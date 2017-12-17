Помощь разработчикам. - страница 15
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но можно СОСТАВЛЯТЬ таблицу
Кому её составлять ? Мне ?
тут надо ответить себе на вопрос - кому это надо? кому надо тот и составляет.
но можно СОСТАВЛЯТЬ таблицу
Кому её составлять ? Мне ?
Либо сами, либо за деньги найдите разработчика.
Либо сами, либо за деньги найдите разработчика.
Только не фриланс!
тут надо ответить себе на вопрос - кому это надо? кому надо тот и составляет.
Только не фриланс!
Галина ! Вы , как женщина , как беспристрастная Фемида ! Рассудите спор ! Между мной и .....НЕ мной ! У нас возник спор ! Спор из за формулировки определения значения цены БИД и цены АСК . Я утверждаю . что по цене БИД у нас брокер ПОКУПАЕТ , а по цене АСК брокер нам ПРОДАЁТ .....
Пример EUR USD 1.1500 ( BID ) 1505 ( ASK )
Оппонент утверждает прямо противоположное !!! Что по цене АСК брокер у нас ПОКУПАЕТ а по цене БИД брокер нам продаёт ! дело дошло до мордобоя ! У меня один фингал .А вот у оппонетнта .....!!!! тоже один ! Пока временное перемиреее ! Но мы каждый стоим на своём ! Ждём вашего вердикта !
А чо толку , ( хоть десять таблиц составляй ) если в терминале тестера стратегий будет всё равно Close
Пример EUR USD 1.1500 ( BID ) 1505 ( ASK )
Вот если вы идете валюту покупать в обменник, на обменнике стоит 2 цены, то по какой цене вам ее продадут? По большей или меньшей цене?
3. "Сlose at stop" это закрытие по стопу.Значит мне не смогут пудрить мозги , закрытия по тейку
Тестировал один советник там тейкпрофит отображается надписью t / p а писали что это надпись close в термиинале нельзя изменить
Тестировал один советник там тейкпрофит отображается надписью t / p а писали что это надпись close в термиинале нельзя изменить
в тестере стратегий, если позиция закрылась по TP или SL - в терминале будет писать t\p s\l
Если Ваша позиция закрылась командой OrderClose - тогда будет писать Close
Если Вы уверены, что советник закрыл по Тейкпрофиту, а пишут в тестере Close - обратитесь к автору советника и спросите у него. ПОЧЕМУ?
Вот если вы идете валюту покупать в обменник, на обменнике стоит 2 цены, то по какой цене вам ее продадут? По большей или меньшей цене?