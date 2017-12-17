Помощь разработчикам. - страница 11
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в чём разница
1. input ИНПУТ трал хедж и просто traile hedge 2017.11.21 14:24:47
2. тейкпрофит ГРИД и тейкпрофит ХЕДЖ
3. в чём разница между Close at stop и просто Close ьну и ещё всякой всячины
1. input в переводе с анг. "ввод".
"trail" - это сокращение слова "trailing" - то есть Трейлинг стоп.
"hedge" - означает хеджинг. Ознакомьтесь более подробно с этим понятием в литературе по трейдингу.
2. Тейкпрофит грид я уже объяснял выше. Дословно - "Тейкпрофит сетки". Не знаю точно, что это значит. (см.выше).
Тейкпрофит хедж - это тейкпрофит хеджинговой позиции.
3. "Сlose at stop" это закрытие по стопу. "Сlose" - просто закрытие.
Ещё спор возник - Во сколько по Гривинчу в Пятницу закрывается рынок ? я вижу в 00.00 по GMT мне утверждают что в 20.00 по Гривинчу в пятницу рынок закрывается
Об этом ничего не знаю.
Оба эти пункта я не понял. Поясните подробнее пожалуйста.
В МТ есть штатный стакан цен. Чем он не годится? Какие именно данные нужно держать в уме?
Нарисуйте эскиз нужного стакана и опишите функции которые он должен выполнять по-пунктно.
1.Есть готовый стакан amts solutions, после установки имеются исходники, выглядит как:
2. История по стакану не пишется и отсутствует, разработчик не видит смысла писать историю стакана.
3. Скачать/установить/посмотреть работу/исходники удобно на gkfx.
4. Сделать запись истории стакана - например файл пишет советник, а читает/проигрывает индикатор.
5. Сделать визуализацию истории стакана на баре, сделать визуализацию истории стакана. Идеи можно взять с привода Бондаря или еще какого.
Имея нестандартный подход и желание сделать что то хорошее для людей, с которыми общаюсь не первый год, я решил создать ветку, в которой буду пытаться помогать разработчикам находить решения их задач. Как показала практика, я неоднократно находил эффективные решения задач других разработчиков.
В общем, если вы хотите узнать мое мнение по поводу решения вашей задачи, - обращайтесь. Сначала мне нужно будет разобраться в сути вашей задачи, а дальше я попытаюсь помочь. Это не обязательно будут коды. Возможно, просто новый взгляд на проблему или направление поиска решения. Это зависит от сложности и масштаба задачи.
Здравствуйте, я очень хочу научиться языку MQL4. Поможите, есть ли какие-то видео ролики. Сейчас учусь делать советник на EA generator 4. Делал один советник но не могу разобраться в коде. Не могу чтоб советник открывал только 1 сигнал до следующего сигнала. Хотел научиться с самого сайта www.mql5.com, но не получается.
Здравствуйте, я очень хочу научиться языку MQL4. Поможите, есть ли какие-то видео ролики. Сейчас учусь делать советник на EA generator 4. Делал один советник но не могу разобраться в коде. Не могу чтоб советник открывал только 1 сигнал до следующего сигнала. Хотел научиться с самого сайта www.mql5.com, но не получается.
Начинайте с изучения MQL5. Так Вы не потеряете время. Если же упорно хотите сидеть на старом терминале, тогда советую задавать вопросы в специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4.
Здравствуйте, я очень хочу научиться языку MQL4. Поможите, есть ли какие-то видео ролики. Сейчас учусь делать советник на EA generator 4. Делал один советник но не могу разобраться в коде. Не могу чтоб советник открывал только 1 сигнал до следующего сигнала. Хотел научиться с самого сайта www.mql5.com, но не получается.
Ну раз поможите, тогда предыдущий оратор прав, посмотрите вот это совсем короткое и нудное видео об некоторых преимуществах мт5.
Забудьте об мт4, не нужен он вам, тем более если только начинаете, и нет задатков к программированию
Ну раз поможите, тогда предыдущий оратор прав, посмотрите вот это совсем короткое и нудное видео об некоторых преимуществах мт5.
Забудьте об мт4, не нужен он вам, тем более если только начинаете, и нет задатков к программированию
А ВЫ как научились с пособий или смотрели какие нибудь видео ролики. Если есть можно ссылки, буду благодарен!
А ВЫ как научились с пособий или смотрели какие нибудь видео ролики. Если есть можно ссылки, буду благодарен!
Всё брал отсюда, плюс официальная справка, ну и форум в помощь
1.Есть готовый стакан amts solutions, после установки имеются исходники, выглядит как:
2. История по стакану не пишется и отсутствует, разработчик не видит смысла писать историю стакана.
3. Скачать/установить/посмотреть работу/исходники удобно на gkfx.
4. Сделать запись истории стакана - например файл пишет советник, а читает/проигрывает индикатор.
5. Сделать визуализацию истории стакана на баре, сделать визуализацию истории стакана. Идеи можно взять с привода Бондаря или еще какого.
2. История по стакану, с моей точки зрения, - немыслимая вещь. Возможно я ошибаюсь, но объем памяти требуемый на запись изменений всех значений в стакане (которые происходят миллесекундно), чрезмерен. Можно записывать данные за малый период времени, сделав кольцевой буфер внутри и анализировать сигнатуры изменения значений. Также можно визуализировать данные ввиде кривых на графике, но только за короткий период. Это непростая задача.
Если вы имели ввиду что то другое, поясните.
4. См. пункт 2. Требуется слишком много места. Файл будет расти как "на дрожжах". Его чтение будет тормозить всю программу. Только кольцевой буфер с небольшим текущим периодом.
5. Визуализация данных стакана внутри советника или индикатора возможна после построения вышеупомянутого буфера.