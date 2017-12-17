Помощь разработчикам. - страница 17

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Zvezdochet:

Вопрос ПЕРВЫЙ .Может ли быть  Сlose закрытие по трейлинг стопу ?

Вопрос ВТОРОЙ .  А если МОЯ стратегия предпологает закрытие либо по стопу , либо по тейку , я могу вежливо попросить  вывести в результаты  s/l    t/p ?

Вопрос ТРЕТИЙ .  Обнаружил интересное явление !  Тестирую разные советники . НО !!! Валютная пара , все параметры и так далее ---всё одинаковое !!

                             НО !!!! ВРЕМЯ прогона течёт по разному ! Энштейн был прав ! Время относительно !

 Расссказываю ! При тестировании одного советника ,  за три сеунды тестер прогонят  один час времени терминала .

                         При тестировании второго советника  , за три секунды  тестер прогоняет СУТКИ времени терминала !!

Вопрос : " Как такое возможно ? "

Может. Если трейлингстоп виртуальный например. 
 
Zvezdochet:

 Stоp  по английски - остановка


Молодец. Возможно скоро научишься писать осмысленные предложения.

 
Zvezdochet:

Вопрос ПЕРВЫЙ .Может ли быть  Сlose закрытие по трейлинг стопу ?

Вопрос ВТОРОЙ .  А если МОЯ стратегия предпологает закрытие либо по стопу , либо по тейку , я могу вежливо попросить  вывести в результаты  s/l    t/p ?


Сначала давайте определимся с понятиями.

Как говорилось ранее, "Сlose" в переводе с анг. "Закрытие".

Закрытие позиции может быть по разным причинам.

Рассмотрим три ордера, которые являются сопутствующими открытию позиции. (ставятся вместе с открытием позиции).

Главное - все сопутствующие открытию позиции ордера выставляются для ограничения прибыли или убытка трейдера.

Они "подстраховывают" счет от чрезмерной потери (ордер "stop loss") и "забирают" текущую прибыль закрывая сделку в плюсе ("Take profit").

Данные ордера ограничивыют время открытия сделки и защищают от непредвиденных скачков цены способных обнулить депозит.

Эти ордера выставляются для того, чтобы трейдер мог долго и продуктивно торговать и не потерять свои деньги одномоментно.

Основные причины закрытия позиции:

  • Цена достигла уровня ордера "Take Profit". Этот ордер забирает максимальную прибыль на которую расчитывал трейдер открывая сделку.
  • Цена достигла уровня ордера "Stop loss". Этот ордер принудительно закрывает позицию при достижении установленного уровня цены. Его отличие от ордера "Тейкпрофит" в том, что он закрывает позицию в убытке. Однако, это закрытие (возможно) спасает трейдера от еще больших убытков.
  • Цена достигла уровня "Trailing stop". Данный ордер отличается от предыдущих двух тем, что он "подвижен". Он следует за ценой только в одном направлении и соблюдает предустановленную дистанцию до цены. Он может сработать механически, если цена его коснется. При этом позиция может быть в плюсе, а может быть в минусе. Это зависит от того, в какой момент цена коснется ордера "Трейлинг стоп". 
  • Трейдер (или программа) вручную закрывает позицию по текущей рыночной цене.

Особенность всех сопутствующих ордеров в том, что они закрывают позицию трейдера в момент когда цена их касается и подстарховывают от роста убытка или потери уже достигнутой прибыли позиции.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
[Удален]  
Реter Konow:Особенность всех сопутствующих ордеров в том, что они закрывают позицию трейдера в момент когда цена их касается и подстарховывают от роста убытка или потери уже достигнутой прибыли позиции.

ну Вы, батенька, идеалист! Обращали внимание - когда цена идет к SL - она краснеет (стыдно ей что ли?). Идет к ТР - зеленеет. А видели желтую? Это когда она пересечет ТП и ордер остается открытым. Это предусмотрено разработчиками. Видел на реале. Один раз желтела более часа. Где-то тут скрин выкладывал. Закрыть руками хотел - сопротивлялся.

 
LRA:

ну Вы, батенька, идеалист! Обращали внимание - когда цена идет к SL - она краснеет (стыдно ей что ли?). Идет к ТР - зеленеет. А видели желтую? Это когда она пересечет ТП и ордер остается открытым. Это предусмотрено разработчиками. Видел на реале. Один раз желтела более часа. Где-то тут скрин выкладывал. Закрыть руками хотел - сопротивлялся.

Говорите по делу.

Желтовато-красную чушь выплескивать здесь не нужно.

[Удален]  
Реter Konow:

Говорите по делу.

Желтовато-красную чушь выплескивать здесь не нужно.

Какая же это чушь? Цена пересекла ТП, и более часа ордер находился в таком состоянии. У крупного, известного, уважаемого брокера. Скриншот поищу...

 
LRA:

Какая же это чушь? Цена пересекла ТП, и более часа ордер находился в таком состоянии. У крупного, известного, уважаемого брокера. Скриншот поищу...

Вы можете обратиться к брокеру. Он должен решить эту проблему. 
[Удален]  

Здравствуйте, уважаемый специалист. Вот такой вопрос. Перехватил в интернете советник, долго очищал от мусора. Получил нечто и проверил в тестере


Alpari-ECN-Demo (Build 1090)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2016.11.28 00:00 - 2017.11.27 23:45 (2016.11.28 - 2017.11.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории25990Смоделировано тиков30053498Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков1541
Начальный депозит10000.00Спред10
Чистая прибыль87745.73Общая прибыль191554.15Общий убыток-103808.42
Прибыльность1.85Матожидание выигрыша216.12
Абсолютная просадка5276.70Максимальная просадка29825.03 (30.42%)Относительная просадка81.41% (22082.38)
Всего сделок406Короткие позиции (% выигравших)238 (31.93%)Длинные позиции (% выигравших)168 (47.62%)
Прибыльные сделки (% от всех)156 (38.42%)Убыточные сделки (% от всех)250 (61.58%)
Самая большаяприбыльная сделка13095.68убыточная сделка-1566.10
Средняяприбыльная сделка1227.91убыточная сделка-415.23
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (75106.81)непрерывных проигрышей (убыток)9 (-4051.84)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)75106.81 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-4051.84 (9)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш4

Мне показался этот график странным. Прокомментируйте. Надо с ним работать дальше - или выбросить

 
Дед Мазай:

Здравствуйте, уважаемый специалист. Вот такой вопрос. Перехватил в интернете советник, долго очищал от мусора. Получил нечто и проверил в тестере



















































































Мне показался этот график странным. Прокомментируйте. Надо с ним работать дальше - или выбросить

Никаких комментариев или советов что делать с советником я дать не могу. Я могу только помогать решать технические задачи.
 

Тестировал НЕКИЙ советник ....при депо  1   000  $и лоте 0.1  разогнал депо свыше 3 500  $ за несколько месяцев ....я УМЕНЬШИЛ лот до 0.01 и советник  УМЕНЬШИЛ депо вдвое за пару месяцев

Внимание вопрос :   Как такое может быть ???

Для тех кто думает что я сам перепутал лоты могу  прислать скрины

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