. .Поятие растяжимое . А можно сделать надпись чтобы было ??
"Сlose at take " - это закрытие по тейку " Сlose at trale " это закрытие по тралу
Не понял выделенную жирным шрифтом фразу. Постарайтесь формулировать ясно и четко. Так я быстрее буду понимать ваши мысли и не буду переспрашивать дважды (трижды, четырежды и т.д...).
МНЕ НАДПИСЬ ЧТОБЫ БЫЛА МОЖНО ИЛИ ЭТО В ТЕСТЕРЕ НЕ ИСПРАВИШЬ ???? А можно сделать надпись чтобы было ??И ещё такая вот хочучка .Помно как то у меня получилось нижнюю часть белого цвета в красном треугольнике ( подвал ) расширить за счёт сужения верхней части чёрного цвета ( комнаты ) . А то в подвале только семь ордеров помещается .Это в тестере стратегий . А мне надо отправлять по почте все открывавшиеся ордера в виде скриншоттов .А поскольку в подвале помещается семь ордеров . скриншотов получается больше ста и я их часа три щёлкаю !!!!. А так бы сузил комнату и в подвале ордера штук двадцать !! Ого го !! Полегчало бы как !!!