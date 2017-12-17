Помощь разработчикам. - страница 17
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Вопрос ПЕРВЫЙ .Может ли быть Сlose закрытие по трейлинг стопу ?
Вопрос ВТОРОЙ . А если МОЯ стратегия предпологает закрытие либо по стопу , либо по тейку , я могу вежливо попросить вывести в результаты s/l t/p ?
Вопрос ТРЕТИЙ . Обнаружил интересное явление ! Тестирую разные советники . НО !!! Валютная пара , все параметры и так далее ---всё одинаковое !!
НО !!!! ВРЕМЯ прогона течёт по разному ! Энштейн был прав ! Время относительно !
Расссказываю ! При тестировании одного советника , за три сеунды тестер прогонят один час времени терминала .
При тестировании второго советника , за три секунды тестер прогоняет СУТКИ времени терминала !!
Вопрос : " Как такое возможно ? "
Stоp по английски - остановка
Молодец. Возможно скоро научишься писать осмысленные предложения.
Вопрос ПЕРВЫЙ .Может ли быть Сlose закрытие по трейлинг стопу ?
Вопрос ВТОРОЙ . А если МОЯ стратегия предпологает закрытие либо по стопу , либо по тейку , я могу вежливо попросить вывести в результаты s/l t/p ?
Сначала давайте определимся с понятиями.
Как говорилось ранее, "Сlose" в переводе с анг. "Закрытие".
Закрытие позиции может быть по разным причинам.
Рассмотрим три ордера, которые являются сопутствующими открытию позиции. (ставятся вместе с открытием позиции).
Главное - все сопутствующие открытию позиции ордера выставляются для ограничения прибыли или убытка трейдера.
Они "подстраховывают" счет от чрезмерной потери (ордер "stop loss") и "забирают" текущую прибыль закрывая сделку в плюсе ("Take profit").
Данные ордера ограничивыют время открытия сделки и защищают от непредвиденных скачков цены способных обнулить депозит.
Эти ордера выставляются для того, чтобы трейдер мог долго и продуктивно торговать и не потерять свои деньги одномоментно.
Основные причины закрытия позиции:
Особенность всех сопутствующих ордеров в том, что они закрывают позицию трейдера в момент когда цена их касается и подстарховывают от роста убытка или потери уже достигнутой прибыли позиции.
ну Вы, батенька, идеалист! Обращали внимание - когда цена идет к SL - она краснеет (стыдно ей что ли?). Идет к ТР - зеленеет. А видели желтую? Это когда она пересечет ТП и ордер остается открытым. Это предусмотрено разработчиками. Видел на реале. Один раз желтела более часа. Где-то тут скрин выкладывал. Закрыть руками хотел - сопротивлялся.
ну Вы, батенька, идеалист! Обращали внимание - когда цена идет к SL - она краснеет (стыдно ей что ли?). Идет к ТР - зеленеет. А видели желтую? Это когда она пересечет ТП и ордер остается открытым. Это предусмотрено разработчиками. Видел на реале. Один раз желтела более часа. Где-то тут скрин выкладывал. Закрыть руками хотел - сопротивлялся.
Говорите по делу.
Желтовато-красную чушь выплескивать здесь не нужно.
Говорите по делу.
Желтовато-красную чушь выплескивать здесь не нужно.
Какая же это чушь? Цена пересекла ТП, и более часа ордер находился в таком состоянии. У крупного, известного, уважаемого брокера. Скриншот поищу...
Какая же это чушь? Цена пересекла ТП, и более часа ордер находился в таком состоянии. У крупного, известного, уважаемого брокера. Скриншот поищу...
Здравствуйте, уважаемый специалист. Вот такой вопрос. Перехватил в интернете советник, долго очищал от мусора. Получил нечто и проверил в тестере
Мне показался этот график странным. Прокомментируйте. Надо с ним работать дальше - или выбросить
Здравствуйте, уважаемый специалист. Вот такой вопрос. Перехватил в интернете советник, долго очищал от мусора. Получил нечто и проверил в тестере
Мне показался этот график странным. Прокомментируйте. Надо с ним работать дальше - или выбросить
Тестировал НЕКИЙ советник ....при депо 1 000 $и лоте 0.1 разогнал депо свыше 3 500 $ за несколько месяцев ....я УМЕНЬШИЛ лот до 0.01 и советник УМЕНЬШИЛ депо вдвое за пару месяцев
Внимание вопрос : Как такое может быть ???
Для тех кто думает что я сам перепутал лоты могу прислать скрины