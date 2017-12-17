Помощь разработчикам. - страница 10

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Во первых на погоду ставки ДЕЛАЮТ (в смысле погода торгуется на рынке к примеру дождик). во вторых это неотемлемая часть страховки фермерских хозяйств, правда не в РФ... Таким способом фермерски хозяйства хеджируют риски засухи или еще чего ))

 
Maxim Kuznetsov:

1. раскладку своих рыночных ордеров по лимитникам в стакан + собственные действующие объёмы по глубине и всё это с привязкой к ценам в главном окне.

2.  и действительно многим полезно - трейдеру приходится все эти данные держать в уме

Оба эти пункта я не понял. Поясните подробнее пожалуйста.

В МТ есть штатный стакан цен. Чем он не годится? Какие именно данные нужно держать в уме?

Нарисуйте эскиз нужного стакана и опишите функции которые он должен выполнять по-пунктно.

 
khorosh 2017.11.18 21:25     RU
Yury Kirillov:

Продолжу по аналогии с погодой. Представьте, что вы делаете ставки на погоду.

Например на температуру в определенном географическом расположении.

При этом период активного наблюдения ограничен.

Понятно, что тренды (например упал метеорит и начался ледниковый период) на старших периодах длятся дольше.

Но какова точность предсказания такого события?


khorosh:
Ну вы даёте, сравниваете падение метеорита способного вызвать ледниковый период с возникновением тренда на старших таймфреймах. Вероятность же таких событий совершенно не сопоставимы.

Обвал франка - какова была вероятность?

 
Yury Kirillov:

Вроде пять лет на сайте - неужели все так печально?

Пять лет  ???? Пять недель !!!
 
Zvezdochet:
Пять лет  ???? Пять недель !!!
Zvezdochet | 2012.11.05
Зарегистрировался в MQL5.community
 
Dmitriy Skub: Что за грид сайз ? грид степ ?грид тейкпрофит ?грид стоплосс ? слип ? левел слиппейдж ?
Zvezdochet | 2012.11.05
Зарегистрировался в MQL5.community

Я так и подумал..........пять лет назад я впервые скачал терминал  ,зарегестрировался здесь ( даже забыл об этом )  понятия не имел , что такое Японские свечи ? Парафиновые ? Стеариновые ? Размышлял : " Глупость какая то абракадабра ...Вот линия  проще простого и без замудрений.........   и теперь через пять лет методом тыка дошёл  до принятия решения алгоритмизировать ( во  я сказанул ! ) торговлю   и призвать " смотрящего " за алгоритмом - робота Вертера ! Ладно это лирика   . Буду учится  настраивать советник  .Вот подскажите как разобраться в настройках

 
Zvezdochet:

1.Что за грид сайз ?

2.грид степ ?

3.грид тейкпрофит ?

4.грид стоплосс ?

5.слип ?

6. левел слиппейдж ?

В дословном переводе:

1. Размер сетки.

2. "Шаг" сетки. (Очевидно, имеется ввиду расстояние между двумя линиями сетки).

3."Тейк-профит" сетки. (Наверное, расстояние уровня тейкпрофита от линии сетки).

4. Тоже самое что пункт 3, только стоп-лосс.

5. Судя по всему, имеется ввиду "slippage" - проскальзывание.

6. "Уровень" проскальзывания.

 

Набью скрины потом просматривать буду идём дальше .... что такое лот грид ?что такое траил  старт ? что такое  степ ? что такое мультипликатор ?что такое реверс лот лот коэффициет  автер  лосс ?

 
Zvezdochet:

Набью скрины потом просматривать буду идём дальше .... что такое

1.лот грид ?

2.что такое траил  старт ?

3. что такое  степ ?

4.что такое мультипликатор ?

5.что такое реверс лот

6. лот коэффициет  автер  лосс ?

(оч.плохой английский у автора, поэтому буду предполагать что это может значить.)

1. Лот сетки. Не уверен, что это такое.

2. Предположительно, начальное значение трейлинг стопа.

3. Шаг. (Шаг трейлинга в данном случае).

4. Множитель.

5. Обратный лот.

6. Коффициент лота после убытка.

 

  в чём разница     input  ИНПУТ трал хедж                      и просто  traile         hedge     2017.11.21 14:24:47            

 тейкпрофит ГРИД и тейкпрофит ХЕДЖ   в чём разница  между Close at stop      и     просто Close ьну и ещё всякой всячины
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