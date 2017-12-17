Помощь разработчикам. - страница 15

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Zvezdochet:

но можно СОСТАВЛЯТЬ  таблицу

Кому её составлять ? Мне ?


тут надо ответить себе на вопрос - кому это надо? кому надо тот и составляет. 

 
Zvezdochet:

но можно СОСТАВЛЯТЬ  таблицу

Кому её составлять ? Мне ?


 Либо сами, либо за деньги найдите разработчика. 

 
Nikolay Ivanov:


 Либо сами, либо за деньги найдите разработчика. 


Только не фриланс! 

 
Vladislav Andruschenko:

тут надо ответить себе на вопрос - кому это надо? кому надо тот и составляет. 

А чо толку , ( хоть десять таблиц составляй ) если в терминале тестера стратегий будет всё равно  Close
 
Galina Bobro:

Только не фриланс! 

Галина ! Вы , как женщина , как беспристрастная Фемида !   Рассудите  спор ! Между мной и .....НЕ мной !  У нас возник спор ! Спор из  за формулировки определения  значения цены  БИД  и цены АСК . Я утверждаю . что по цене БИД  у нас брокер ПОКУПАЕТ    , а по цене    АСК   брокер нам ПРОДАЁТ .....

Пример  EUR USD 1.1500 ( BID )       1505 ( ASK ) 

Оппонент утверждает прямо противоположное !!! Что по цене АСК брокер у нас ПОКУПАЕТ а по цене БИД брокер нам продаёт ! дело дошло до мордобоя ! У меня один фингал .А вот у оппонетнта .....!!!! тоже один ! Пока временное перемиреее ! Но мы каждый стоим на своём !  Ждём вашего вердикта  !

 
Zvezdochet:
А чо толку , ( хоть десять таблиц составляй ) если в терминале тестера стратегий будет всё равно  Close
Я вам дал ссылку на мойбесплатный индикатор. Которые делает отчёт так как вам нужно. 
 
Zvezdochet:

Пример  EUR USD 1.1500 ( BID )       1505 ( ASK ) 

Вот если вы идете валюту покупать в обменник, на обменнике стоит 2 цены, то по какой цене вам ее продадут? По большей или меньшей цене?

 
Zvezdochet:
3. "Сlose at stop" это закрытие по стопу.Значит мне  не смогут пудрить мозги ,                   закрытия по тейку

Тестировал  один советник там тейкпрофит отображается надписью t / p  а писали  что это надпись  close в термиинале  нельзя изменить

 
Zvezdochet:

Тестировал  один советник там тейкпрофит отображается надписью t / p  а писали  что это надпись  close в термиинале  нельзя изменить



в тестере стратегий, если позиция закрылась по TP или SL - в терминале будет писать t\p s\l 

Если Ваша позиция закрылась командой OrderClose - тогда будет писать Close



Если Вы уверены, что советник закрыл по Тейкпрофиту, а пишут в тестере Close - обратитесь к автору советника и спросите у него. ПОЧЕМУ?

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Galina Bobro:

Вот если вы идете валюту покупать в обменник, на обменнике стоит 2 цены, то по какой цене вам ее продадут? По большей или меньшей цене?

ПРОДАДУТ по большей и КУПЯТ по  меньшей это мы знаем оба ! Разногласия в том  что является ценой БИД  и ценой АСК ? Точнее и в этом  мнения едины что БИД это цена продажи  АСК цена покупки .Оппонент  это знает но перефразирует это трактуя по своему  а именно....Если БИД это цена продажи значит брокер по этой цене нам продаёт .Если АСК цена покупки - значит по этой цене брокер у нас покупает  ......
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