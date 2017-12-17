Помощь разработчикам. - страница 10
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Во первых на погоду ставки ДЕЛАЮТ (в смысле погода торгуется на рынке к примеру дождик). во вторых это неотемлемая часть страховки фермерских хозяйств, правда не в РФ... Таким способом фермерски хозяйства хеджируют риски засухи или еще чего ))
1. раскладку своих рыночных ордеров по лимитникам в стакан + собственные действующие объёмы по глубине и всё это с привязкой к ценам в главном окне.
2. и действительно многим полезно - трейдеру приходится все эти данные держать в уме
Оба эти пункта я не понял. Поясните подробнее пожалуйста.
В МТ есть штатный стакан цен. Чем он не годится? Какие именно данные нужно держать в уме?
Нарисуйте эскиз нужного стакана и опишите функции которые он должен выполнять по-пунктно.
Продолжу по аналогии с погодой. Представьте, что вы делаете ставки на погоду.
Например на температуру в определенном географическом расположении.
При этом период активного наблюдения ограничен.
Понятно, что тренды (например упал метеорит и начался ледниковый период) на старших периодах длятся дольше.
Но какова точность предсказания такого события?
Ну вы даёте, сравниваете падение метеорита способного вызвать ледниковый период с возникновением тренда на старших таймфреймах. Вероятность же таких событий совершенно не сопоставимы.
Обвал франка - какова была вероятность?
Вроде пять лет на сайте - неужели все так печально?
Пять лет ???? Пять недель !!!
Zvezdochet | 2012.11.05
Я так и подумал..........пять лет назад я впервые скачал терминал ,зарегестрировался здесь ( даже забыл об этом ) понятия не имел , что такое Японские свечи ? Парафиновые ? Стеариновые ? Размышлял : " Глупость какая то абракадабра ...Вот линия проще простого и без замудрений......... и теперь через пять лет методом тыка дошёл до принятия решения алгоритмизировать ( во я сказанул ! ) торговлю и призвать " смотрящего " за алгоритмом - робота Вертера ! Ладно это лирика . Буду учится настраивать советник .Вот подскажите как разобраться в настройках
1.Что за грид сайз ?
2.грид степ ?
3.грид тейкпрофит ?
4.грид стоплосс ?
5.слип ?
6. левел слиппейдж ?
В дословном переводе:
1. Размер сетки.
2. "Шаг" сетки. (Очевидно, имеется ввиду расстояние между двумя линиями сетки).
3."Тейк-профит" сетки. (Наверное, расстояние уровня тейкпрофита от линии сетки).
4. Тоже самое что пункт 3, только стоп-лосс.
5. Судя по всему, имеется ввиду "slippage" - проскальзывание.
6. "Уровень" проскальзывания.
Набью скрины потом просматривать буду идём дальше .... что такое лот грид ?что такое траил старт ? что такое степ ? что такое мультипликатор ?что такое реверс лот лот коэффициет автер лосс ?
Набью скрины потом просматривать буду идём дальше .... что такое
1.лот грид ?
2.что такое траил старт ?
3. что такое степ ?
4.что такое мультипликатор ?
5.что такое реверс лот
6. лот коэффициет автер лосс ?
(оч.плохой английский у автора, поэтому буду предполагать что это может значить.)
1. Лот сетки. Не уверен, что это такое.
2. Предположительно, начальное значение трейлинг стопа.
3. Шаг. (Шаг трейлинга в данном случае).
4. Множитель.
5. Обратный лот.
6. Коффициент лота после убытка.
в чём разница input ИНПУТ трал хедж и просто traile hedge 2017.11.21 14:24:47